[{"available":true,"c_guid":"729beb29-93ac-4693-a792-4a541f860763","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szombaton egy, vasárnap reggel pedig újabb hét teszt eredménye lett pozitív a szentesi kórházban. Egy környékbeli idősotthon lakói fertőződtek meg.","shortLead":"Szombaton egy, vasárnap reggel pedig újabb hét teszt eredménye lett pozitív a szentesi kórházban. Egy környékbeli...","id":"20200329_Koronavirus_Pozitiv_a_tesztje_egy_idosotthon_tobb_lakojanak_is_Csongradban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=729beb29-93ac-4693-a792-4a541f860763&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b19f4c1a-0bff-4eaf-9492-43faed5d08a9","keywords":null,"link":"/itthon/20200329_Koronavirus_Pozitiv_a_tesztje_egy_idosotthon_tobb_lakojanak_is_Csongradban","timestamp":"2020. március. 29. 11:48","title":"Koronavírus: Pozitív a tesztje egy idősotthon több lakójának is Csongrád megyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"932682d6-d11b-49e8-bc9d-c09db4c5d8fe","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az elmúlt 24 órában 5 217 új fertőzést is regisztráltak.","shortLead":"Az elmúlt 24 órában 5 217 új fertőzést is regisztráltak.","id":"20200329_Olaszorszag_756_halott_egy_nap_alatt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=932682d6-d11b-49e8-bc9d-c09db4c5d8fe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e63e51bd-194c-4f23-a026-96697044e4fe","keywords":null,"link":"/vilag/20200329_Olaszorszag_756_halott_egy_nap_alatt","timestamp":"2020. március. 29. 18:54","title":"Olaszország: 756 halott egy nap alatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"72dc1847-1f45-481f-b9c3-29553d40801e","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Egyre többen nézik is az egyetlen európai bajnokságot, ahol nézők is vannak a stadionokban. ","shortLead":"Egyre többen nézik is az egyetlen európai bajnokságot, ahol nézők is vannak a stadionokban. ","id":"20200329_Csak_a_feherorosz_foci_maradt_ha_valaki_eloben_akar_meccset_nezni","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=72dc1847-1f45-481f-b9c3-29553d40801e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4fc2d970-2d78-448a-beeb-ebe178444a68","keywords":null,"link":"/sport/20200329_Csak_a_feherorosz_foci_maradt_ha_valaki_eloben_akar_meccset_nezni","timestamp":"2020. március. 29. 14:56","title":"Csak a fehérorosz foci maradt, ha valaki élőben akar meccset nézni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b1d9e0db-9b20-4207-afb2-ff68f865841b","c_author":"Riba István","category":"360","description":"Korábban dicsekedett a kormány a Magyarországra csábított külföldi – iráni, török, azeri, kazah és más – hallgatókkal, most járványügyi kockázatnak láttatja őket.","shortLead":"Korábban dicsekedett a kormány a Magyarországra csábított külföldi – iráni, török, azeri, kazah és más – hallgatókkal...","id":"20200329_Bunbakkepzo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b1d9e0db-9b20-4207-afb2-ff68f865841b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1f060f63-fe64-458e-b6b1-434f8de8fb16","keywords":null,"link":"/360/20200329_Bunbakkepzo","timestamp":"2020. március. 29. 14:00","title":"\"Sorosék\" kulákos diafilmje szépen rímel az iráni diákok bűnbakká tételére is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c208199f-7b89-4efb-9ef1-d20a9aa23831","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy változat megemlíti a dél-tiroli települést, ahol az egyetemi vezető síelt. ","shortLead":"Egy változat megemlíti a dél-tiroli települést, ahol az egyetemi vezető síelt. ","id":"20200330_Megvaltoztattak_a_koronavirusos_szegedi_rektor_kozlemenyet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c208199f-7b89-4efb-9ef1-d20a9aa23831&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cbc565e5-efdc-4ba9-8d24-a13d59d84336","keywords":null,"link":"/itthon/20200330_Megvaltoztattak_a_koronavirusos_szegedi_rektor_kozlemenyet","timestamp":"2020. március. 30. 08:43","title":"Megváltoztatták a koronavírusos szegedi rektor közleményét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9dcc4565-9f5f-4333-a2ed-76482b9ee037","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A KSH friss elemzésében felhívja a figyelmet arra, a koronavírus miatt a 65 évnél idősebbek különösen veszélyeztetettek, ők a lakosság 19,3 százalékát adják.","shortLead":"A KSH friss elemzésében felhívja a figyelmet arra, a koronavírus miatt a 65 évnél idősebbek különösen...","id":"20200329_A_magyarok_otode_kulonosen_veszelyeztetett_a_koronavirus_miatt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9dcc4565-9f5f-4333-a2ed-76482b9ee037&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f1a910ab-ae8f-47c2-ab00-02ab14d54ba8","keywords":null,"link":"/itthon/20200329_A_magyarok_otode_kulonosen_veszelyeztetett_a_koronavirus_miatt","timestamp":"2020. március. 29. 08:40","title":"A magyarok ötöde különösen veszélyeztetett a koronavírus miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"350a763f-96c1-4fb0-b399-14c82a6132d9","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Online elérhető a világ legrégibb, még mindig létező napilapja, a Wiennerisches Diarium.","shortLead":"Online elérhető a világ legrégibb, még mindig létező napilapja, a Wiennerisches Diarium.","id":"20200329_a_vilag_legregebbi_napilapja_wiennerisches_diarium_online_wiener_zeitung","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=350a763f-96c1-4fb0-b399-14c82a6132d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"651fccc1-7f52-43d4-9687-0321256964af","keywords":null,"link":"/tudomany/20200329_a_vilag_legregebbi_napilapja_wiennerisches_diarium_online_wiener_zeitung","timestamp":"2020. március. 29. 10:03","title":"A neten is olvashatja a világ legrégibb, ma is létező napilapját, az 1703-as számokat is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"86db930b-dab9-4f7b-a421-d9313c538d7a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Google tekert egyet a Duo nevű alkalmazását kiszolgáló rendszeren, és azt ígéri, a következő időszakban több újdonságot is behoz majd az appba.","shortLead":"A Google tekert egyet a Duo nevű alkalmazását kiszolgáló rendszeren, és azt ígéri, a következő időszakban több...","id":"20200330_google_duo_koronavirus_jarvany_videohivas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=86db930b-dab9-4f7b-a421-d9313c538d7a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ae44734-46e4-458a-b650-3f9a46959340","keywords":null,"link":"/tudomany/20200330_google_duo_koronavirus_jarvany_videohivas","timestamp":"2020. március. 30. 09:33","title":"Ingyen telefonálás, akár képpel is: új funkciók érkeznek a Google Duo appba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]