[{"available":true,"c_guid":"302d04aa-45ef-4f6b-9f47-15397db078f3","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Eddig közel egymillió állattal kellett végezni a vírus miatt Bács-Kiskun és Csongrád megyében.","shortLead":"Eddig közel egymillió állattal kellett végezni a vírus miatt Bács-Kiskun és Csongrád megyében.","id":"20200406_Madarinfluenza_Nem_volt_fertozott_allat_a_leolt_27_ezres_bekesi_kacsaallomanyban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=302d04aa-45ef-4f6b-9f47-15397db078f3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e7ecd8b9-3fb2-479a-98a2-a4416263d173","keywords":null,"link":"/kkv/20200406_Madarinfluenza_Nem_volt_fertozott_allat_a_leolt_27_ezres_bekesi_kacsaallomanyban","timestamp":"2020. április. 06. 15:31","title":"Madárinfluenza: nem volt fertőzött állat a leölt 27 ezres békési kacsaállományban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"86856c67-5691-4854-8346-07fd4be57e0f","c_author":"Alföldy Erzsó / Hollandia","category":"360","description":"A holland médiában még a populisták is aggodalommal figyelik, mit kezd Orbán Viktor a felhatalmazási törvényben szerzett jogosítványaival. ","shortLead":"A holland médiában még a populisták is aggodalommal figyelik, mit kezd Orbán Viktor a felhatalmazási törvényben...","id":"20200405_Hollandiabol_nezve","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=86856c67-5691-4854-8346-07fd4be57e0f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4c7d75bf-95e5-4e62-9576-bb4f72327dc0","keywords":null,"link":"/360/20200405_Hollandiabol_nezve","timestamp":"2020. április. 05. 17:35","title":"Hollandiából nézve Magyarország kvázi-diktatúra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0b7e705f-9bf0-4364-b811-f1bf082b827a","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"360","description":"Sok válságos helyzete volt már az országnak, de olyan, hogy egyik hétről a másikra álljon földbe a gazdaság, még nem. Egy ilyen helyzet különleges gazdaságpolitikai lépéseket is kíván – mi most azt néztük át, korábban milyen megoldásokat vettek elő a kormányok krízis idején, és mennyire lehet igaz a miniszterelnöknek az az állítása, hogy akkora csomag, mint ami most jön, még soha nem volt.","shortLead":"Sok válságos helyzete volt már az országnak, de olyan, hogy egyik hétről a másikra álljon földbe a gazdaság, még nem...","id":"20200406_gazdasagelenkites_valsagkezeles_jarvany_koronavirus_orban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0b7e705f-9bf0-4364-b811-f1bf082b827a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a4f1938-9780-40da-b04a-7c6e9edc3f08","keywords":null,"link":"/360/20200406_gazdasagelenkites_valsagkezeles_jarvany_koronavirus_orban","timestamp":"2020. április. 06. 11:00","title":"Mi kell ahhoz, hogy tényleg Orbáné legyen minden idők legnagyobb gazdaságélénkítő csomagja?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A támadók ahogy felszálltak, kinézték maguknak a kiskutyás férfit, mondta az áldozat barátja, aki szintén a villamoson utazott.","shortLead":"A támadók ahogy felszálltak, kinézték maguknak a kiskutyás férfit, mondta az áldozat barátja, aki szintén a villamoson...","id":"20200406_28_as_villamos_Budapest_keseles_gyilkossag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d974458-3985-4a40-b16d-cbc7c3c87474","keywords":null,"link":"/itthon/20200406_28_as_villamos_Budapest_keseles_gyilkossag","timestamp":"2020. április. 06. 06:55","title":"A kutyáját védte a budapesti villamoson halálra szúrt férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e75848f8-d945-47a7-908f-9f946342ec55","c_author":"Keresztes Imre","category":"360","description":"Az automatizálás és az online kommunikáció kulcsfontosságú lehet a koronavírus elleni küzdelemben. Számos cég robotja segít már Kínától az USA-ig.","shortLead":"Az automatizálás és az online kommunikáció kulcsfontosságú lehet a koronavírus elleni küzdelemben. Számos cég robotja...","id":"202014__fertotlenitorobotok__automata_korhaz__telemedicina__gepdoktorok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e75848f8-d945-47a7-908f-9f946342ec55&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b531d103-88da-4465-afc9-b3480615563f","keywords":null,"link":"/360/202014__fertotlenitorobotok__automata_korhaz__telemedicina__gepdoktorok","timestamp":"2020. április. 06. 13:00","title":"UV-fénykard és orvos nélküli kórház: a mesterséges intelligencia is segít legyőzni a járványt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"009996d7-18ec-4274-9a3c-01de6b61ec0c","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az Egyesült Államokban már meghaladta a fertőzöttek száma a kínaiakét, az elvégzett tesztek száma és a számontartás kritériumai azonban országonként különböznek, így nem tudjuk pontosan, hány igazoltan fertőzöttje van a koronavírus-járványnak.","shortLead":"Az Egyesült Államokban már meghaladta a fertőzöttek száma a kínaiakét, az elvégzett tesztek száma és a számontartás...","id":"20200405_Meghaladta_az_12_milliot_a_regisztralt_fertozottek_szama_a_vilagban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=009996d7-18ec-4274-9a3c-01de6b61ec0c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6135bb70-d59c-4427-8793-7caf0858b3b0","keywords":null,"link":"/vilag/20200405_Meghaladta_az_12_milliot_a_regisztralt_fertozottek_szama_a_vilagban","timestamp":"2020. április. 05. 09:13","title":"Meghaladta az 1,2 milliót a regisztrált fertőzöttek száma a világban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b7068546-35ef-45e7-9ba6-4a4d3c4d7492","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kkv","description":"A folyamatos áruszállítás érdekében húsvétkor is közlekedhetnek a kamionok.","shortLead":"A folyamatos áruszállítás érdekében húsvétkor is közlekedhetnek a kamionok.","id":"20200405_Husvetkor_sem_lesz_kamionstop","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b7068546-35ef-45e7-9ba6-4a4d3c4d7492&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fed6874e-07c5-4db4-8514-c777dfc4f10f","keywords":null,"link":"/kkv/20200405_Husvetkor_sem_lesz_kamionstop","timestamp":"2020. április. 05. 11:05","title":"Húsvétkor sem lesz kamionstop","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5711322-bf8f-4a46-9169-5af985ee0868","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A pénteki 630 halottal 3565-re ugrott a koronavírus-járvány halálos áldozatainak a száma New York államban.","shortLead":"A pénteki 630 halottal 3565-re ugrott a koronavírus-járvány halálos áldozatainak a száma New York államban.","id":"20200404_Egy_nap_alatt_630an_haltak_meg_New_York_allamban_a_koronavirusjarvanyban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f5711322-bf8f-4a46-9169-5af985ee0868&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa9ca4ee-cdb8-4889-8ea2-14c80b5c7f8c","keywords":null,"link":"/vilag/20200404_Egy_nap_alatt_630an_haltak_meg_New_York_allamban_a_koronavirusjarvanyban","timestamp":"2020. április. 04. 18:43","title":"Egy nap alatt 630-an haltak meg New York államban a koronavírus-járványban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]