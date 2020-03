Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"bf4e3ffa-dcd5-4eaa-88c6-a46b10e0a74f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A rendkívüli helyzetre való tekintettel ingyenesen kiterjeszti a Huawei azoknak az eszközöknek a garanciáját, melyeknél a következő hetekben járna le a határidő. Háztól házig szolgáltatást is indítanak.","shortLead":"A rendkívüli helyzetre való tekintettel ingyenesen kiterjeszti a Huawei azoknak az eszközöknek a garanciáját, melyeknél...","id":"20200323_huawei_garancia_hosszabbitasa_junius_15_koronavirus_jarvany","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bf4e3ffa-dcd5-4eaa-88c6-a46b10e0a74f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dfe7ccfe-36c7-4f53-89af-7ec5a4f9287c","keywords":null,"link":"/tudomany/20200323_huawei_garancia_hosszabbitasa_junius_15_koronavirus_jarvany","timestamp":"2020. március. 23. 11:03","title":"A koronavírus-járvány miatt 3 hónappal meghosszabbítja a garanciát a Huawei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d29781b-4e74-4574-98d7-be2d4d22a151","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A Kínai Kulturális Örökség Hivatal körlevélben kérte fel a múzeumokat Kína-szerte, hogy gyűjtsék össze, és őrizzék meg az ország koronavírus-járvány elleni küzdelmének emlékeit.","shortLead":"A Kínai Kulturális Örökség Hivatal körlevélben kérte fel a múzeumokat Kína-szerte, hogy gyűjtsék össze, és őrizzék meg...","id":"20200322_Gyujtik_a_jarvany_emlekeit_Kinaban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7d29781b-4e74-4574-98d7-be2d4d22a151&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3bce1eb4-4cdd-4574-a327-7df427581473","keywords":null,"link":"/vilag/20200322_Gyujtik_a_jarvany_emlekeit_Kinaban","timestamp":"2020. március. 22. 14:56","title":"Gyűjtik a járvány emlékeit Kínában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"25b7197b-774f-44a9-aa95-af56c78786a2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A polgármester szerint az eddig meghozott intézkedések nem elegendőek. ","shortLead":"A polgármester szerint az eddig meghozott intézkedések nem elegendőek. ","id":"20200322_Reszleges_kijarasi_tilalom_Polgar_polgarmester","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=25b7197b-774f-44a9-aa95-af56c78786a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e277f43a-568c-4589-bb75-6dabe322c332","keywords":null,"link":"/itthon/20200322_Reszleges_kijarasi_tilalom_Polgar_polgarmester","timestamp":"2020. március. 22. 21:04","title":"Részleges kijárási tilalmat rendeltek el Polgáron","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"49ce292a-9a83-4344-9597-ca756d1c3578","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A koronavírus-járvány miatt a védőnők Szolnokon nem mehetnek az újszülöttekhez, Szegeden a fertőző betegek ellátására alkalmas centrumot alakítottak ki.","shortLead":"A koronavírus-járvány miatt a védőnők Szolnokon nem mehetnek az újszülöttekhez, Szegeden a fertőző betegek ellátására...","id":"20200321_Szegeden_jarvanykorhazat_hoznak_letre","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=49ce292a-9a83-4344-9597-ca756d1c3578&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad97eb1e-17e4-4879-add7-e2949f81a3c6","keywords":null,"link":"/itthon/20200321_Szegeden_jarvanykorhazat_hoznak_letre","timestamp":"2020. március. 21. 18:26","title":"Szegeden járványkórházat hoznak létre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"859b955c-1989-4587-8da4-80cecd3d63b1","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A trópusi korallszigetek vegetációjának regenerálódását segítő 12 növényfajt azonosítottak kínai kutatók.","shortLead":"A trópusi korallszigetek vegetációjának regenerálódását segítő 12 növényfajt azonosítottak kínai kutatók.","id":"20200321_tropusi_korallszigetek_regeneralodasat_segito_fajok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=859b955c-1989-4587-8da4-80cecd3d63b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c14a314-eb81-49dd-829f-7e60a09fe660","keywords":null,"link":"/tudomany/20200321_tropusi_korallszigetek_regeneralodasat_segito_fajok","timestamp":"2020. március. 21. 16:03","title":"Találtak 12 növényfajt, melyek segíthetnek helyrehozni a korallszigeteket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1126248e-ef2f-40de-9458-17dca0eaa12f","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Geszti Péter és családja helyzete akár idilli is lehetne a karanténban tollasozással és bunkerépítéssel. A zenész és reklámszakember azonban úgy látja, hogy nagy \"gazdasági leseggelés\" jön, fél a társadalom teljes szétesésétől, s szerinte hamarosan gondolkodni kell, hogy tudunk segíteni azokon, akiknek nem lesz mit enniük. ","shortLead":"Geszti Péter és családja helyzete akár idilli is lehetne a karanténban tollasozással és bunkerépítéssel. A zenész és...","id":"20200321_Geszti_Peter_a_Home_officeban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1126248e-ef2f-40de-9458-17dca0eaa12f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb7f8b81-27cc-401a-adc5-c2963943551f","keywords":null,"link":"/360/20200321_Geszti_Peter_a_Home_officeban","timestamp":"2020. március. 21. 18:00","title":"Geszti Péter a Home office-ban: \"Jobban meggondolja mindenki, hogy mennyit rak a tányérjára\" ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8fa2fca3-6b79-40ca-bb6d-4fa0cf6e5d53","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Önkéntes munkát vállaló hallgatók is besegítenek az egyetemnek.","shortLead":"Önkéntes munkát vállaló hallgatók is besegítenek az egyetemnek.","id":"20200323_lazmeres_Semmelweis_Egyetem_klinika_zsilip","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8fa2fca3-6b79-40ca-bb6d-4fa0cf6e5d53&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d8d0814-e9db-45e2-9043-ac923fdbedfd","keywords":null,"link":"/itthon/20200323_lazmeres_Semmelweis_Egyetem_klinika_zsilip","timestamp":"2020. március. 23. 12:54","title":"Csak lázmérés után lehet belépni a Semmelweis Egyetem klinikáira","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7511f659-7b02-496f-872c-78c32984cd77","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Türingiában újfajta módszert vetnek be a már több tízezer fertőzést okozó vírus terjedése ellen.","shortLead":"Türingiában újfajta módszert vetnek be a már több tízezer fertőzést okozó vírus terjedése ellen.","id":"20200323_mint_a_mcdriveban_mar_autoban_ulve_is_tesztelik_koronavirusra_a_nemeteket","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7511f659-7b02-496f-872c-78c32984cd77&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c3b378e8-260f-4fde-ac7a-829f41f1ff7e","keywords":null,"link":"/cegauto/20200323_mint_a_mcdriveban_mar_autoban_ulve_is_tesztelik_koronavirusra_a_nemeteket","timestamp":"2020. március. 23. 12:25","title":"Mint a McDrive-ban: már autóban ülve is tesztelik koronavírusra a németeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]