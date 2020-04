Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"bc358d25-d00b-4ad4-b701-b016822cf9c7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Most már biztos, hogy április közepén jelenti be a OnePlus legújabb csúcstelefonjait, a OnePlus 8 család tagjait. A készülékek ilyenkor már természetesen léteznek, és nem meglepő, hogy le is fotózzák ezeket.","shortLead":"Most már biztos, hogy április közepén jelenti be a OnePlus legújabb csúcstelefonjait, a OnePlus 8 család tagjait...","id":"20200331_oneplus_8_pro_foto_specifikacio","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bc358d25-d00b-4ad4-b701-b016822cf9c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3188c580-ef19-4333-87a8-57c97c459a55","keywords":null,"link":"/tudomany/20200331_oneplus_8_pro_foto_specifikacio","timestamp":"2020. március. 31. 13:03","title":"Újabb fotón a OnePlus 8 Pro, hivatalos a bemutató napja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e29ded66-df0b-4a18-bb99-9d61a0e4694d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Pár napja diagnosztizálták koronavírussal.","shortLead":"Pár napja diagnosztizálták koronavírussal.","id":"20200401_Koronavirusfertozesben_meghalt_a_Star_Wars_egyik_szinesze_Andrew_Jack","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e29ded66-df0b-4a18-bb99-9d61a0e4694d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e53d0d9-fe1c-4371-979f-1260d8be6f98","keywords":null,"link":"/elet/20200401_Koronavirusfertozesben_meghalt_a_Star_Wars_egyik_szinesze_Andrew_Jack","timestamp":"2020. április. 01. 09:47","title":"Koronavírus-fertőzésben meghalt a Star Wars egyik színésze, Andrew Jack","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e9b3400-ba11-424f-821e-52ada92c6037","c_author":"Bedő Iván","category":"360","description":"A pártállam lebontásában még fontos szerepet játszott, aztán az első parlamenti választással háttérbe szorult az NDK-beli demokratikus ellenzék. A keletnémetek inkább a Helmut Kohl kancellár vezette Nyugat-Németországra voksoltak, abban a reményben, hogy az hozza el számukra a jólétet.","shortLead":"A pártállam lebontásában még fontos szerepet játszott, aztán az első parlamenti választással háttérbe szorult...","id":"202013__ndkvalasztas_90__bonni_vizilo__onfelszamolo_parlament__eloszor_es_utoljara","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6e9b3400-ba11-424f-821e-52ada92c6037&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dbfe0b85-1455-4881-a18f-e9513f3d556a","keywords":null,"link":"/360/202013__ndkvalasztas_90__bonni_vizilo__onfelszamolo_parlament__eloszor_es_utoljara","timestamp":"2020. március. 31. 15:00","title":"Egyszer volt szabad választás az NDK-ban, és a nyugatnémet márka győzött","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc231d9d-5d26-40a2-88ca-61f58bc1e352","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Százezrek sorsa dől el ezekben a hetekben, az elkövetkezendő egy-két évet pedig egy parlamenti kontroll nélkül működő válságkezelő szuperszervezet határozza majd meg.","shortLead":"Százezrek sorsa dől el ezekben a hetekben, az elkövetkezendő egy-két évet pedig egy parlamenti kontroll nélkül működő...","id":"20200401_A_tureshatar_szelen_vannak_a_hazai_vallalkozasok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fc231d9d-5d26-40a2-88ca-61f58bc1e352&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a6300e8e-4c6b-4051-a22c-1c3084d4ca8e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200401_A_tureshatar_szelen_vannak_a_hazai_vallalkozasok","timestamp":"2020. április. 01. 18:35","title":"A túlélésért küzdenek a hazai vállalkozások","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c0caa609-1ef8-4568-b62a-673fa62eb084","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A malária ellen is használt hidroxiklorokin hatóanyaggal többek szerint a koronavírusos betegek is kezelhetők, de erre egyelőre kevés bizonyíték van. Amerikában mégis beadták 1100 embernek.","shortLead":"A malária ellen is használt hidroxiklorokin hatóanyaggal többek szerint a koronavírusos betegek is kezelhetők, de erre...","id":"20200331_koronavirus_malaria_gyogyszer_amerika_fda_antibiotikum","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c0caa609-1ef8-4568-b62a-673fa62eb084&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad718318-b2df-46d9-a57b-c2e93ef1a6cf","keywords":null,"link":"/tudomany/20200331_koronavirus_malaria_gyogyszer_amerika_fda_antibiotikum","timestamp":"2020. március. 31. 12:03","title":"Koronavírus: Amerikában már 1100 embert kezelnek a szerrel, amiről még nem tudni, mire jó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d8989c7a-4c97-4c2f-805d-749126943968","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A város 45 nagy hűtőkamiont vett, illetve kapott, mert a halottasházak megteltek. ","shortLead":"A város 45 nagy hűtőkamiont vett, illetve kapott, mert a halottasházak megteltek. ","id":"20200401_New_Yorkban_mar_annyi_halott_van_hogy_hutokamionokban_taroljak_a_holttesteket","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d8989c7a-4c97-4c2f-805d-749126943968&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7f3f6838-7c6e-493f-a9b6-d541c506b400","keywords":null,"link":"/vilag/20200401_New_Yorkban_mar_annyi_halott_van_hogy_hutokamionokban_taroljak_a_holttesteket","timestamp":"2020. április. 01. 10:49","title":"New Yorkban már annyi halott van, hogy hűtőkamionokban tárolják a holttesteket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rendőrök egy 39 éves nőt gyanúsítanak. \r

","shortLead":"A rendőrök egy 39 éves nőt gyanúsítanak. \r

","id":"20200402_Megoltek_egy_ferfit_Godollon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"27624336-8e14-465f-be8b-89bdbe49b749","keywords":null,"link":"/itthon/20200402_Megoltek_egy_ferfit_Godollon","timestamp":"2020. április. 02. 08:25","title":"Megöltek egy férfit Gödöllőn","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c1e9a0a4-948f-45b2-a3e4-509e55e9e01d","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Március közepe óta zárva tartott az összes átkelő a magyar-szlovén határ északi szakaszán.\r

","shortLead":"Március közepe óta zárva tartott az összes átkelő a magyar-szlovén határ északi szakaszán.\r

","id":"20200402_Ismet_hasznalhato_a_bajansenyei_es_a_ketvolgyi_hataratkelo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c1e9a0a4-948f-45b2-a3e4-509e55e9e01d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c45168af-3f65-4f6a-9619-0d9713ec6490","keywords":null,"link":"/itthon/20200402_Ismet_hasznalhato_a_bajansenyei_es_a_ketvolgyi_hataratkelo","timestamp":"2020. április. 02. 06:21","title":"Ismét használható a bajánsenyei és a kétvölgyi határátkelő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]