Karácsony Gergely is hivatalos a szerdai kormányülésre

Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9550bdd9-2081-4fab-9f26-b50272ee8f90","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A halálos áldozatok száma már 649-nél tart.","shortLead":"A halálos áldozatok száma már 649-nél tart.","id":"20200406_Torokorszag_koronavirus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9550bdd9-2081-4fab-9f26-b50272ee8f90&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e206092-c7b3-41ce-90b3-fd6824aae821","keywords":null,"link":"/vilag/20200406_Torokorszag_koronavirus","timestamp":"2020. április. 06. 21:51","title":"Törökországban a fertőzöttek száma átlépte a 30 ezret","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"58dd9c7c-031f-442c-ad0f-e891efb5a105","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Néhány stúdió nagyon szeretné megleckéztetni a jogsértő felhasználókat, de egy uniós döntéshozó szerint erre nem minden esetben van lehetőség. Vagy nem úgy, ahogy elképzelték.","shortLead":"Néhány stúdió nagyon szeretné megleckéztetni a jogsértő felhasználókat, de egy uniós döntéshozó szerint erre nem minden...","id":"20200407_youtube_szerzoi_jog_kalozfilm_kalozkodos_europai_birosag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=58dd9c7c-031f-442c-ad0f-e891efb5a105&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0fc79ca1-4373-4ce7-9ec8-c14eb7880a61","keywords":null,"link":"/tudomany/20200407_youtube_szerzoi_jog_kalozfilm_kalozkodos_europai_birosag","timestamp":"2020. április. 07. 11:03","title":"Jön az első bírósági ügy, amit jó eséllyel a YouTube kalózfilmesei fognak megnyerni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88d03b2c-b379-4793-8013-f9179a4eb06c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Jó pár nap hátravan még a OnePlus idei első csúcstelefonjának, a OnePlus 8-nak bemutatásáig. Ez azonban nem lehetett akadálya annak, hogy a legkomolyabb képernyőtesztelő, a DisplayMate elé kerüljön az eszköz.","shortLead":"Jó pár nap hátravan még a OnePlus idei első csúcstelefonjának, a OnePlus 8-nak bemutatásáig. Ez azonban nem lehetett...","id":"20200406_oneplus_8_kepernyo_displaymate","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=88d03b2c-b379-4793-8013-f9179a4eb06c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce716897-8837-487a-baa9-d962950b957f","keywords":null,"link":"/tudomany/20200406_oneplus_8_kepernyo_displaymate","timestamp":"2020. április. 06. 10:03","title":"El van ájulva a független kijelzőtesztelő a még be sem jelentett OnePlus 8-tól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af674b7e-ecf2-4b8a-bc3d-eace9659f848","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"News Bar néven jelent meg a Microsoft új, a Windows 10-hez telepíthető alkalmazása, melyben a nap 24 órájában futnak majd a legfontosabb hírek.","shortLead":"News Bar néven jelent meg a Microsoft új, a Windows 10-hez telepíthető alkalmazása, melyben a nap 24 órájában futnak...","id":"20200406_microsoft_windows_10_news_bar_alkalmazas_hirek_hirfolyam","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=af674b7e-ecf2-4b8a-bc3d-eace9659f848&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"28b7fd19-5dc3-490f-a719-fb605d62388f","keywords":null,"link":"/tudomany/20200406_microsoft_windows_10_news_bar_alkalmazas_hirek_hirfolyam","timestamp":"2020. április. 06. 09:03","title":"Híresen jó: ingyenes új kiegészítőt adott ki a Microsoft a Windowshoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e0affbe-bf89-4567-89a4-558a641d9408","c_author":"Gyarmathy Éva","category":"kultura","description":"2020 március idusától kezdve többé nem szlogen az iskola–diák–család együttműködés, hanem a szükséges alap.\r

\r

","shortLead":"2020 március idusától kezdve többé nem szlogen az iskola–diák–család együttműködés, hanem a szükséges alap.\r

\r

","id":"20200406_Gyarmathy_Eva_A_lehetosegek_es_megoldasok_ideje","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0e0affbe-bf89-4567-89a4-558a641d9408&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e2d51de-4cdf-43f1-95ce-027fe2947d8b","keywords":null,"link":"/kultura/20200406_Gyarmathy_Eva_A_lehetosegek_es_megoldasok_ideje","timestamp":"2020. április. 06. 09:05","title":"Gyarmathy Éva: A lehetőségek és megoldások ideje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3e4434b8-adfe-440b-9ab1-a684802372b8","c_author":"HVG","category":"360","description":"A külpolitikai tudósítóból és szakértőből regényíróvá lett 87 éves Kulcsár István legújabb könyvének főszereplője egy fiatal újságíró, aki már a negyvenes években a Szabad Néphez szeretett volna kerülni, és a történelem az ő újságolvasmány-élményeiből álló naplóján keresztül elevenedik meg.","shortLead":"A külpolitikai tudósítóból és szakértőből regényíróvá lett 87 éves Kulcsár István legújabb könyvének főszereplője...","id":"202014_konyv__valosag_es_irodalom_kulcsar_istvan_nem_ezt_igertetek_regenynek_alcazott_korrajz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3e4434b8-adfe-440b-9ab1-a684802372b8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"87390525-3bb1-46c3-8cc4-a322749e3afb","keywords":null,"link":"/360/202014_konyv__valosag_es_irodalom_kulcsar_istvan_nem_ezt_igertetek_regenynek_alcazott_korrajz","timestamp":"2020. április. 06. 16:00","title":"Kulcsár István: Nem ezt ígértétek! Regénynek álcázott korrajz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5f92830-2e3a-4239-971b-0b84e8a79013","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Vasárnap éjszaka több új kormányrendelet is megjelent a Magyar Közlönyben.","shortLead":"Vasárnap éjszaka több új kormányrendelet is megjelent a Magyar Közlönyben.","id":"20200406_kormanyrendelet_szep_kartya_tulora_katona_magyar_kozlony_koronavirus_veszelyhelyzet_ingyenes_parkolas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f5f92830-2e3a-4239-971b-0b84e8a79013&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2dd40382-06ac-4179-abe4-3ae9143c054a","keywords":null,"link":"/itthon/20200406_kormanyrendelet_szep_kartya_tulora_katona_magyar_kozlony_koronavirus_veszelyhelyzet_ingyenes_parkolas","timestamp":"2020. április. 06. 09:45","title":"Túlóráztatás és akár 500 ezres bírság: új rendeleteket adtak ki a járvány miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"69bd91fe-6dd6-4bf0-b590-3288c037f01e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Április 14-től több üzlet is kinyithat, májusban már a bevásárlóközpontok is fogadhatják a vásárlókat.\r

","shortLead":"Április 14-től több üzlet is kinyithat, májusban már a bevásárlóközpontok is fogadhatják a vásárlókat.\r

","id":"20200406_Ausztria_mar_husvet_utan_enyhit_a_szigoru_intezkedeseken","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=69bd91fe-6dd6-4bf0-b590-3288c037f01e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1f669736-dd1a-482c-8dfc-8df012202b7d","keywords":null,"link":"/elet/20200406_Ausztria_mar_husvet_utan_enyhit_a_szigoru_intezkedeseken","timestamp":"2020. április. 06. 12:31","title":"Ausztria már húsvét után enyhít a szigorú intézkedéseken","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]