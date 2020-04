Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"69123122-8002-4ad4-a4c7-4fde8902e5fb","c_author":"Lengyel Miklós","category":"vilag","description":"Súlyos gazdasági következményei lehetnek a járványnak a diktatúrában.","shortLead":"Súlyos gazdasági következményei lehetnek a járványnak a diktatúrában.","id":"20200402_A_feherorosz_elnok_szerint_a_vodka_jo_a_koronavirus_ellen","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=69123122-8002-4ad4-a4c7-4fde8902e5fb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dff20e8f-aebb-4805-bd98-6a7786b5fa8e","keywords":null,"link":"/vilag/20200402_A_feherorosz_elnok_szerint_a_vodka_jo_a_koronavirus_ellen","timestamp":"2020. április. 02. 20:53","title":"A fehérorosz elnök szerint a vodka jó a koronavírus ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4051cb22-0232-47af-aa56-e868e3be3b16","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Első körben 200 tonnát dobtak szét a kifosztott boltokba.","shortLead":"Első körben 200 tonnát dobtak szét a kifosztott boltokba.","id":"20200402_aldi_teszta_olaszorszag_koronavirus_kereskedelem","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4051cb22-0232-47af-aa56-e868e3be3b16&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ca6e8c6-d16e-4741-9aea-750f582e4aed","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200402_aldi_teszta_olaszorszag_koronavirus_kereskedelem","timestamp":"2020. április. 02. 17:46","title":"Az Aldi alaposan bevásárolt olasz tésztából, különvonatokkal viszik Németországba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e8c6cad-ca47-48f4-aee2-fede4923cde5","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Jelentős változásokra számít az életstílusunkban Gundel Takács Gábor, megannyi népszerű vetélkedő műsorvezetője. Most már el fogjuk hinni, hogy ez megtörténhet velünk, nagyon másképp állunk majd az utazáshoz, a home office munkavégzés egy része pedig rögzül a válságon túl is, melynek jótékony hatása lesz a környezetre.","shortLead":"Jelentős változásokra számít az életstílusunkban Gundel Takács Gábor, megannyi népszerű vetélkedő műsorvezetője. Most...","id":"20200402_Gundel_Takacs_Gabor_a_Home_officeban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6e8c6cad-ca47-48f4-aee2-fede4923cde5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd985612-1c5f-47a4-b0d3-e3d84654f7f8","keywords":null,"link":"/360/20200402_Gundel_Takacs_Gabor_a_Home_officeban","timestamp":"2020. április. 02. 19:00","title":"Gundel Takács Gábor a Home office-ban: \"Háborúban viszonylag szerény a demokrácia mértéke\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7fd7232a-088c-48e0-a61c-0d038596edef","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Két hétig nem lesz nyitva a patika.","shortLead":"Két hétig nem lesz nyitva a patika.","id":"20200404_Koronavirusos_lett_az_egyik_dolgozo_bezart_egy_gyogyszertar_Budafokon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7fd7232a-088c-48e0-a61c-0d038596edef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"27ce37cc-356a-4c69-9370-5ee96bdeff4b","keywords":null,"link":"/itthon/20200404_Koronavirusos_lett_az_egyik_dolgozo_bezart_egy_gyogyszertar_Budafokon","timestamp":"2020. április. 04. 13:01","title":"Koronavírusos lett az egyik dolgozó, bezárt egy gyógyszertár Budafokon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"970283f6-913d-4816-ae90-621663a56ea1","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Egy ultraortodox városban figyelmen kívül hagyták a gyülekezési tilalmat és továbbra is csoportosan imádkoztak és tanultak. A szakemberek szerint akár 75 ezer fertőzött is lehet a 200 ezer lakosú Bné Brakban.","shortLead":"Egy ultraortodox városban figyelmen kívül hagyták a gyülekezési tilalmat és továbbra is csoportosan imádkoztak és...","id":"20200402_75_ezren_fertozodhettek_meg_egy_izraeli_varosban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=970283f6-913d-4816-ae90-621663a56ea1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d324243a-dfc1-4d30-8612-98bbd27f9b2b","keywords":null,"link":"/vilag/20200402_75_ezren_fertozodhettek_meg_egy_izraeli_varosban","timestamp":"2020. április. 02. 20:27","title":"75 ezren fertőződhettek meg egy izraeli városban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b752f023-9e5f-44db-8172-25cbaf9ed721","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Nem elég szakszerűen kérte a matrózai megmentését.","shortLead":"Nem elég szakszerűen kérte a matrózai megmentését.","id":"20200403_Levaltottak_a_jarvany_sujtotta_anyahajo_kapitanyat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b752f023-9e5f-44db-8172-25cbaf9ed721&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c89b5466-09fa-4877-af96-4a24e42c2d7e","keywords":null,"link":"/vilag/20200403_Levaltottak_a_jarvany_sujtotta_anyahajo_kapitanyat","timestamp":"2020. április. 03. 00:51","title":"Leváltották a járvány sújtotta anyahajó kapitányát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a4b15e0-cc1d-4172-8a89-6c22e9315188","c_author":"Marabu","category":"gazdasag","description":"","shortLead":"","id":"20200404_Marabu_Feknyuz_Home_office_nelkuliseg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7a4b15e0-cc1d-4172-8a89-6c22e9315188&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e6d03e60-a470-443e-9e71-a142dcd2c9ea","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200404_Marabu_Feknyuz_Home_office_nelkuliseg","timestamp":"2020. április. 04. 06:30","title":"Marabu Féknyúz: Home office nélküliség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd945702-3eb8-4b0d-826f-f375bc4dd603","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Tavaly március végéhez képest több mint 45 ezer napi utast vesztett a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér a koronavírus gazdasági hatásai miatt.","shortLead":"Tavaly március végéhez képest több mint 45 ezer napi utast vesztett a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér a koronavírus...","id":"20200402_budapest_airport_koronavirus_fizetes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=dd945702-3eb8-4b0d-826f-f375bc4dd603&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc60a2b7-f48d-4d6f-ad9f-c1f91923aaf8","keywords":null,"link":"/kkv/20200402_budapest_airport_koronavirus_fizetes","timestamp":"2020. április. 02. 14:08","title":"Saját béréből segítené ki megszorult alkalmazottait a Budapest Airport menedzsmentje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]