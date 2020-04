Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4146d864-fcac-45e5-90ed-782749796cfb","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"Bár Ausztriát leszámítva a Magyarországgal határos államokban viszonylag alacsony a koronavírussal megfertőzöttek száma, a szomszédok élenjárnak a szigorúságban, és sorra hozzák az újabb korlátozó intézkedéseket. Részben azért is, mert attól tartanak, az egészségügyi rendszer képtelen lenne nagyszámú beteg eredményes kezelésére. ","shortLead":"Bár Ausztriát leszámítva a Magyarországgal határos államokban viszonylag alacsony a koronavírussal megfertőzöttek...","id":"20200403_Igy_kemenyitenek_be_Ukrajnaban_Szerbiaban_es_Horvatorszagban__kotelezo_maszkok_kijarasi_tilalom_es_felfuggesztett_tomegkozlekedes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4146d864-fcac-45e5-90ed-782749796cfb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ac4a34e-ddf5-46fc-a6e0-d4401bc1cd00","keywords":null,"link":"/vilag/20200403_Igy_kemenyitenek_be_Ukrajnaban_Szerbiaban_es_Horvatorszagban__kotelezo_maszkok_kijarasi_tilalom_es_felfuggesztett_tomegkozlekedes","timestamp":"2020. április. 03. 17:55","title":"Ukrajna, Szerbia és Horvátország bekeményített a vírus elleni harcban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4495b2cb-74d6-4a87-9e07-899a236e4ea9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A jegyző, a polgármester és egy alpolgármester után Hajtó Péter a negyedik, akiről a győri önkormányzatnál bebizonyosodott, hogy fertőzött.","shortLead":"A jegyző, a polgármester és egy alpolgármester után Hajtó Péter a negyedik, akiről a győri önkormányzatnál...","id":"20200402_koronavirus_fertozes_jarvany_gyor_kepviselo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4495b2cb-74d6-4a87-9e07-899a236e4ea9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"78bf3241-fb51-4dae-be53-d109a24bec86","keywords":null,"link":"/itthon/20200402_koronavirus_fertozes_jarvany_gyor_kepviselo","timestamp":"2020. április. 02. 11:56","title":"Egy győri fideszes képviselő is elkapta a koronavírust","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d5f5ef96-81a0-4896-ada4-ce9c46c9b53b","c_author":"HVG","category":"360","description":"A járvány okozta vészhelyzetben példátlan intézkedésekkel igyekeznek megőrizni az európai kormányok a munkahelyeket: hiteleket és garanciákat nyújtanak, átvállalják a fizetések egy részének finanszírozását. A költségek hatalmasak, de a munkanélküliség elszabadulása még nagyobb gazdasági és társadalmi kárral járna.","shortLead":"A járvány okozta vészhelyzetben példátlan intézkedésekkel igyekeznek megőrizni az európai kormányok a munkahelyeket...","id":"202014__munkahelyek_vedelme__penzpumpa__fizetesatvallalas__mindent_bevetnek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d5f5ef96-81a0-4896-ada4-ce9c46c9b53b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"483df9b4-2d34-407d-9ecf-3c9cc232c6a6","keywords":null,"link":"/360/202014__munkahelyek_vedelme__penzpumpa__fizetesatvallalas__mindent_bevetnek","timestamp":"2020. április. 03. 13:00","title":"Máshol Európában: a cég leáll, de az állam beszáll a bérek kifizetésébe ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7fec4065-423d-49b1-8721-c98445cc4f6f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Levélben fogják kérni az európai parlamenti képviselők a fideszesek kizárását.","shortLead":"Levélben fogják kérni az európai parlamenti képviselők a fideszesek kizárását.","id":"20200403_koronavirus_felhatalmazasi_torveny_europai_neppart_frakcio_kepviselok_kizaras_fidesz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7fec4065-423d-49b1-8721-c98445cc4f6f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"635c00a3-3425-4071-8806-66d2f1a576ea","keywords":null,"link":"/itthon/20200403_koronavirus_felhatalmazasi_torveny_europai_neppart_frakcio_kepviselok_kizaras_fidesz","timestamp":"2020. április. 03. 17:36","title":"Kizárnák a Néppárt EP-frakciójából a Fidesz képviselőit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c733a656-6bae-45cd-9a8e-39396c019dfc","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"elet","description":"Válságkezelésbe fognak a magyar fesztiválok szervezői is. ","shortLead":"Válságkezelésbe fognak a magyar fesztiválok szervezői is. ","id":"20200402_fesztivalok_koronavirus_kormany_jegyek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c733a656-6bae-45cd-9a8e-39396c019dfc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a555bbc6-5863-4eea-ba28-d0dd62033811","keywords":null,"link":"/elet/20200402_fesztivalok_koronavirus_kormany_jegyek","timestamp":"2020. április. 02. 15:55","title":"A kormánytól kérnek segítséget a fesztiválszervezők is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"afa115b8-d3fd-4c2d-8d87-c0de93d0a415","c_author":"HVG","category":"360","description":"Egymilliárd forintra értékelt vagyonnal kezdett új életet az a cég, amely néhány követelés megvásárlásával közreműködött Andy Vajna egyik üzletében.","shortLead":"Egymilliárd forintra értékelt vagyonnal kezdett új életet az a cég, amely néhány követelés megvásárlásával...","id":"202014_order_seven_property_meghiusult_tozsdei_ugylet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=afa115b8-d3fd-4c2d-8d87-c0de93d0a415&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6fd12bca-2f79-4bfd-b525-6e17c1e32f15","keywords":null,"link":"/360/202014_order_seven_property_meghiusult_tozsdei_ugylet","timestamp":"2020. április. 02. 12:00","title":"Andy Vajna közelében volt, két év alatt egymilliárdot hozott össze","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8004c9d8-1c5d-41fd-a11f-bc98a06726c6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az elhunytak mindegyike idős, krónikus beteg volt. A fertőzöttek száma is nőtt, 623-ra. Wéber Gábor F1-es szakértő szerint akár a Hungaroringen is kezdődhet a 2020-as szezon. Folyamatosan frissülő cikkünkben mindent megtalál a magyarországi járványhelyzetről.","shortLead":"Az elhunytak mindegyike idős, krónikus beteg volt. A fertőzöttek száma is nőtt, 623-ra. Wéber Gábor F1-es szakértő...","id":"20200403_magyarorszag_koronavirus_jarvany_elhunyt_percrol_percre","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8004c9d8-1c5d-41fd-a11f-bc98a06726c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d1eac235-3a5b-4233-9622-32373c79f1d0","keywords":null,"link":"/itthon/20200403_magyarorszag_koronavirus_jarvany_elhunyt_percrol_percre","timestamp":"2020. április. 03. 07:24","title":"Öten haltak meg a vírus miatt csütörtökön Magyarországon – járványhírek percről percre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4051cb22-0232-47af-aa56-e868e3be3b16","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Első körben 200 tonnát dobtak szét a kifosztott boltokba.","shortLead":"Első körben 200 tonnát dobtak szét a kifosztott boltokba.","id":"20200402_aldi_teszta_olaszorszag_koronavirus_kereskedelem","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4051cb22-0232-47af-aa56-e868e3be3b16&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ca6e8c6-d16e-4741-9aea-750f582e4aed","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200402_aldi_teszta_olaszorszag_koronavirus_kereskedelem","timestamp":"2020. április. 02. 17:46","title":"Az Aldi alaposan bevásárolt olasz tésztából, különvonatokkal viszik Németországba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]