[{"available":true,"c_guid":"68b23d84-bf2e-4422-904f-4530772b68d4","c_author":"HVG","category":"360","description":"Anthony Fauci most kiérdemli az Amerika főorvosa titulust, a járvánnyal kapcsolatban minden szavát lesik az amerikaiak, talán csak az elnök a kivétel, vagy legalábbis eljátssza ezt.","shortLead":"Anthony Fauci most kiérdemli az Amerika főorvosa titulust, a járvánnyal kapcsolatban minden szavát lesik az amerikaiak...","id":"202015_anthony_fauci_amerika_foorvosa","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=68b23d84-bf2e-4422-904f-4530772b68d4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab2ca9a2-2028-4228-8ee7-ed6c82bf309c","keywords":null,"link":"/360/202015_anthony_fauci_amerika_foorvosa","timestamp":"2020. április. 13. 12:00","title":"A kosárpályán kőfalat is áttört volna, most Trumpot kell kicseleznie","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0d2b13ff-ac1e-4887-a9b0-1eaed72e7c76","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Oroszországban több, mint 18 ezer fertőzöttet azonosítottak.","shortLead":"Oroszországban több, mint 18 ezer fertőzöttet azonosítottak.","id":"20200413_oroszorszag_koronavirus_jarvany","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0d2b13ff-ac1e-4887-a9b0-1eaed72e7c76&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"379d29e3-4018-47c3-980c-d0b85bc34216","keywords":null,"link":"/vilag/20200413_oroszorszag_koronavirus_jarvany","timestamp":"2020. április. 13. 13:36","title":"Oroszországban is minden eddiginél nagyobbat ugrott a betegek száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9282ac4f-76eb-47fe-9955-20147e402cda","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Iránban az elmúlt 24 órában csökkent az új megbetegedések száma. A hivatalos adatok szerint a COVID-19 nevű betegség okozta halálesetek száma 117-el 4474-re nőtt.","shortLead":"Iránban az elmúlt 24 órában csökkent az új megbetegedések száma. A hivatalos adatok szerint a COVID-19 nevű betegség...","id":"20200412_A_hivatalos_adatok_szerint_javult_a_helyzet_Iranban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9282ac4f-76eb-47fe-9955-20147e402cda&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e3641aff-4e88-45d5-b187-348ccdb55e0a","keywords":null,"link":"/vilag/20200412_A_hivatalos_adatok_szerint_javult_a_helyzet_Iranban","timestamp":"2020. április. 12. 16:17","title":"A hivatalos adatok szerint javult a helyzet Iránban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da87879c-73da-4403-b745-f87de3606bb6","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Húsvét alkalmával érdemes megemlékezni egy nem is olyan régi pszichológiai kutatásról, melyben egyetemesen érvényesnek tekinthető, pozitív tulajdonságok megfogalmazására tettek kísérletet a tudósok. Ehhez többek között a Bibliát, a Talmudot és a Koránt tanulmányozták.



","shortLead":"Húsvét alkalmával érdemes megemlékezni egy nem is olyan régi pszichológiai kutatásról, melyben egyetemesen érvényesnek...","id":"20200412_Ez_az_a_6_ereny_mely_minden_kulturaban_megtalalhato","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=da87879c-73da-4403-b745-f87de3606bb6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d91364cd-916a-40b7-a959-8a98c2cbe46c","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20200412_Ez_az_a_6_ereny_mely_minden_kulturaban_megtalalhato","timestamp":"2020. április. 12. 20:15","title":"Ez az a 6 erény, mely minden kultúrában megtalálható","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39368307-4492-4e1b-adcf-190bca2f7522","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A Tottenham Hotspur 200 millió fontért (80,6 milliárd forint) eladhatja csapatkapitányát, Harry Kane-t a Manchester Unitednek.","shortLead":"A Tottenham Hotspur 200 millió fontért (80,6 milliárd forint) eladhatja csapatkapitányát, Harry Kane-t a Manchester...","id":"20200412_Valoszinuleg_a_Manchester_Unitedbe_tart_Harry_Kane","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=39368307-4492-4e1b-adcf-190bca2f7522&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bfcb743c-c7e5-48b4-8168-83e60be9588b","keywords":null,"link":"/sport/20200412_Valoszinuleg_a_Manchester_Unitedbe_tart_Harry_Kane","timestamp":"2020. április. 12. 15:52","title":"Valószínűleg a Manchester Unitedbe tart Harry Kane","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ac34cf3-6b01-4fdf-b72b-72c0924b7eac","c_author":"hvg.hu","category":"nagyitas","description":"Járvány vagy bármilyen más krízis esetén a hívőknek a hitük jelenti a legfontosabb kapaszkodót. Az új koronavírus pont azt akadályozta meg, hogy ezt a hitet intézményesített formában megéljék. A templomok sok más közösségi térhez hasonlóan kiürültek, a társas távolságtartás nem engedi meg a misézést sem. Legalábbis abban a formában, ahogy eddig ismertük. Az idei húsvéti ünnepen eljött a virtuális istentiszteletek kora, és Isten feltehetően értékeli majd a hívei találékonyságát. ","shortLead":"Járvány vagy bármilyen más krízis esetén a hívőknek a hitük jelenti a legfontosabb kapaszkodót. Az új koronavírus pont...","id":"20200412_Koronavirus_templom","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5ac34cf3-6b01-4fdf-b72b-72c0924b7eac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af518b56-bf71-466c-bd28-cc7c55897816","keywords":null,"link":"/nagyitas/20200412_Koronavirus_templom","timestamp":"2020. április. 12. 14:00","title":"Miatyánk live: a koronavírus miatt már a húsvéti mise sem lesz ugyanolyan","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da5abdd2-310a-4f14-aa28-a01093259bc1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Minden szabályos volt a Pesti Úti Idősek Otthonában, a fenntartó főváros és az intézmény vezetői is betartották a központi utasításokat, épp csak nem volt megfelelő orvosi ellátás - erre jutott a tisztiorvosi szolgálat vizsgálata.","shortLead":"Minden szabályos volt a Pesti Úti Idősek Otthonában, a fenntartó főváros és az intézmény vezetői is betartották...","id":"20200412_Pesti_Uti_Idosek_Otthona_vizsgalat_jarvanyugy_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=da5abdd2-310a-4f14-aa28-a01093259bc1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b66f26b7-ae75-4e4e-910b-a748340b896b","keywords":null,"link":"/itthon/20200412_Pesti_Uti_Idosek_Otthona_vizsgalat_jarvanyugy_koronavirus","timestamp":"2020. április. 12. 11:52","title":"Nem találtak jogsértést a Pesti Úti Idősek Otthonában a járványügyisek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f6eea5ba-fec6-4342-aaed-c5c36b3badca","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A koronavírus-járvány miatt tele vannak a kórházak, pár hete jelentek meg felvételek az utcán hagyott holttestekről.","shortLead":"A koronavírus-járvány miatt tele vannak a kórházak, pár hete jelentek meg felvételek az utcán hagyott holttestekről.","id":"20200413_Ecuadorban_700_holttestet_gyujtottek_ossze_lakasokbol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f6eea5ba-fec6-4342-aaed-c5c36b3badca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8190e286-99f9-4c17-8bb7-a5a4a6f42471","keywords":null,"link":"/vilag/20200413_Ecuadorban_700_holttestet_gyujtottek_ossze_lakasokbol","timestamp":"2020. április. 13. 11:43","title":"Ecuadorban 700 holttestet gyűjtöttek össze lakásokból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]