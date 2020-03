Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"44cb49a5-9acc-4039-b613-54de70eb4a49","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az új tulajdonos mintegy 50 millió forint kifizetését követően indíthatja majd be először régi/új Ferrariját. ","shortLead":"Az új tulajdonos mintegy 50 millió forint kifizetését követően indíthatja majd be először régi/új Ferrariját. ","id":"20200328_32_eves_megis_bejaratosan_uj_ez_az_elado_ferrari_testarossa","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=44cb49a5-9acc-4039-b613-54de70eb4a49&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d9e684a-9ace-49fa-9f6f-9ac455b0bbb3","keywords":null,"link":"/cegauto/20200328_32_eves_megis_bejaratosan_uj_ez_az_elado_ferrari_testarossa","timestamp":"2020. március. 28. 06:41","title":"32 éves, mégis bejáratósan új ez az eladó Ferrari Testarossa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46bf6033-5377-45b5-8450-b269a5b15aa9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Elhunyt két idős, alapbetegségekkel küzdő beteg, így összesen már 13 áldozata van a koronavírusnak Magyarországon.","shortLead":"Elhunyt két idős, alapbetegségekkel küzdő beteg, így összesen már 13 áldozata van a koronavírusnak Magyarországon.","id":"20200329_Ujabb_ket_halott_mar_400_felett_az_igazolt_fertozottek_szama","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=46bf6033-5377-45b5-8450-b269a5b15aa9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a7a4fb7-d4f6-4fa2-995c-5ac3c94049ef","keywords":null,"link":"/itthon/20200329_Ujabb_ket_halott_mar_400_felett_az_igazolt_fertozottek_szama","timestamp":"2020. március. 29. 07:42","title":"Újabb két halott, már 400 felett az igazolt fertőzöttek száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4a38d445-fa73-4249-b2d9-d0edd332500a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20200328_Igy_fertotlenitettek_a_Lehel_teri_aluljarot","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4a38d445-fa73-4249-b2d9-d0edd332500a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f6a72f45-e0e9-4714-9d73-48fe3b54d107","keywords":null,"link":"/itthon/20200328_Igy_fertotlenitettek_a_Lehel_teri_aluljarot","timestamp":"2020. március. 28. 09:07","title":"Így fertőtlenítették a Lehel úti aluljárót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"79d6dd95-9f74-42db-b869-98023bff6e0e","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A kenyai rendőrség könnygázzal oszlatta fel a tömeget, míg a Dél-afrikai Köztársaságban rendőri túlkapásokra került sor. A kontinensen körülbelül négyezerre emelkedett a fertőzöttek száma.","shortLead":"A kenyai rendőrség könnygázzal oszlatta fel a tömeget, míg a Dél-afrikai Köztársaságban rendőri túlkapásokra került...","id":"20200328_Kaoszba_torkolltak_a_kijarasi_tilalmak_Afrikaban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=79d6dd95-9f74-42db-b869-98023bff6e0e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"455378ff-f841-47dd-85f2-a6dd1cf4699a","keywords":null,"link":"/vilag/20200328_Kaoszba_torkolltak_a_kijarasi_tilalmak_Afrikaban","timestamp":"2020. március. 28. 14:59","title":"Káoszba torkolltak a kijárási tilalmak Afrikában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d69ca0c2-bfc9-45bf-aa61-ebcf453e0606","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Hasznosabb lenne két órára szűkíteni az idősek vásárlási lehetőségét, azt is hétköznap - vélik iparági források

","shortLead":"Hasznosabb lenne két órára szűkíteni az idősek vásárlási lehetőségét, azt is hétköznap - vélik iparági források

","id":"20200328_Visszaesett_a_CBAk_delelotti_forgalma","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d69ca0c2-bfc9-45bf-aa61-ebcf453e0606&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c8c4ede-252b-414f-ad57-411922188a7d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200328_Visszaesett_a_CBAk_delelotti_forgalma","timestamp":"2020. március. 28. 16:49","title":"Visszaesett a CBA-k délelőtti forgalma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8ec63352-3a09-430e-a8f6-3d4067af08e9","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"kkv","description":"Sokszorosára nőtt a kereslet az otthon használható sporteszközök iránt, amióta az emberek kijárási korlátozásra készültek: a legtöbben súlyzót és pingpongasztalt keresnek. A hirtelen megugrott forgalom mellett nagy munka kell, hogy a rendeléseket időben teljesítsék, és van, amikor a külföldről érkező áruk logisztikája okoz nehézséget.","shortLead":"Sokszorosára nőtt a kereslet az otthon használható sporteszközök iránt, amióta az emberek kijárási korlátozásra...","id":"20200327_otthoni_edzes_felszereles_hervis_decathlon_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8ec63352-3a09-430e-a8f6-3d4067af08e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c20e7da-e290-47f2-8c9c-e715b29b30b7","keywords":null,"link":"/kkv/20200327_otthoni_edzes_felszereles_hervis_decathlon_koronavirus","timestamp":"2020. március. 29. 18:15","title":"Alig győzik a boltok tartani a lépést, annyian keresnek otthoni edzéshez felszerelést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4385c236-8ec8-47d1-aab8-dff165e7e313","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Jelentős lehűlésre kell készülni.","shortLead":"Jelentős lehűlésre kell készülni.","id":"20200329_Meg_hideg_is_lesz_jovo_heten","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4385c236-8ec8-47d1-aab8-dff165e7e313&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b20d57b-4022-4705-ac9c-92646df7bb21","keywords":null,"link":"/itthon/20200329_Meg_hideg_is_lesz_jovo_heten","timestamp":"2020. március. 29. 15:40","title":"Még jövő héten is lehet havazás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f0acf9e-35b0-4cf0-9db4-76b114faf9e2","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Növekvő veszélyt jelentenek a zöldenergia-beruházások a természetvédelem szempontjából kulcsfontosságú területekre – figyelmeztet egy új kutatás, amely szerint már több mint 2200 szél-, nap- és vízerőművet emeltek a Föld korábban érintetlen vadonjaiban.","shortLead":"Növekvő veszélyt jelentenek a zöldenergia-beruházások a természetvédelem szempontjából kulcsfontosságú területekre –...","id":"20200329_zoldenergia_termeszetvedelmi_teruletek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2f0acf9e-35b0-4cf0-9db4-76b114faf9e2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a8dc4857-4cf5-4ec3-a138-536f281f2f3d","keywords":null,"link":"/tudomany/20200329_zoldenergia_termeszetvedelmi_teruletek","timestamp":"2020. március. 29. 08:03","title":"Remek dolog a napelem, de nagy baj lehet abból a Földön, ha rossz helyre tesszük","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]