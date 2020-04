Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2cb8c13e-c24d-4276-9f8f-a8322a3bd02d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A férfi akkor akart sört és csipszet venni, amikor csak az idősek vásárolhatnak.","shortLead":"A férfi akkor akart sört és csipszet venni, amikor csak az idősek vásárolhatnak.","id":"20200407_koronavirus_bevasarlas_garazdasag_itelet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2cb8c13e-c24d-4276-9f8f-a8322a3bd02d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a1fd349-d4bc-4477-a28a-2022963da0e4","keywords":null,"link":"/itthon/20200407_koronavirus_bevasarlas_garazdasag_itelet","timestamp":"2020. április. 07. 11:07","title":"Lecsukják, mert ütött, amikor nem szolgálták ki a boltban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af674b7e-ecf2-4b8a-bc3d-eace9659f848","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"News Bar néven jelent meg a Microsoft új, a Windows 10-hez telepíthető alkalmazása, melyben a nap 24 órájában futnak majd a legfontosabb hírek.","shortLead":"News Bar néven jelent meg a Microsoft új, a Windows 10-hez telepíthető alkalmazása, melyben a nap 24 órájában futnak...","id":"20200406_microsoft_windows_10_news_bar_alkalmazas_hirek_hirfolyam","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=af674b7e-ecf2-4b8a-bc3d-eace9659f848&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"28b7fd19-5dc3-490f-a719-fb605d62388f","keywords":null,"link":"/tudomany/20200406_microsoft_windows_10_news_bar_alkalmazas_hirek_hirfolyam","timestamp":"2020. április. 06. 09:03","title":"Híresen jó: ingyenes új kiegészítőt adott ki a Microsoft a Windowshoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"41f8077b-2e05-4b09-b35c-e2d757590a1e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Niedermüller Péter polgármester szerint ez is mutatja, hogy amikor a kormány pénzt vesz ki az önkormányzatok zsebéből, akkor azt a rászorulóktól veszi el.","shortLead":"Niedermüller Péter polgármester szerint ez is mutatja, hogy amikor a kormány pénzt vesz ki az önkormányzatok zsebéből...","id":"20200406_erzsebetvaros_71_ezer_forint_segely","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=41f8077b-2e05-4b09-b35c-e2d757590a1e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b7621365-506d-4aa4-9faa-233a3b081ade","keywords":null,"link":"/itthon/20200406_erzsebetvaros_71_ezer_forint_segely","timestamp":"2020. április. 06. 17:18","title":"71 ezer forintos segélyt ad a munkanélkülivé váló családoknak Erzsébetváros","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"68d88b3d-6b62-4466-b0eb-a43d4ea0822f","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Állítólag több alkalmazottját is elbocsátotta a cég, a többiekre pedig fizetetlen állásidő vár. A Szamos Marcipánnál jelenleg három hét leállással számolnak.","shortLead":"Állítólag több alkalmazottját is elbocsátotta a cég, a többiekre pedig fizetetlen állásidő vár. A Szamos Marcipánnál...","id":"20200406_szamos_marcipan_leallt_alkalmazottak_helyzete","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=68d88b3d-6b62-4466-b0eb-a43d4ea0822f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f33f477-f646-4f24-bb32-a7ab9d85a901","keywords":null,"link":"/kkv/20200406_szamos_marcipan_leallt_alkalmazottak_helyzete","timestamp":"2020. április. 06. 11:40","title":"A Szamosnál is leállt a termelés, százak megélhetése vált bizonytalanná ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88d03b2c-b379-4793-8013-f9179a4eb06c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Jó pár nap hátravan még a OnePlus idei első csúcstelefonjának, a OnePlus 8-nak bemutatásáig. Ez azonban nem lehetett akadálya annak, hogy a legkomolyabb képernyőtesztelő, a DisplayMate elé kerüljön az eszköz.","shortLead":"Jó pár nap hátravan még a OnePlus idei első csúcstelefonjának, a OnePlus 8-nak bemutatásáig. Ez azonban nem lehetett...","id":"20200406_oneplus_8_kepernyo_displaymate","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=88d03b2c-b379-4793-8013-f9179a4eb06c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce716897-8837-487a-baa9-d962950b957f","keywords":null,"link":"/tudomany/20200406_oneplus_8_kepernyo_displaymate","timestamp":"2020. április. 06. 10:03","title":"El van ájulva a független kijelzőtesztelő a még be sem jelentett OnePlus 8-tól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"81f1cbc4-a622-4b45-858e-a2ec7568bb71","c_author":"HVG","category":"360","description":"Az Aeolus 15 éves működése alatt külső segítség nélkül dolgozott - eddig.","shortLead":"Az Aeolus 15 éves működése alatt külső segítség nélkül dolgozott - eddig.","id":"202014_aeolus_hungary_acsodarnyekaban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=81f1cbc4-a622-4b45-858e-a2ec7568bb71&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca775850-a5f9-4074-afe4-1ec6b7e3e27c","keywords":null,"link":"/360/202014_aeolus_hungary_acsodarnyekaban","timestamp":"2020. április. 07. 12:00","title":"Egy nálunk is működő turisztikai cég a járványválság egyik első áldozata ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"28b2f24d-c61e-45c2-a9d5-37f930da267e","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Pikor-Taro visszatért.\r

\r

","shortLead":"Pikor-Taro visszatért.\r

\r

","id":"20200406_Emlekeznek_meg_a_PenPineappleApplePen_dalra_Itt_a_kezmosasra_buzdito_valtozata","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=28b2f24d-c61e-45c2-a9d5-37f930da267e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a54dcc78-bb33-4069-94f2-5e68385c994c","keywords":null,"link":"/kultura/20200406_Emlekeznek_meg_a_PenPineappleApplePen_dalra_Itt_a_kezmosasra_buzdito_valtozata","timestamp":"2020. április. 06. 14:42","title":"Emlékeznek még a Pen-Pineapple-Apple-Pen dalra? Itt a kézmosásra buzdító változata","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4d702617-7993-4ca7-964a-fcaef1b6a50c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy lehetséges alternatíva azoknak, akik a Mercedes ikonikus terepjáróját eddig esetleg túl hétköznapinak vagy unalmasnak találták.","shortLead":"Egy lehetséges alternatíva azoknak, akik a Mercedes ikonikus terepjáróját eddig esetleg túl hétköznapinak vagy...","id":"20200406_ez_az_uj_mercedes_gosztaly_ujraertelmezi_a_faval_gazdagon_diszitett_fogalmat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4d702617-7993-4ca7-964a-fcaef1b6a50c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"533a5a74-e905-4dcd-bd97-e4f34d1aa054","keywords":null,"link":"/cegauto/20200406_ez_az_uj_mercedes_gosztaly_ujraertelmezi_a_faval_gazdagon_diszitett_fogalmat","timestamp":"2020. április. 06. 11:21","title":"Az új Mercedes G-osztály újraértelmezi a \"fával gazdagon díszített\" fogalmát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]