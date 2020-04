Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c0204874-76d6-4093-8579-c88135b468f7","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Moszkva az António Guterres ENSZ-főtitkárnak címzett üzenetben azt kezdeményezte, hogy a világszervezet követelje a tagállamoktól a világjárványra adott válaszadást megnehezítő valamennyi büntetőintézkedés azonnali feloldását.","shortLead":"Moszkva az António Guterres ENSZ-főtitkárnak címzett üzenetben azt kezdeményezte, hogy a világszervezet követelje...","id":"20200404_Oroszorszag_az_osszes_szankcio_feloldasat_szorgalmazza_a_koronavirusjarvany_miatt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c0204874-76d6-4093-8579-c88135b468f7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b8e505b0-e8db-4dea-8fb3-01643c83b9aa","keywords":null,"link":"/vilag/20200404_Oroszorszag_az_osszes_szankcio_feloldasat_szorgalmazza_a_koronavirusjarvany_miatt","timestamp":"2020. április. 04. 19:18","title":"Oroszország az összes szankció feloldását szorgalmazza a koronavírus-járvány miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"34b62bcb-9158-4603-a4c1-f8945e5a85a2","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Ti vagytok a hősök című dallal biztatja, bátorítja őket.","shortLead":"A Ti vagytok a hősök című dallal biztatja, bátorítja őket.","id":"20200405_A_lathatatlan_ellenseggel_harcolo_hosokrol_enekel_NoAr__video","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=34b62bcb-9158-4603-a4c1-f8945e5a85a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce0444bc-f61d-4559-b4e7-a036ae468076","keywords":null,"link":"/elet/20200405_A_lathatatlan_ellenseggel_harcolo_hosokrol_enekel_NoAr__video","timestamp":"2020. április. 05. 11:13","title":"A láthatatlan ellenséggel harcoló hősökről énekel noÁr - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"effc7f2e-5f66-4d17-8d35-de49f1c78fed","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Letartóztattak egy kutyáját sétáló férfit, akár 15 napi elzárást is kaphat. Moszkvában az elmúlt nap alatt elérte a 3893-at a koronavírus-fertőzöttek száma, mindazonáltal nem megy zökkenőmentesen a járványra való felkészülés.","shortLead":"Letartóztattak egy kutyáját sétáló férfit, akár 15 napi elzárást is kaphat. Moszkvában az elmúlt nap alatt elérte...","id":"20200405_Moszkvaban_mar_megkozelitette_a_4_ezret_a_fertozottek_szama","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=effc7f2e-5f66-4d17-8d35-de49f1c78fed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"996fd011-2947-408a-b010-4d527035d659","keywords":null,"link":"/vilag/20200405_Moszkvaban_mar_megkozelitette_a_4_ezret_a_fertozottek_szama","timestamp":"2020. április. 05. 13:18","title":"Moszkvában már megközelítette a 4 ezret a fertőzöttek száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"65393047-a62c-4118-bdbc-b98e6ea615d8","c_author":"HVG","category":"360","description":"Jeanine Cummins Spanyolországban született amerikai írónő Amerika földje című regénye szó szerint egy halálos szerelmi vonzódást bosszúálló hajszává változtató thriller.","shortLead":"Jeanine Cummins Spanyolországban született amerikai írónő Amerika földje című regénye szó szerint egy halálos szerelmi...","id":"202014_konyv__bestiak_jeanine_cummins_amerika_foldje","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=65393047-a62c-4118-bdbc-b98e6ea615d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"73ffe088-aa94-4467-af17-75da0ec12663","keywords":null,"link":"/360/202014_konyv__bestiak_jeanine_cummins_amerika_foldje","timestamp":"2020. április. 05. 15:30","title":"Bevándorlás, drog és szerelem: Márquez előtt is tiszteleg az új amerikai bestseller","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cbfae8db-04cc-4e06-9d31-7188ca09a3ce","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Egészségügyi védőfelszereléseket hozott az Kínából az Antonov Airlines International Cargo Transporter ukrán légifuvarozó társaság Antonov 124-100M típusú teherszállító repülőgépe a Liszt Ferenc-repülőtérre. A szállítmányt Palkovics László innovációs miniszter szermélyesen vette át.","shortLead":"Egészségügyi védőfelszereléseket hozott az Kínából az Antonov Airlines International Cargo Transporter ukrán...","id":"20200404_Budapestre_erkezett_a_gigantikus_Antonovval_egy_csomo_kinai_eszkoz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cbfae8db-04cc-4e06-9d31-7188ca09a3ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ed74ed0-d17a-4ca9-80f4-e95d499dac02","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200404_Budapestre_erkezett_a_gigantikus_Antonovval_egy_csomo_kinai_eszkoz","timestamp":"2020. április. 04. 19:22","title":"Budapestre érkezett a gigantikus Antonovval egy csomó kínai szájmaszk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7615758a-43a7-4e4a-88a8-41d6ff45bff8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A pártok állami támogatásának a felét is elvonhatnák a kormány javaslata alapján.","shortLead":"A pártok állami támogatásának a felét is elvonhatnák a kormány javaslata alapján.","id":"20200405_Kivereztetik_a_partokat_a_koronavirus_miatt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7615758a-43a7-4e4a-88a8-41d6ff45bff8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"36ec2769-7962-48cb-bc3a-950e878439e4","keywords":null,"link":"/itthon/20200405_Kivereztetik_a_partokat_a_koronavirus_miatt","timestamp":"2020. április. 05. 20:33","title":"Kivéreztetik a pártokat a koronavírus miatt?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"86a0f235-095c-4d0a-a16a-d4410fdd24d1","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ez a tágas csomagtartójú négykarikás úgy gyorsul állóhelyzetből 100-as tempóra, hogy azt nagyon sok kétszemélyes sportkocsi megirigyelné.","shortLead":"Ez a tágas csomagtartójú négykarikás úgy gyorsul állóhelyzetből 100-as tempóra, hogy azt nagyon sok kétszemélyes...","id":"20200406_csaladi_kombi_740_loerovel_itt_az_uj_audi_rs6r","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=86a0f235-095c-4d0a-a16a-d4410fdd24d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d9ff7fc-188a-4896-b18b-0d1842554ebf","keywords":null,"link":"/cegauto/20200406_csaladi_kombi_740_loerovel_itt_az_uj_audi_rs6r","timestamp":"2020. április. 06. 07:59","title":"Családi kombi 740 lóerővel, itt az új Audi RS6-R","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6ee800a0-4bed-424b-a869-434feee8a340","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kkv","description":"Első körben kórházaknak, hulladékkezelőknek, közüzemeknek és önkormányzatoknak szállítanak belőle, kereskedelmi forgalomba később kerülhet.","shortLead":"Első körben kórházaknak, hulladékkezelőknek, közüzemeknek és önkormányzatoknak szállítanak belőle, kereskedelmi...","id":"20200406_mol_fertotlenitoszer_koronavirus_jarvany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6ee800a0-4bed-424b-a869-434feee8a340&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3039c320-e05f-4464-a2cf-9f35e5db64c0","keywords":null,"link":"/kkv/20200406_mol_fertotlenitoszer_koronavirus_jarvany","timestamp":"2020. április. 06. 05:40","title":"110 ezer liter fertőtlenítőszert szállított ki a Mol","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]