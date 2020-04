Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2a38fcd0-6a36-4b7a-80cc-6c560f2de3f1","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az ingázók közül is sokan maradtak munka nélkül. ","shortLead":"Az ingázók közül is sokan maradtak munka nélkül. ","id":"20200405_Minden_hetedik_Ausztriaban_elo_magyar_dolgozo_elveszitette_az_allasat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2a38fcd0-6a36-4b7a-80cc-6c560f2de3f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b3b5dc2b-74aa-41be-b796-f4c8d8a97ea0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200405_Minden_hetedik_Ausztriaban_elo_magyar_dolgozo_elveszitette_az_allasat","timestamp":"2020. április. 05. 10:50","title":"Minden hetedik Ausztriában élő magyar dolgozó elveszítette az állását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5fcb7116-d98c-4702-bf7b-840870f486c9","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"kkv","description":"Ilyen még a gazdasági válságok alatt sem volt: egy hónap alatt a nulla közelébe esett a világ légi forgalma, az elemzők a saját néhány héttel korábbi ultrapesszimista becsléseiket már a legjobb lehetséges forgatókönyvnek látják, több tízezer milliárd forintnyi pénzt bukhat a szektor. Ráadásul ha a járvány véget ér, a gazdasági helyzet akkor sem lesz egyből jobb, így gyors talpraállásban sem érdemes reménykedni.","shortLead":"Ilyen még a gazdasági válságok alatt sem volt: egy hónap alatt a nulla közelébe esett a világ légi forgalma, az elemzők...","id":"20200404_repules_repulo_koronavirus_valsag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5fcb7116-d98c-4702-bf7b-840870f486c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"40c51eb7-d0da-4e65-a970-0dc02a40a720","keywords":null,"link":"/kkv/20200404_repules_repulo_koronavirus_valsag","timestamp":"2020. április. 04. 07:00","title":"Több tízezer milliárd forintra lenne szükség, hogy ne omoljon össze a világ légi közlekedése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f9ca6e22-a07a-4af5-8bdb-e7c11b8c688e","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A férfi nem hordott szájmaszkot, igaz, a rendőröket is karddal fenyegette.","shortLead":"A férfi nem hordott szájmaszkot, igaz, a rendőröket is karddal fenyegette.","id":"20200404_Fulopszigetek_megsertette_a_koronavirusszabalyokat__agyonlottek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f9ca6e22-a07a-4af5-8bdb-e7c11b8c688e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"31f06cd3-c5f6-4cd1-9324-f2933c0eec70","keywords":null,"link":"/vilag/20200404_Fulopszigetek_megsertette_a_koronavirusszabalyokat__agyonlottek","timestamp":"2020. április. 04. 17:08","title":"A Fülöp-szigeteken agyonlőttek egy embert, aki megsértette a koronavírus-szabályokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"db656a8a-5ac8-43a9-b841-20d1d9084aef","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Egyfajta \"bringás főhálózat\" jöhet létre a Hungária körúton belüli városrészeken.","shortLead":"Egyfajta \"bringás főhálózat\" jöhet létre a Hungária körúton belüli városrészeken.","id":"20200403_Ideiglenes_kerekparsavokat_alakitanak_ki_Budapesten","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=db656a8a-5ac8-43a9-b841-20d1d9084aef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"53c88bfe-394a-4d66-9781-a753e847edac","keywords":null,"link":"/itthon/20200403_Ideiglenes_kerekparsavokat_alakitanak_ki_Budapesten","timestamp":"2020. április. 03. 20:52","title":"Ideiglenes kerékpársávokat alakítanak ki Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9bd146c1-6f54-445c-beaf-be0ec2b4fbf3","c_author":"Karácsony Gergely","category":"360","description":"Budapest New Dealt vázolt fel a hvg360-on olvasható írásában a főpolgármester. Karácsony Gergely egyszeri juttatást adna a budapestieknek, több bérlakást biztosítana és a zöld beruházásokat támogatná. Forrásokat az EU-tól vár, de a kormánnyal is együttműködne. ","shortLead":"Budapest New Dealt vázolt fel a hvg360-on olvasható írásában a főpolgármester. Karácsony Gergely egyszeri juttatást...","id":"20200404_Karacsony_Gergely_Vissza_a_jovobe","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9bd146c1-6f54-445c-beaf-be0ec2b4fbf3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e31b5539-57f3-4c78-bf63-87307a37abfe","keywords":null,"link":"/360/20200404_Karacsony_Gergely_Vissza_a_jovobe","timestamp":"2020. április. 04. 11:00","title":"Vissza a jövőbe! Karácsony Gergely javaslatai a válság ellen ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"68e86352-256d-4485-aad3-5b27e59e31e3","c_author":"Dobos Emese","category":"gazdasag","description":"A koronavírus-járvány miatti korlátozások értelmében kilenc napra bezárták Banglades ruházati üzemeit, azonban a tömegközlekedés továbbra sincs, így munkavállalók ezrei kényszerülnek arra, hogy gyalog menjenek az újranyitó üzemekbe.","shortLead":"A koronavírus-járvány miatti korlátozások értelmében kilenc napra bezárták Banglades ruházati üzemeit, azonban...","id":"20200405_Vasarnap_ujranyitjak_a_bangladesi_varrodakat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=68e86352-256d-4485-aad3-5b27e59e31e3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d652cb1-a171-41a5-bde6-65b351fbde74","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200405_Vasarnap_ujranyitjak_a_bangladesi_varrodakat","timestamp":"2020. április. 05. 10:08","title":"Vasárnap újranyitják a bangladesi varrodákat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"38044cea-09b7-422d-92ec-5c9793f83d79","c_author":"Pálmai Erika","category":"360","description":"Vannak, akik nem elégszenek meg az egészségügyi dolgozók megtapsolásával, szép példáit mutatják annak, mit lehet tenni értük és a rászorultakért. Van, aki ellátmányt, van, aki vetett ágyat, van, aki új szemüveget ad.","shortLead":"Vannak, akik nem elégszenek meg az egészségügyi dolgozók megtapsolásával, szép példáit mutatják annak, mit lehet tenni...","id":"202014_jo_szolgalat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=38044cea-09b7-422d-92ec-5c9793f83d79&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e5aa3fd7-36ec-4b8e-9c6a-664f595ad90b","keywords":null,"link":"/360/202014_jo_szolgalat","timestamp":"2020. április. 04. 15:00","title":"Ők is tapsot érdemelnek: ki kicsiben, ki nagyban segíti a frontharcosokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d8d47927-f18b-44b2-a691-ccf6c8505190","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Csorbai Ferenc korábban azt mondta, Mohács a koronavírus gócpontja lehet. Azonban nincs gócpont az országban.","shortLead":"Csorbai Ferenc korábban azt mondta, Mohács a koronavírus gócpontja lehet. Azonban nincs gócpont az országban.","id":"20200404_Mar_a_Nemzeti_Nyomozo_Irodanal_az_alhirt_terjeszto_mohacsi_polgarmester_ugye","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d8d47927-f18b-44b2-a691-ccf6c8505190&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb7d553f-47d6-40cc-9a4f-952ba00a73da","keywords":null,"link":"/itthon/20200404_Mar_a_Nemzeti_Nyomozo_Irodanal_az_alhirt_terjeszto_mohacsi_polgarmester_ugye","timestamp":"2020. április. 04. 09:37","title":"Már a Nemzeti Nyomozó Irodánál az álhírt terjesztő mohácsi polgármester ügye","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]