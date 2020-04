A járvány hosszú lesz, a java most következik – állapította meg Orbán Viktor, miután munkacsoportok vezetőivel, kutatókkal, orvosokkal és gyógyszeripari szereplőkkel egyeztetett. Vakcina nincs, sokáig nem is lesz, folytatta borúlátó jóslatait, majd arról is beszélt: Magyarországon több gyógyszer tesztelése is zajlik. A kormányfő szerint vannak olyan gyógyszerek, amiket gyártani is lehet az országban. Jelenleg a gyógyszerek felhalmozását tartja a feladatnak a miniszterelnök.

Az egyeztetésen Jakab Ferenc, a Pécsi Tudományegyetem docense, a virológiai kutatócsoport vezetője, Kacskovics Imre, az ELTE Természettudományi Karának dékánja, Röst Gergely matematikus, a Szegedi Tudományegyetem docense, Szilvássy Zoltán, a Debreceni Egyetem rektora, Józsa János, a BME rektora, Závodszky Péter biofizikus, az MTA és a Professzorok Batthyányi Köre tagja, Bogsch Erik, a Richter Gedeon Nyrt. elnöke, Keserű György, gyógyszerkutató-vegyész, valamint Lacza Zsombor ortopéd-traumatológus szakorvos, az MTA doktora vett részt.