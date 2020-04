Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"17f4a2f6-c6c4-40d9-b00f-86681229f345","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Hét újabb pályázatot támogat a Nemzeti Filmintézet.\r

","shortLead":"Hét újabb pályázatot támogat a Nemzeti Filmintézet.\r

","id":"20200408_77_millio_forint_jut_egy_csaladi_animacios_filmre_Palfi_Gyorgynek_mar_nem_jutott_tamogatas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=17f4a2f6-c6c4-40d9-b00f-86681229f345&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b0b0abb5-8431-4b88-a5ac-e9ea8a370575","keywords":null,"link":"/kultura/20200408_77_millio_forint_jut_egy_csaladi_animacios_filmre_Palfi_Gyorgynek_mar_nem_jutott_tamogatas","timestamp":"2020. április. 08. 11:10","title":"77 millió forint jut egy családi animációs filmre, Pálfi Györgynek már nem jutott támogatás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"69ef914d-263e-47b4-a741-837d987f0f36","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Olyan 18 kilométeres magasságban bomlott le az ózonréteg, igen nagy kiterjedésben. Ez nagyon szokatlan.","shortLead":"Olyan 18 kilométeres magasságban bomlott le az ózonréteg, igen nagy kiterjedésben. Ez nagyon szokatlan.","id":"20200408_eszaki_sark_ozonlyuk","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=69ef914d-263e-47b4-a741-837d987f0f36&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a70bfdc1-447a-4bf5-a5cd-93dc5b2d6a88","keywords":null,"link":"/tudomany/20200408_eszaki_sark_ozonlyuk","timestamp":"2020. április. 08. 13:03","title":"Továbbra is szokatlanul nagy ózonlyuk van az Északi-sark felett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"de3e3c89-82f1-4146-b163-50a0e3ea758e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Facebookon elkezdett terjedni egy álhír, miszerint ne tartózkodjunk a szabad levegőn a sugárzásveszély miatt. Az Atomenergia Hivatal cáfolt.

","shortLead":"A Facebookon elkezdett terjedni egy álhír, miszerint ne tartózkodjunk a szabad levegőn a sugárzásveszély miatt...","id":"20200409_Magyarorszagon_nem_emelkedett_a_hattersugarzas_a_Csernobil_melletti_erdotuz_miatt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=de3e3c89-82f1-4146-b163-50a0e3ea758e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e16342b-199b-4ccb-b7cd-d604863dd35c","keywords":null,"link":"/tudomany/20200409_Magyarorszagon_nem_emelkedett_a_hattersugarzas_a_Csernobil_melletti_erdotuz_miatt","timestamp":"2020. április. 09. 06:13","title":"Magyarországon nem emelkedett a háttérsugárzás a Csernobil melletti erdőtűz miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e479755-af6a-48f9-98d1-959ed1507218","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"360","description":"Szinte semmiben nem annyira jó az emberiség, mint az együttműködésben. Úgy tűnhet, hogy a közgazdaságtan alapjai ennek ellentmondanak, de Nobel-díjat érő módon sikerült már levezetni, hogy a kooperáció hosszú távon nem egyszerűen kifizetődő, hanem a legjobb stratégia. A közgazdasági elméleteket bemutató sorozatunkat az emberi együttműködést vizsgáló kutatásokkal folytatjuk.","shortLead":"Szinte semmiben nem annyira jó az emberiség, mint az együttműködésben. Úgy tűnhet, hogy a közgazdaságtan alapjai ennek...","id":"20200408_kozgazdasag_koronavirus_egyuttmukodes_kooperacio_elmelet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9e479755-af6a-48f9-98d1-959ed1507218&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac759dae-9d1e-408f-b872-1e0fb2c2b69d","keywords":null,"link":"/360/20200408_kozgazdasag_koronavirus_egyuttmukodes_kooperacio_elmelet","timestamp":"2020. április. 08. 07:00","title":"Legyőzzük a vírust, mert az együttműködés feketeöves nagymesterei vagyunk ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bee8e65e-5119-42a1-8215-93b44992748e","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az olasz polgári védelem közzétette az elmúlt huszonnégy óra járványügyi adatait.","shortLead":"Az olasz polgári védelem közzétette az elmúlt huszonnégy óra járványügyi adatait.","id":"20200408_Olaszorszagbanujra_csokkent_a_koronavirusban_elhunytak_szama","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bee8e65e-5119-42a1-8215-93b44992748e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e0092171-9139-457d-8a26-3bc680229340","keywords":null,"link":"/vilag/20200408_Olaszorszagbanujra_csokkent_a_koronavirusban_elhunytak_szama","timestamp":"2020. április. 08. 18:21","title":"Olaszországban újra csökkent az elhunyt koronavírusos betegek száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7ccaa637-6c1c-4569-85ac-76eda71f4c0a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Facebook és az Instagram egy ideje már lehetőséget ad rá, hogy a felhasználó ellenőrizhesse, mit raktároznak el róla. Most megújul a funkció.","shortLead":"A Facebook és az Instagram egy ideje már lehetőséget ad rá, hogy a felhasználó ellenőrizhesse, mit raktároznak el róla...","id":"202000408_facebook_instagram_adatok_kepek_bejegyzesek_mentese","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7ccaa637-6c1c-4569-85ac-76eda71f4c0a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"143129db-c9c4-47ac-a604-d780a64fd91e","keywords":null,"link":"/tudomany/202000408_facebook_instagram_adatok_kepek_bejegyzesek_mentese","timestamp":"2020. április. 08. 08:03","title":"Így néhány kattintással letölthet mindent, amit valaha a Facebookon és Instagramon csinált","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf5c17fd-d64b-42cd-a1ba-99174648dd7b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az angol alternatív rockzenekar, a Radiohead is segíti az otthon maradást, természetesen a saját eszközeivel.","shortLead":"Az angol alternatív rockzenekar, a Radiohead is segíti az otthon maradást, természetesen a saját eszközeivel.","id":"20200409_radiohead_koncertfilmek_youtube_csatorna_radiohead_public_library","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cf5c17fd-d64b-42cd-a1ba-99174648dd7b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b54daa0c-e4b0-4565-9b7f-f69e31e8828b","keywords":null,"link":"/tudomany/20200409_radiohead_koncertfilmek_youtube_csatorna_radiohead_public_library","timestamp":"2020. április. 09. 13:03","title":"#maradjonotthon: Ingyen nézheti a YouTube-on a Radiohead koncertfilmjeit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e6c2a61-4adc-40de-af3c-aba21f53d249","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az MNB volt elnöke szerint kiváló példák álltak előttünk, elég csak a német vagy olasz gazdasági intézkedésekre gondolni, a kormány mégsem reagált időben. Arról is beszélt, hogy meghökkenti, hogy a miniszterelnök a szociális helyzet kezelésére eddig éppen csak utalt, miközben nagyon sokan élnek alacsony jövedelemből.","shortLead":"Az MNB volt elnöke szerint kiváló példák álltak előttünk, elég csak a német vagy olasz gazdasági intézkedésekre...","id":"20200408_bod_peter_akos_ado_hitel_munkahelyteremtes_valsag_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9e6c2a61-4adc-40de-af3c-aba21f53d249&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b97428d-331c-46e0-8cfd-f5ea51cb5f9e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200408_bod_peter_akos_ado_hitel_munkahelyteremtes_valsag_koronavirus","timestamp":"2020. április. 08. 07:29","title":"Bod Péter Ákos: A magyar kormány nem ott segít, ahol leginkább kellene","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]