Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ebb20915-4cc1-4115-9896-c85d5125fe5e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Eddig bérelték, most ingyen megkaphatják.","shortLead":"Eddig bérelték, most ingyen megkaphatják.","id":"20200401_Schmidt_Maria_kozalapitvanya_ingyen_megkapja_az_epuleteit","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ebb20915-4cc1-4115-9896-c85d5125fe5e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dcf3768c-9ded-40c2-be14-be77a3993831","keywords":null,"link":"/ingatlan/20200401_Schmidt_Maria_kozalapitvanya_ingyen_megkapja_az_epuleteit","timestamp":"2020. április. 01. 17:28","title":"Schmidt Mária közalapítványa ingyen megkapja az épületeit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"19ef780b-e2d4-4fb8-916c-be401241173b","c_author":"Serdült Viktória","category":"itthon","description":"Magyarország mellett Lengyelországot és Csehországot is elmarasztalták, mert megtagadták menedékkérők áthelyezésére szolgáló ideiglenes mechanizmus teljesítését, ami uniós kötelezettségük lett volna.","shortLead":"Magyarország mellett Lengyelországot és Csehországot is elmarasztalták, mert megtagadták menedékkérők áthelyezésére...","id":"20200402_Magyarorszag_kvotaper_Europai_Unio_birosaga_elveszitette","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=19ef780b-e2d4-4fb8-916c-be401241173b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"adfca213-19c7-42a7-899b-6a945cfe7de8","keywords":null,"link":"/itthon/20200402_Magyarorszag_kvotaper_Europai_Unio_birosaga_elveszitette","timestamp":"2020. április. 02. 10:30","title":"Magyarország elveszítette a második kvótapert is az Európai Bíróságon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"865e8c0b-8752-47f5-b55b-e5a4c3c5b2fd","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Majdnem annyian mondták el a véleményüket az Eduline kérdésére az érettségi sorsáról, mint ahányan egy évben érettségiznek. A döntő többség szerint nem volna szabad idén vizsgákat tartani.","shortLead":"Majdnem annyian mondták el a véleményüket az Eduline kérdésére az érettségi sorsáról, mint ahányan egy évben...","id":"20200402_erettsegi_eduline_koronavirus_halasztas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=865e8c0b-8752-47f5-b55b-e5a4c3c5b2fd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aeb354e2-d335-4af2-beb3-96e9dd2bf27b","keywords":null,"link":"/kultura/20200402_erettsegi_eduline_koronavirus_halasztas","timestamp":"2020. április. 02. 19:24","title":"Az Eduline olvasóinak többsége szerint el kellene maradnia az idei érettséginek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7cfc002a-bd1e-4c92-a3f8-e1291652237f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Demokratikus Koalíció országgyűlési képviselője ellen most az MTVA-székházban történtek miatt nyújtott be vádiratot az ügyészség.","shortLead":"A Demokratikus Koalíció országgyűlési képviselője ellen most az MTVA-székházban történtek miatt nyújtott be vádiratot...","id":"20200402_vademeles_garazdasag_varju_laszlo_mtva_szekhaz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7cfc002a-bd1e-4c92-a3f8-e1291652237f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"204ea65e-0d20-4005-90fe-c0b92405e31c","keywords":null,"link":"/itthon/20200402_vademeles_garazdasag_varju_laszlo_mtva_szekhaz","timestamp":"2020. április. 02. 16:02","title":"Vádat emeltek Varju László ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"073c1ddc-a7e1-4528-8ea5-feece6e296d1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A koronavírus-járvány kitörése nyomán megszaporodott álhírek miatt leginkább két ország okolható egy uniós jelentés szerint.","shortLead":"A koronavírus-járvány kitörése nyomán megszaporodott álhírek miatt leginkább két ország okolható egy uniós jelentés...","id":"20200402_kina_oroszorszag_alhir_koronavirus_dezinformacio","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=073c1ddc-a7e1-4528-8ea5-feece6e296d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b4f22a4-9582-41ca-93a2-401973686e3a","keywords":null,"link":"/tudomany/20200402_kina_oroszorszag_alhir_koronavirus_dezinformacio","timestamp":"2020. április. 02. 09:11","title":"Kína és Oroszország gőzerővel nyomja a népbutítást koronavírus-ügyben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ce26affe-4449-40f4-8572-275aa82fd8a4","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Az amerikai elnök mozgatta meg kicsit a piacot, amelyre egyszerre hat a koronavírus miatti keresletcsökkenés, illetve Szaúd-Arábia és Oroszország harca.","shortLead":"Az amerikai elnök mozgatta meg kicsit a piacot, amelyre egyszerre hat a koronavírus miatti keresletcsökkenés, illetve...","id":"20200403_Magahoz_tert_az_olajar_amely_a_heten_mar_minuszban_is_jart","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ce26affe-4449-40f4-8572-275aa82fd8a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"92685224-2728-4fbe-bcb8-70a79bd139a0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200403_Magahoz_tert_az_olajar_amely_a_heten_mar_minuszban_is_jart","timestamp":"2020. április. 03. 12:12","title":"Magához tért az olajár, amely a héten már mínuszban is járt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d3fba18-fee7-4b95-baa8-20d54845e475","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Romániában az igazolt fertőzöttek 13 százaléka egészségügyi dolgozó.","shortLead":"Romániában az igazolt fertőzöttek 13 százaléka egészségügyi dolgozó.","id":"20200403_bonusz_romania_egeszsegugyi_dolgozo_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7d3fba18-fee7-4b95-baa8-20d54845e475&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ec49b29-0bf3-4ccf-8b41-fbbda7818610","keywords":null,"link":"/vilag/20200403_bonusz_romania_egeszsegugyi_dolgozo_koronavirus","timestamp":"2020. április. 03. 06:15","title":"500 eurós bónusszal támogatnák az egészségügyi dolgozókat Romániában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e19dc35-66cf-4936-b2fe-316b6452944f","c_author":"Dobszay János","category":"360","description":"A kormányt eddig sem gátolta semmi az intézkedéseiben, de a felhatalmazási törvénnyel a miniszterelnök egyik régi álma teljesült. Az időkorlát nélküli politikai teljhatalom birtokában Orbán most már kedvére eltrükközgethet akár a következő parlamenti választásig.","shortLead":"A kormányt eddig sem gátolta semmi az intézkedéseiben, de a felhatalmazási törvénnyel a miniszterelnök egyik régi álma...","id":"202014__felhatalmazas__rendeleti_kormanyzas__hatso_szandek__akinek_ahatalma_sok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0e19dc35-66cf-4936-b2fe-316b6452944f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"82bbabc6-8a4a-4d97-9bc6-29140e653254","keywords":null,"link":"/360/202014__felhatalmazas__rendeleti_kormanyzas__hatso_szandek__akinek_ahatalma_sok","timestamp":"2020. április. 02. 11:00","title":"A járvány hozta el Orbán Viktornak azt, amire mindig is vágyott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]