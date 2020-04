Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7a46abde-d1b7-4bd3-a51a-182cba5dabfb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A római kormány kérte a segítséget, a maszkokkal megy ötezer védőruha is. Szerbiának, Észak-Macedóniának, Szlovéniának, és Horvátországnak is küldtünk védőeszközöket. ","shortLead":"A római kormány kérte a segítséget, a maszkokkal megy ötezer védőruha is. Szerbiának, Észak-Macedóniának, Szlovéniának...","id":"20200414_Szazezer_maszkot_adott_Magyarorszag_Olaszorszagnak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7a46abde-d1b7-4bd3-a51a-182cba5dabfb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3d09cd60-99fb-48be-8183-91e3d58ca95c","keywords":null,"link":"/itthon/20200414_Szazezer_maszkot_adott_Magyarorszag_Olaszorszagnak","timestamp":"2020. április. 14. 13:24","title":"Százezer maszkot adott Magyarország Olaszországnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9cf7233a-d3b4-4ccd-b3ef-c3186bd8b481","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nagyjából egy hónappal ezelőtt jelentette be a System76 pehelykönnyű laptopját, a Lemur Prót, amely a napokban piacra is került.","shortLead":"Nagyjából egy hónappal ezelőtt jelentette be a System76 pehelykönnyű laptopját, a Lemur Prót, amely a napokban piacra...","id":"20200413_system76_lemur_pro_linuxos_laptop","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9cf7233a-d3b4-4ccd-b3ef-c3186bd8b481&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"04641b10-74cb-4fa9-9da7-cd8c4905d001","keywords":null,"link":"/tudomany/20200413_system76_lemur_pro_linuxos_laptop","timestamp":"2020. április. 13. 20:03","title":"5 TB tárhely, 40 GB RAM: megjelent a pehelysúlyú linuxos laptop","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"701bd244-116c-4871-89fe-26e48220f971","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A maszkokat 24 óra alatt szállították le. A külügyminiszter szerint csütörtökön újabb szállítmány érkezik.","shortLead":"A maszkokat 24 óra alatt szállították le. A külügyminiszter szerint csütörtökön újabb szállítmány érkezik.","id":"20200415_szijjarto_peter_maszk_koronavirus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=701bd244-116c-4871-89fe-26e48220f971&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba904ce7-11c1-4e4e-85be-fc2794d16dac","keywords":null,"link":"/itthon/20200415_szijjarto_peter_maszk_koronavirus","timestamp":"2020. április. 15. 10:27","title":"Szijjártó: 10,7 millió maszk érkezett Magyarországra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e6cc6e65-431b-4e35-9df3-2caccb009b61","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"De szintén a gazdaságvédelem jegyében újítják fel egy pócspetri iskola tetőszerkezetét, és adnak pénzt a debreceni csapadékelvezető hálózat kiépítésére is.","shortLead":"De szintén a gazdaságvédelem jegyében újítják fel egy pócspetri iskola tetőszerkezetét, és adnak pénzt a debreceni...","id":"20200415_A_gazdasagvedelmi_akcioterv_kereteben_430_milliot_kap_Kisvarda_onkormanyzata","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e6cc6e65-431b-4e35-9df3-2caccb009b61&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb09c386-e43b-454b-b08a-50f73705228e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200415_A_gazdasagvedelmi_akcioterv_kereteben_430_milliot_kap_Kisvarda_onkormanyzata","timestamp":"2020. április. 15. 09:36","title":"A gazdaságvédelmi akcióterv keretében 430 milliót kap Kisvárda önkormányzata","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3bb4cbcb-8cec-429e-b594-c01974536447","c_author":"Szentgyörgyi Rita","category":"360","description":"Legmagasabb állami kitüntetését a járvány miatt még nem tudta átvenni, pedig már régóta vágyott erre az elismerésre Ladányi Andrea, aki Spanyolországból adott interjút a HVG-nek. A nemzetközileg ismert balettművész és koreográfus több évtizedes pályafutása során a társművészetek nagyjait is táncba hívta a film, a fotóművészet, a festészet és a színház területéről.","shortLead":"Legmagasabb állami kitüntetését a járvány miatt még nem tudta átvenni, pedig már régóta vágyott erre az elismerésre...","id":"202015__ladanyi_andrea_tancos__kiurult_utcakrol__munkatemporol__napi_trening","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3bb4cbcb-8cec-429e-b594-c01974536447&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"952093f4-dc73-4014-b01e-44fd7d7eb288","keywords":null,"link":"/360/202015__ladanyi_andrea_tancos__kiurult_utcakrol__munkatemporol__napi_trening","timestamp":"2020. április. 13. 19:30","title":"Barcelonai karanténjában az orvosok tiszteletére táncol a friss Kossuth-díjas","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc27e7bc-00a8-45a7-9ce8-2fa63ac2571a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A teszt eredménye még nincs meg. ","shortLead":"A teszt eredménye még nincs meg. ","id":"20200413_Koronavirusgyanu_miatt_karantenba_kerult_a_Pesti_uti_idosotthon_orvosa","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cc27e7bc-00a8-45a7-9ce8-2fa63ac2571a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d06cbb5-ec19-4e76-b59c-d7c6d87db179","keywords":null,"link":"/itthon/20200413_Koronavirusgyanu_miatt_karantenba_kerult_a_Pesti_uti_idosotthon_orvosa","timestamp":"2020. április. 13. 14:41","title":"Koronavírus-gyanú miatt karanténba került a Pesti úti idősotthon orvosa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"26b29f23-168f-4d35-9e35-ca8d07b8a360","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Trump szerint a járvány görbéje már laposodik.","shortLead":"Trump szerint a járvány görbéje már laposodik.","id":"20200414_Mar_23_ezer_amerikai_halt_bele_a_koronavirusjarvanyba","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=26b29f23-168f-4d35-9e35-ca8d07b8a360&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a15f092-0339-40ca-b7f8-1e398b37d264","keywords":null,"link":"/vilag/20200414_Mar_23_ezer_amerikai_halt_bele_a_koronavirusjarvanyba","timestamp":"2020. április. 14. 05:19","title":"Már 23 ezer amerikai halt bele a koronavírus-járványba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d5847cfa-2d70-4a30-9ab9-0263a5b77898","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A politikus szerint fontos felkészülni a járvány csúcspontjára, de fontos lenne az is, hogy közben lehetőség szerint ne veszélyeztessék azoknak a pácienseknek a gyógyulását sem, akik nem koronavírusban betegedtek meg.","shortLead":"A politikus szerint fontos felkészülni a járvány csúcspontjára, de fontos lenne az is, hogy közben lehetőség szerint ne...","id":"20200413_KerpelFronius_Gabor_Emmi_eloiras_korhazak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d5847cfa-2d70-4a30-9ab9-0263a5b77898&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"716c4082-cf8e-4bf3-b815-2621084faf1e","keywords":null,"link":"/itthon/20200413_KerpelFronius_Gabor_Emmi_eloiras_korhazak","timestamp":"2020. április. 13. 18:17","title":"Kerpel-Fronius Gábor: Kásler a betegeket veszélyeztető, önkényes döntést hozott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]