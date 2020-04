Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ded880b6-37b0-4685-a5d5-7c6183a99635","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Megvan a szükséges számú aláírás ahhoz, hogy az Európai Néppárt napirendre vegye a Fidesz kizárásának ügyét.","shortLead":"Megvan a szükséges számú aláírás ahhoz, hogy az Európai Néppárt napirendre vegye a Fidesz kizárásának ügyét.","id":"20200402_Neppart_Fidesz_kizaras_alairas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ded880b6-37b0-4685-a5d5-7c6183a99635&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d348b79b-086e-4e5b-84e0-e6585df1da4f","keywords":null,"link":"/itthon/20200402_Neppart_Fidesz_kizaras_alairas","timestamp":"2020. április. 02. 16:53","title":"Az Európai Néppárt 13 tagja kéri, hogy zárják ki a Fideszt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"faccaebd-15ea-46ab-8096-7ba5e8b8d227","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nincs szó összeférhetetlenségről – reagált az igazságügyi miniszter.","shortLead":"Nincs szó összeférhetetlenségről – reagált az igazságügyi miniszter.","id":"20200403_varga_judit_anyos_eross_monika_orszagos_birosagi_hivatal","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=faccaebd-15ea-46ab-8096-7ba5e8b8d227&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"814e20ab-1b5b-4c1f-ba94-a728b80805c1","keywords":null,"link":"/itthon/20200403_varga_judit_anyos_eross_monika_orszagos_birosagi_hivatal","timestamp":"2020. április. 03. 09:36","title":"Varga Judit anyósa az Országos Bírósági Hivatal vezetésébe készül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rendőrök egy 39 éves nőt gyanúsítanak. \r

","shortLead":"A rendőrök egy 39 éves nőt gyanúsítanak. \r

","id":"20200402_Megoltek_egy_ferfit_Godollon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"27624336-8e14-465f-be8b-89bdbe49b749","keywords":null,"link":"/itthon/20200402_Megoltek_egy_ferfit_Godollon","timestamp":"2020. április. 02. 08:25","title":"Megöltek egy férfit Gödöllőn","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f9d29f2e-19c4-4fdb-b880-225adcf2416e","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A tábor 21 lakójánál mutatták ki a COVID-19 betegséget.","shortLead":"A tábor 21 lakójánál mutatták ki a COVID-19 betegséget.","id":"20200402_koronavirus_jarvany_fertozes_gorogorszag_menekulttabor_menedekkerok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f9d29f2e-19c4-4fdb-b880-225adcf2416e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"41b855de-de33-4a0e-ab58-8814a6a68603","keywords":null,"link":"/vilag/20200402_koronavirus_jarvany_fertozes_gorogorszag_menekulttabor_menedekkerok","timestamp":"2020. április. 02. 12:03","title":"Menekülttáborban is megjelent a koronavírus Görögországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9477b297-43ec-4c28-ba69-9ee10cb7f2d9","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A munkanélküliségből ez lehet az egyik kiút a párt szerint.","shortLead":"A munkanélküliségből ez lehet az egyik kiút a párt szerint.","id":"20200403_korengedmenyes_nyugdij_mszp_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9477b297-43ec-4c28-ba69-9ee10cb7f2d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8dff792f-e37f-458d-a0d1-aaaae3a48008","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200403_korengedmenyes_nyugdij_mszp_koronavirus","timestamp":"2020. április. 03. 09:57","title":"Korengedményes nyugdíjat szorgalmaz az MSZP","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"267262d9-1579-4f44-9ebb-94b207b6663b","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"A kormány gyorsan meggondolta magát, mégsem köti gúzsba a polgármesterek kezét a veszélyhelyzet alatt. A módosító javaslat is megérkezett.","shortLead":"A kormány gyorsan meggondolta magát, mégsem köti gúzsba a polgármesterek kezét a veszélyhelyzet alatt. A módosító...","id":"20200402_Benyujtottak_a_modositast_hogy_megsem_veszik_el_a_polgarmesterek_jogait","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=267262d9-1579-4f44-9ebb-94b207b6663b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a706a08c-b671-44bd-ade8-ed0b4cc6ad06","keywords":null,"link":"/itthon/20200402_Benyujtottak_a_modositast_hogy_megsem_veszik_el_a_polgarmesterek_jogait","timestamp":"2020. április. 02. 16:29","title":"Gulyás Gergely benyújtotta a módosítót, nem veszik el a polgármesterek jogait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"14ba7103-1591-4f79-965d-926b7a5d6016","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Továbbra is bejár dolgozni a Nemzeti Színház igazgatója, csak most a tervezéssel van elfoglalva. Vidnyánszky Attila szerint a kőszínházban dolgozók biztonságban vannak, de a szabadúszókon segíteni kell. Szerinte a döntéshozók is értik, hogy szükség van a támogatásra ahhoz, hogy visszaszerezzék a nézők bizalmát. A nehézséget az jelenti, hogyan döntenek majd a pénzek elosztásáról - teszi hozzá a direktor. ","shortLead":"Továbbra is bejár dolgozni a Nemzeti Színház igazgatója, csak most a tervezéssel van elfoglalva. Vidnyánszky Attila...","id":"20200403_Vidnyanszky_Attila_a_Home_officeban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=14ba7103-1591-4f79-965d-926b7a5d6016&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"60247f26-d6c1-4edd-b019-1212fd1bd368","keywords":null,"link":"/360/20200403_Vidnyanszky_Attila_a_Home_officeban","timestamp":"2020. április. 03. 18:30","title":"Vidnyánszky Attila a Home office-ban: Több milliárdos alap lesz a művészek megsegítésére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a56b7aa3-1614-4182-9ae2-a59f51c64d69","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A múlt század elején kitört spanyolnátha-járvány adatait elemző kutatók szerint azokban a városokban, ahol már korán és általános izolációt rendeltek el, valamint megelőző intézkedéseket hoztak, a betegség halálozási aránya 30-50 százalékkal alacsonyabb volt a többi városhoz képest.","shortLead":"A múlt század elején kitört spanyolnátha-járvány adatait elemző kutatók szerint azokban a városokban, ahol már korán és...","id":"20200402_spanyolnatha_karanten_korai_es_altalanos_izolacio_halalozasi_arany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a56b7aa3-1614-4182-9ae2-a59f51c64d69&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"765cfd70-8e34-4b14-9d62-060fed92c149","keywords":null,"link":"/tudomany/20200402_spanyolnatha_karanten_korai_es_altalanos_izolacio_halalozasi_arany","timestamp":"2020. április. 02. 09:33","title":"Miért érdemes most otthon maradni? A spanyolnátha idején bevált","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]