Az 55 éves nő maga tett bejelentést a rendőrségen. Megölte anyját egy nő Mogyoródon

Az Aeolus 15 éves működése alatt külső segítség nélkül dolgozott - eddig. Egy nálunk is működő turisztikai cég a járványválság egyik első áldozata

A nemzetközi járatokon az utasok 97 százaléka eltűnt. 80 százalékkal kevesebben utaznak a vasúton

A parlamentben napirend előtt Gulyás Gergely miniszter beszélt a kormány nevében, utána az ellenzéki pártok szedték szét Orbán Viktor déli bejelentését. Több államtitkár is bírálta Karácsony Gergely főpolgármestert a BKV járatainak csökkentése miatt, Orbán Balázs szerint emiatt gócpontok alakulhattak ki. A kormány Karácsony felelősségét feszegeti a sok budapesti fertőzött miatt

Valamelyest csökkenhet a mentőautók leterheltsége. 20 autót ajánlottak fel a koronavírus elleni hazai védekezéshez

Az automatizálás és az online kommunikáció kulcsfontosságú lehet a koronavírus elleni küzdelemben. Számos cég robotja segít már Kínától az USA-ig. UV-fénykard és orvos nélküli kórház: a mesterséges intelligencia is segít legyőzni a járványt

A brit miniszterelnök igazoltan koronavírusos. A kórházból is dolgozik. Kórházban tartják Boris Johnsont

A fertőzött gyerekek anyukáinak negatív lett a koronavírustesztje. Sürgős epidemiológiai vizsgálatot rendelt el a román egészségügyi miniszter. Tíz újszülött kaphatta el a koronavírust a temesvári kórház szülészetén Több államtitkár is bírálta Karácsony Gergely főpolgármestert a BKV járatainak csökkentése miatt, Orbán Balázs szerint emiatt gócpontok alakulhattak ki.","shortLead":"A parlamentben napirend előtt Gulyás Gergely miniszter beszélt a kormány nevében, utána az ellenzéki pártok szedték...","id":"20200406_Gulyas_Gergely_ellenzek_parlament_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a5e5592e-19db-45d4-98bd-3b47bab6cb0a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3361d49d-0ba2-4f31-8fe0-888f78412fe4","keywords":null,"link":"/itthon/20200406_Gulyas_Gergely_ellenzek_parlament_koronavirus","timestamp":"2020. április. 06. 13:45","title":"A kormány Karácsony felelősségét feszegeti a sok budapesti fertőzött miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fb33dcfd-adc6-4006-8732-279a26081e3b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Valamelyest csökkenhet a mentőautók leterheltsége.","shortLead":"Valamelyest csökkenhet a mentőautók leterheltsége.","id":"20200406_20_autot_ajanlottak_fel_a_koronavirus_elleni_hazai_vedekezeshez","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fb33dcfd-adc6-4006-8732-279a26081e3b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4910b0e7-2189-4724-af46-fc2809fa279c","keywords":null,"link":"/cegauto/20200406_20_autot_ajanlottak_fel_a_koronavirus_elleni_hazai_vedekezeshez","timestamp":"2020. április. 06. 16:55","title":"20 autót ajánlottak fel a koronavírus elleni hazai védekezéshez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e75848f8-d945-47a7-908f-9f946342ec55","c_author":"Keresztes Imre","category":"360","description":"Az automatizálás és az online kommunikáció kulcsfontosságú lehet a koronavírus elleni küzdelemben. Számos cég robotja segít már Kínától az USA-ig.","shortLead":"Az automatizálás és az online kommunikáció kulcsfontosságú lehet a koronavírus elleni küzdelemben. Számos cég robotja...","id":"202014__fertotlenitorobotok__automata_korhaz__telemedicina__gepdoktorok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e75848f8-d945-47a7-908f-9f946342ec55&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b531d103-88da-4465-afc9-b3480615563f","keywords":null,"link":"/360/202014__fertotlenitorobotok__automata_korhaz__telemedicina__gepdoktorok","timestamp":"2020. április. 06. 13:00","title":"UV-fénykard és orvos nélküli kórház: a mesterséges intelligencia is segít legyőzni a járványt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ded1f9b-3cf7-4a81-b77d-64e6b1e2b092","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A brit miniszterelnök igazoltan koronavírusos. A kórházból is dolgozik.","shortLead":"A brit miniszterelnök igazoltan koronavírusos. A kórházból is dolgozik.","id":"20200406_koronavirus_fertozes_boris_johnson_korhaz_nagy_britannia","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9ded1f9b-3cf7-4a81-b77d-64e6b1e2b092&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"734accd0-61e6-4504-b0e0-bfea496027e8","keywords":null,"link":"/vilag/20200406_koronavirus_fertozes_boris_johnson_korhaz_nagy_britannia","timestamp":"2020. április. 06. 15:53","title":"Kórházban tartják Boris Johnsont","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"74194d72-dadf-4848-aa29-53811c9d5691","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A fertőzött gyerekek anyukáinak negatív lett a koronavírustesztje. Sürgős epidemiológiai vizsgálatot rendelt el a román egészségügyi miniszter.","shortLead":"A fertőzött gyerekek anyukáinak negatív lett a koronavírustesztje. Sürgős epidemiológiai vizsgálatot rendelt el a román...","id":"20200407_romania_ujszulottek_koronavirusfertozes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=74194d72-dadf-4848-aa29-53811c9d5691&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c85f4551-8547-4e00-a9d7-1b64a90dea82","keywords":null,"link":"/vilag/20200407_romania_ujszulottek_koronavirusfertozes","timestamp":"2020. április. 07. 10:50","title":"Tíz újszülött kaphatta el a koronavírust a temesvári kórház szülészetén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]