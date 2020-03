Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2fd42fa5-c880-4751-9a56-2476da4ac04d","c_author":"MTI","category":"vilag","description":" Boris Johnson brit kormányfő szigorúbb intézkedéseket helyezett kilátásba a SARS-CoV-2 vírus okozta megbetegedés elleni küzdelemben vasárnap. ","shortLead":" Boris Johnson brit kormányfő szigorúbb intézkedéseket helyezett kilátásba a SARS-CoV-2 vírus okozta megbetegedés...","id":"20200329_A_briteknel_tovabbi_szigoritas_johet_a_koronavirus_miatt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2fd42fa5-c880-4751-9a56-2476da4ac04d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1eae445d-62d0-4c27-a2c6-b223c6fa9382","keywords":null,"link":"/vilag/20200329_A_briteknel_tovabbi_szigoritas_johet_a_koronavirus_miatt","timestamp":"2020. március. 29. 13:32","title":"A briteknél további szigorítás jöhet a koronavírus miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88d42c84-c2df-4d71-adf3-5b43bd56fbb2","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Átlépte a tízezret az igazolt fertőzöttek száma Belgiumban, ahol a szombat délelőtt bejelentett több mint 1800 új fertőzés után vasárnapra újabb 1702 ember esetében lett pozitív a koronavírus-teszt, ezzel jelenleg 10 836 nyilvántartott fertőzött van az országban.","shortLead":"Átlépte a tízezret az igazolt fertőzöttek száma Belgiumban, ahol a szombat délelőtt bejelentett több mint 1800 új...","id":"20200329_Tizezer_felett_a_belga_fertozottek_szama","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=88d42c84-c2df-4d71-adf3-5b43bd56fbb2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"31969969-556f-46cf-9582-32e9409a58e4","keywords":null,"link":"/vilag/20200329_Tizezer_felett_a_belga_fertozottek_szama","timestamp":"2020. március. 29. 13:18","title":"Tízezer felett a belga fertőzöttek száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"00bfcd2b-3918-4c80-af3c-9f000b1f7fde","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy járvány terjedésekor kulcsfontosságú, hogy a lakosság tisztában legyen vele, melyek a gócpontnak számító területek, hogy elkerüljék azokat. Ezt igyekszik megkönnyíteni a koronavírushoz kitalált új fejlesztésével az IBM.","shortLead":"Egy járvány terjedésekor kulcsfontosságú, hogy a lakosság tisztában legyen vele, melyek a gócpontnak számító területek...","id":"20200330_ibm_watson_jarvanyterkep_koronavirus_mesterseges_intelligencia","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=00bfcd2b-3918-4c80-af3c-9f000b1f7fde&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ffaf5167-94c6-4818-9e3e-75af6319f6a9","keywords":null,"link":"/tudomany/20200330_ibm_watson_jarvanyterkep_koronavirus_mesterseges_intelligencia","timestamp":"2020. március. 30. 12:03","title":"Az USA-ban már ilyen részletesen látják, merre fertőz a koronavírus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"df642dee-3f75-486e-9477-2af92c727e80","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A fővárosi tömegközlekedés is ingyenes az egészségügyi dolgozók számára.","shortLead":"A fővárosi tömegközlekedés is ingyenes az egészségügyi dolgozók számára.","id":"20200328_A_BKK_jaratain_is_ingyen_utazhatnak_az_egeszsegugyi_dolgozok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=df642dee-3f75-486e-9477-2af92c727e80&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0abc14ca-83b4-43f7-be15-cf85842fbe6c","keywords":null,"link":"/itthon/20200328_A_BKK_jaratain_is_ingyen_utazhatnak_az_egeszsegugyi_dolgozok","timestamp":"2020. március. 28. 19:01","title":"A BKK járatain is ingyen utazhatnak az egészségügyi dolgozók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c49db8c-ef5b-4367-aa05-bab6e847c38a","c_author":"Serdült Viktória","category":"vilag","description":"Nincs olyan egészségügyi rendszer a világon, ami egy ilyen járványra fel lenne készülve - nyilatkozta a hvg.hu-nak Javier Padilla, spanyol háziorvos. A katasztrofális spanyol adatokhoz azonban nagyban hozzájárulhatott az egészségügy alulfinanszírozottsága is. A doktor arra is figyelmeztetett, hogy náluk a védőfelszerelések hiánya miatt nagyon sok egészségügyi dolgozó fertőződik meg. A lapunknak küldött válaszaival egy időben tudta meg: ő is koronavírusos. ","shortLead":"Nincs olyan egészségügyi rendszer a világon, ami egy ilyen járványra fel lenne készülve - nyilatkozta a hvg.hu-nak...","id":"20200328_spanyol_orvos_uzenet_teszt_vedoruha_koronavirus_egeszsegugy","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6c49db8c-ef5b-4367-aa05-bab6e847c38a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9f9df8c0-8476-496d-aa27-0009d5586c41","keywords":null,"link":"/vilag/20200328_spanyol_orvos_uzenet_teszt_vedoruha_koronavirus_egeszsegugy","timestamp":"2020. március. 28. 17:00","title":"Egy spanyol orvos üzenete a frontvonalból: teszteljetek!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da75cc72-d0ae-4139-852a-d529e2f726fd","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Aszfalton általában brillírozni szokott az amerikai villanyautó, de mi a helyzet olyan terepen, ahol igazából a lovak érzik otthon magukat?","shortLead":"Aszfalton általában brillírozni szokott az amerikai villanyautó, de mi a helyzet olyan terepen, ahol igazából a lovak...","id":"20200330_video_loero_tesla_lo_verseny","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=da75cc72-d0ae-4139-852a-d529e2f726fd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aec24992-8189-4ea0-9cd9-3fc2b83c9c48","keywords":null,"link":"/cegauto/20200330_video_loero_tesla_lo_verseny","timestamp":"2020. március. 30. 11:21","title":"Videó: ilyen egy több száz lóerős Tesla és egy ló versenye","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"69b7ddb5-346e-49a3-90cc-5918f690de07","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"A NOB rangidős tagja szerint nem jogosak azok a kritikák, melyek szerint a szervezet túl későn döntött a nyári tokiói játékok elhalasztásáról. \r

","shortLead":"A NOB rangidős tagja szerint nem jogosak azok a kritikák, melyek szerint a szervezet túl későn döntött a nyári tokiói...","id":"20200330_koronavirus_fertozes_jarvany_tokio_olimpia_halasztas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=69b7ddb5-346e-49a3-90cc-5918f690de07&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"becb8e95-e898-4c5d-8d1c-61930b478281","keywords":null,"link":"/sport/20200330_koronavirus_fertozes_jarvany_tokio_olimpia_halasztas","timestamp":"2020. március. 30. 13:32","title":"Lehet, hogy megvan az olimpia új időpontja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"80ae18e5-c586-410f-adc6-328b9e37c116","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"1945. március 30-án született „Mr. Lassúkezű”, a Brit Birodalom Rendjével is kitüntetett, többszörös Grammy-nyertes gitáros, énekes, zeneszerző, a poptörténet egyik legfontosabb zenésze.\r

\r

","shortLead":"1945. március 30-án született „Mr. Lassúkezű”, a Brit Birodalom Rendjével is kitüntetett, többszörös Grammy-nyertes...","id":"20200330_Eric_Clapton_75_eves__ime_a_kedvenc_dalaink_tole","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=80ae18e5-c586-410f-adc6-328b9e37c116&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"16a33ee7-59bd-4f08-8bc3-4d5ca39a21ea","keywords":null,"link":"/elet/20200330_Eric_Clapton_75_eves__ime_a_kedvenc_dalaink_tole","timestamp":"2020. március. 30. 12:49","title":"Eric Clapton 75 éves – íme, a kedvenc dalaink tőle","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]