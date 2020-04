Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"29606cbb-1b4c-45d2-a143-bc741e5d5ce7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Észak-Macedóniába, Szlovéniába, Horvátországba és Szerbiába is jut a Magyarországra érkezett védőfelszerelésekből.","shortLead":"Észak-Macedóniába, Szlovéniába, Horvátországba és Szerbiába is jut a Magyarországra érkezett védőfelszerelésekből.","id":"20200407_Szijjarto_szerint_a_migracio_miatt_adomanyoz_a_kormany_tobb_ezer_maszkot_es_vedoruhat_a_kornyezo_orszagoknak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=29606cbb-1b4c-45d2-a143-bc741e5d5ce7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"09fc15d2-d973-4800-af93-dded5406285c","keywords":null,"link":"/itthon/20200407_Szijjarto_szerint_a_migracio_miatt_adomanyoz_a_kormany_tobb_ezer_maszkot_es_vedoruhat_a_kornyezo_orszagoknak","timestamp":"2020. április. 07. 20:15","title":"Szijjártó: A migráció miatt adományoz a kormány több ezer maszkot és védőruhát a környező országoknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"960951f6-4079-4ca5-b1f6-1d804f5cdbd4","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A hegyomlásnyi nyomatékú gázolajos erőforrást valós közúti körülmények mellett tesztelték. ","shortLead":"A hegyomlásnyi nyomatékú gázolajos erőforrást valós közúti körülmények mellett tesztelték. ","id":"20200408_leteszteltek_meglepoen_tisztan_jar_a_vw_422_loeros_dizelmotorja_touareg_v8_tdi","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=960951f6-4079-4ca5-b1f6-1d804f5cdbd4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"38d8ce8b-36a5-4034-8913-17d2e6b9b265","keywords":null,"link":"/cegauto/20200408_leteszteltek_meglepoen_tisztan_jar_a_vw_422_loeros_dizelmotorja_touareg_v8_tdi","timestamp":"2020. április. 08. 07:59","title":"Letesztelték, meglepően tisztán jár a VW 422 lóerős dízelmotorja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"23cff192-f5ba-4d41-b74c-21258c2aafe0","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A budavári önkormányzat több pontos csomagot mutatott be.","shortLead":"A budavári önkormányzat több pontos csomagot mutatott be.","id":"20200406_Az_I_keruletben_valsagkezelo_alapjovedelmet_vezetnek_be","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=23cff192-f5ba-4d41-b74c-21258c2aafe0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dbb4fb20-59ee-4139-b859-cc09ad8ca3bd","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200406_Az_I_keruletben_valsagkezelo_alapjovedelmet_vezetnek_be","timestamp":"2020. április. 06. 21:02","title":"Az I. kerületben válságkezelő alapjövedelmet vezetnek be","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5c59fd83-36bd-4bd5-8622-96ec6444be81","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Tévéműsorokkal és filmgyártással pótolnák a kieső pénzt, amitől azért kellett megválniuk, mert kiléptek a királyi családból.","shortLead":"Tévéműsorokkal és filmgyártással pótolnák a kieső pénzt, amitől azért kellett megválniuk, mert kiléptek a királyi...","id":"20200407_harry_herceg_meghan_markle_mediaceg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5c59fd83-36bd-4bd5-8622-96ec6444be81&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"004c78ef-ba90-499c-bddc-5b562dc597ec","keywords":null,"link":"/kkv/20200407_harry_herceg_meghan_markle_mediaceg","timestamp":"2020. április. 07. 21:57","title":"Harry hercegék médiacéget alapítottak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"27648cfd-d18d-4f33-9935-60cc0ff3cd63","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Áruházanként változó, hogy hány ember mehet majd be vásárolni. Applikációval ellenőrzik majd a létszámot.","shortLead":"Áruházanként változó, hogy hány ember mehet majd be vásárolni. Applikációval ellenőrzik majd a létszámot.","id":"20200408_koronavirus_jarvany_bevasarlas_kereskedelem_tesco","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=27648cfd-d18d-4f33-9935-60cc0ff3cd63&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"94c09749-8865-469d-a009-c6035cbf5dcf","keywords":null,"link":"/kkv/20200408_koronavirus_jarvany_bevasarlas_kereskedelem_tesco","timestamp":"2020. április. 08. 14:36","title":"Megszabja a Tesco, mostantól hányan lehetnek az üzleteiben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4353bf5a-b510-4185-9923-168172c1a697","c_author":"T. R.","category":"itthon","description":"De a végső döntés a kormányé – mondta a főpolgármester. Szita Károly, Kaposvár fideszes polgármestere is arra utalt, nem elképzelhetetlen a kijárási korlátozások szigorítása.","shortLead":"De a végső döntés a kormányé – mondta a főpolgármester. Szita Károly, Kaposvár fideszes polgármestere is arra utalt...","id":"20200408_Karacsony_Meg_legalabb_egy_honapig_fenn_kell_tartani_a_kijarasi_korlatozast","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4353bf5a-b510-4185-9923-168172c1a697&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca292b36-df73-4418-bb70-4d386b17ddf3","keywords":null,"link":"/itthon/20200408_Karacsony_Meg_legalabb_egy_honapig_fenn_kell_tartani_a_kijarasi_korlatozast","timestamp":"2020. április. 08. 11:07","title":"Karácsony: Még legalább egy hónapig fenn kell tartani a kijárási korlátozást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe03f484-4a5b-452d-a441-d7a145a7648e","c_author":"Demény Péter / Marosvásárhely","category":"360","description":"Romániában két olyan járványügyi intézkedést is hoztak, amilyet Magyarországon nem. Egyrészt csak külön dokumentummal lehet kimenni az utcára, másrészt hétvégén a rendőrautókból kötelezően a román himnuszt játsszák.","shortLead":"Romániában két olyan járványügyi intézkedést is hoztak, amilyet Magyarországon nem. Egyrészt csak külön dokumentummal...","id":"20200407_Szeretettel_Erdelybol_Csak_amulunk_es_kicsit_felunk","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fe03f484-4a5b-452d-a441-d7a145a7648e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1724ef2c-7fd1-49c6-bf89-797ce0ec2476","keywords":null,"link":"/360/20200407_Szeretettel_Erdelybol_Csak_amulunk_es_kicsit_felunk","timestamp":"2020. április. 07. 11:00","title":"Szeretettel Erdélyből: Ámulunk, kicsit félünk. Kelet-Európa nem unalmas","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f86e18b-8bf7-42cd-9439-beefed644f7c","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Legalább hatvan százalékkal esett vissza a forgalom a kijárási korlátozások bevezetése óta.","shortLead":"Legalább hatvan százalékkal esett vissza a forgalom a kijárási korlátozások bevezetése óta.","id":"20200407_kozut_felujitas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0f86e18b-8bf7-42cd-9439-beefed644f7c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"889f8f1f-9cf3-449b-8f62-0512dda11130","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200407_kozut_felujitas","timestamp":"2020. április. 07. 08:20","title":"A kisebb forgalom miatt gyorsabban halad a közút az útfelújításokkal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]