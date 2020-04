Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"083c949c-4690-496a-a41c-39659e8e1d4f","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"elet","description":"A járvány száműzze az emberek közötti közönyt, egoizmust, megosztottságot - kérte Ferenc pápa.","shortLead":"A járvány száműzze az emberek közötti közönyt, egoizmust, megosztottságot - kérte Ferenc pápa.","id":"20200412_ferenc_papa_husvet_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=083c949c-4690-496a-a41c-39659e8e1d4f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"543a105c-a213-4f7d-ad97-07853cc73542","keywords":null,"link":"/elet/20200412_ferenc_papa_husvet_koronavirus","timestamp":"2020. április. 12. 14:35","title":"A világnak egységre van szüksége, hogy legyőzzük a járványt - üzente a pápa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e28c5dc-cbda-47cb-9d0b-88d1c0a027fe","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Promenad.hu úgy tudja, hogy egy idős férfinál is igazolták a fertőzést.","shortLead":"A Promenad.hu úgy tudja, hogy egy idős férfinál is igazolták a fertőzést.","id":"20200413_koronavirus_jarvany_fertozes_hodmezovasarhely","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5e28c5dc-cbda-47cb-9d0b-88d1c0a027fe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"37ea3edc-8081-4f70-b889-e66756418734","keywords":null,"link":"/itthon/20200413_koronavirus_jarvany_fertozes_hodmezovasarhely","timestamp":"2020. április. 13. 17:18","title":"Egyéves gyerek fertőződött meg a koronavírussal Hódmezővásárhelyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c8f5063b-3532-41be-8f6a-6321b1514c9b","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A Puerto Rico szimbólumának is tekintett őshonos kokibéka eddigi legrégebbi, megkövesedett maradványát elemezték egy új tanulmányban paleontológusok.","shortLead":"A Puerto Rico szimbólumának is tekintett őshonos kokibéka eddigi legrégebbi, megkövesedett maradványát elemezték egy új...","id":"20200412_puerto_ricoi_kokibeka_legregebbi_maradvanyai","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c8f5063b-3532-41be-8f6a-6321b1514c9b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ece7219f-9f40-4b5e-b41c-e287f42b9a12","keywords":null,"link":"/tudomany/20200412_puerto_ricoi_kokibeka_legregebbi_maradvanyai","timestamp":"2020. április. 12. 16:03","title":"29 millió éves béka maradványaira bukkantak Puerto Ricóban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d685ccd5-b1ae-46d7-b732-e50192fb9a28","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szajol és Tiszatenyő között lángol az avar, nem közlekedhetnek a vonatok.","shortLead":"Szajol és Tiszatenyő között lángol az avar, nem közlekedhetnek a vonatok.","id":"20200412_Avartuz_vonat_vasut","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d685ccd5-b1ae-46d7-b732-e50192fb9a28&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"49f2843e-bae9-40e1-893f-da3ae9e377e9","keywords":null,"link":"/itthon/20200412_Avartuz_vonat_vasut","timestamp":"2020. április. 12. 14:23","title":"Avartűz miatt leállt a vasúti forgalom a Budapest-Békéscsaba vonal egy szakaszán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6301b031-4c99-4e20-a271-57b31c9a43c1","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kultura","description":"Amíg tart a járvány, minden hétvégén lesz koncert. ","shortLead":"Amíg tart a járvány, minden hétvégén lesz koncert. ","id":"20200413_Panamavaros_eneklo_rendorok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6301b031-4c99-4e20-a271-57b31c9a43c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"234973d6-7a6f-436f-afff-a9d443d3e4c1","keywords":null,"link":"/kultura/20200413_Panamavaros_eneklo_rendorok","timestamp":"2020. április. 13. 15:19","title":"Panamavárosban éneklő rendőrök próbálják tartani a lelket az emberekben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8b93ae76-6120-4577-92d7-ca58061ebac6","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A Die Welt című konzervatív német lap \"Magyarország csak azt teszi, amit mindenki megtesz Európában\" címmel közölt írást vasárnap a hírportálján Varga Judit igazságügyi miniszterrel folytatott beszélgetés alapján.","shortLead":"A Die Welt című konzervatív német lap \"Magyarország csak azt teszi, amit mindenki megtesz Európában\" címmel közölt...","id":"20200412_Varga_Judit_koronavirus_interju","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8b93ae76-6120-4577-92d7-ca58061ebac6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e63864a-4a46-4476-8348-3bd4c758c36f","keywords":null,"link":"/itthon/20200412_Varga_Judit_koronavirus_interju","timestamp":"2020. április. 12. 18:43","title":"Varga Judit: néhány veszélyhelyzet idején hozott intézkedés megmaradhat később is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b52feca9-d27b-4054-8223-3529ab67fa12","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az otthonmaradás jegyében idén elmarad a klasszikus locsolkodás, de a karanténköltészet szerencsére virágzik. ","shortLead":"Az otthonmaradás jegyében idén elmarad a klasszikus locsolkodás, de a karanténköltészet szerencsére virágzik. ","id":"20200413_Husveti_locsoloversek_karanten","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b52feca9-d27b-4054-8223-3529ab67fa12&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c8dbc5f1-96fc-46cd-bfe3-94a318105aca","keywords":null,"link":"/kultura/20200413_Husveti_locsoloversek_karanten","timestamp":"2020. április. 13. 15:49","title":"\"Zöld erdőben gumikesztyű, steril locspocs, elképesztyű!\" - húsvéti locsolóversek karantén idejére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"725b38f5-48da-4eb9-9641-32751c225b2c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Csak remélni tudjuk, hogy nem sokakat csábít ki a szabadba a szép tavaszi idő.","shortLead":"Csak remélni tudjuk, hogy nem sokakat csábít ki a szabadba a szép tavaszi idő.","id":"20200412_idojaras_husvet_vihar","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=725b38f5-48da-4eb9-9641-32751c225b2c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"327faa1f-3d2d-42cf-8014-0fb1af3bb215","keywords":null,"link":"/elet/20200412_idojaras_husvet_vihar","timestamp":"2020. április. 12. 10:03","title":"Napos, meleg vasárnap után viharos húsvéthétfő jön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]