Hétfőn újabb laboratóriumi vizsgálatokat végeztek azoknál az időseknél, akik a Gesztenyeliget Nagymágocsi Kastélyotthonban élnek. Vasárnap írta meg a hvg.hu, hogy nyolc lakónál az első körben vett minták pozitív eredményt mutattak. Hétfőn a szentesi kórházban újabb ellenőrző vizsgálatokat végeztek. Minderről Szabó Zoltán, Szentes polgármestere számolt be hétfőn késő délután.

Szombaton este, Nagymágocson a Kastélyotthonban mentők jelentek meg, mert egy korábban a szentesi kórházba szállított idősről kiderült, hogy koronavírussal fertőzött. A kórházba fejsérülés miatt került beteg gyanús tüneteket produkált, ezért végezték el nála a tesztet. Ezt követően a mentők a közel háromszáz idős, és a több tucat alkalmazotton is elvégezték a teszteket. A vizsgálatok még vasárnap is folytak, illetve még hétfőn is hívták be azokat az alkalmazottakat, akiket a hétvégén nem tudtak elérni. A teszt az idős férfi mellett még hét ellátottnál lett pozitív, őket ekkor a Nagymágocstól 20 kilométerre levő szentesi kórház fertőző osztályára szállították.

Vasárnap a szentesi polgármester arról számolt be, hogy nyolc fertőzöttről van tudomása, akik ugyan a szentesi kórházban vannak, de nem helyiek, hanem a közeli településről érkeztek, ugyanabból a közegből. Nem sokkal később Nagymágocs polgármestere is tájékoztatta a falu lakóit arról, hogy a helyben működő Kastélyotthon lakói fertőződhettek meg, ezeket az információkat az Operatív Törzs vasárnapi tájékoztatóján Müller Cecília tiszti főorvos is megerősítette. A kórházban hétfőn végeztek el újabb vizsgálatokat, de a nyolcból már csak két személynél lett pozitív a teszt.

A hat idős is a kórházban maradt, őket egy újabb vizsgálatnak vetik alá. Ha ezeknek az eredményei is negatívak lesznek, akkor költözhetnek vissza a nagymágocsi otthonba.