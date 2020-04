Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1ab3931d-4668-4a80-aa9c-3487a26815ad","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A hordószerű Medibottal helyettesítenék azokat az egészségügyi dolgozókat, akik fertőzötteket ápolnak. A szerkezet kijelzőt is kapott, hogy a páciens kommunikálni tudjon az orvossal.","shortLead":"A hordószerű Medibottal helyettesítenék azokat az egészségügyi dolgozókat, akik fertőzötteket ápolnak. A szerkezet...","id":"20200414_malajzia_medibot_robot_koronavirus_beteg_apolas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1ab3931d-4668-4a80-aa9c-3487a26815ad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"912bd040-7b8e-462b-b440-c433c3be5b3e","keywords":null,"link":"/tudomany/20200414_malajzia_medibot_robot_koronavirus_beteg_apolas","timestamp":"2020. április. 14. 15:03","title":"Malajziában robottal ápolnák a koronavírusos betegeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba184b32-0885-49df-8e6e-f0403ce7cadb","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A nyílt levelet Maruzsa Zoltán köznevelési államtitkárnak és oktatási akciócsoportnak címezték a Lauder-gimnázium végzősei. Abban nemcsak problémákat sorolnak, hanem konkrét javaslatokat is tesznek.\r

\r

","shortLead":"A nyílt levelet Maruzsa Zoltán köznevelési államtitkárnak és oktatási akciócsoportnak címezték a Lauder-gimnázium...","id":"20200414_Vegzos_gimnazistak_irtak_javaslatokat_az_erettsegi_lebonyolitasarol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ba184b32-0885-49df-8e6e-f0403ce7cadb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"53db80f6-26d9-48d2-b30e-ecc933617af9","keywords":null,"link":"/kultura/20200414_Vegzos_gimnazistak_irtak_javaslatokat_az_erettsegi_lebonyolitasarol","timestamp":"2020. április. 14. 09:47","title":"Végzős gimnazisták írtak megfontolandó javaslatokat az operatív törzsnek az érettségiről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"56645ef5-31de-4e94-ba89-34c566982571","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Európai Bizottság előző elnöke egy interjúban arról beszélt, hogy Magyarország minden ésszerű korlátot átlépett a határidő nélküli rendeleti kormányzással.\r

","shortLead":"Az Európai Bizottság előző elnöke egy interjúban arról beszélt, hogy Magyarország minden ésszerű korlátot átlépett...","id":"20200413_koronavirus_felhatalmazasi_torveny_europai_bizottsag_jean_claude_juncker_varga_judit","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=56645ef5-31de-4e94-ba89-34c566982571&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"66ebb312-351d-4a45-a571-870995e34b88","keywords":null,"link":"/itthon/20200413_koronavirus_felhatalmazasi_torveny_europai_bizottsag_jean_claude_juncker_varga_judit","timestamp":"2020. április. 13. 21:29","title":"Varga Judit visszavágott Jean-Claude Junckernek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e28c5dc-cbda-47cb-9d0b-88d1c0a027fe","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Közzétette az új adatokat a Johns Hopkins Egyetem.","shortLead":"Közzétette az új adatokat a Johns Hopkins Egyetem.","id":"20200413_koronavirus_jarvany_fertozes_covid19_statisztika","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5e28c5dc-cbda-47cb-9d0b-88d1c0a027fe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba2b6afb-b444-4791-a563-05f5ced632bd","keywords":null,"link":"/vilag/20200413_koronavirus_jarvany_fertozes_covid19_statisztika","timestamp":"2020. április. 13. 12:19","title":"Túl az 1,85 millión a koronavírus-fertőzöttek száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"039e600f-bd40-4f41-b4cd-3cfeed6692ff","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"Kim Rasmussen szerint nem maradt más választása. Korábban azt mondta, úgy érzi, feláldozták.","shortLead":"Kim Rasmussen szerint nem maradt más választása. Korábban azt mondta, úgy érzi, feláldozták.","id":"20200414_kim_rasmussen_magyar_kezilabda_szovetseg_per","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=039e600f-bd40-4f41-b4cd-3cfeed6692ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7653137c-4550-4881-9213-52a866b4589e","keywords":null,"link":"/sport/20200414_kim_rasmussen_magyar_kezilabda_szovetseg_per","timestamp":"2020. április. 14. 15:07","title":"Beperli a magyar szövetséget a kirúgott kézikapitány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b84d1ae-ea34-483e-b04a-d359f8940e39","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A PinePhone korábbi változatát még operációs rendszer nélkül szállították, a mostani verzióra viszont már felkerült az Ubuntu Touch, azonban nem csupán ez változott.","shortLead":"A PinePhone korábbi változatát még operációs rendszer nélkül szállították, a mostani verzióra viszont már felkerült...","id":"20200413_pinephone_ubports_community_edition_limitalt_szerias_linuxos_telefon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1b84d1ae-ea34-483e-b04a-d359f8940e39&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0424de9e-750f-4411-8a22-450c461aa0e2","keywords":null,"link":"/tudomany/20200413_pinephone_ubports_community_edition_limitalt_szerias_linuxos_telefon","timestamp":"2020. április. 13. 10:03","title":"Különleges telefont szeretne? Megérkezett a linuxos PinePhone, abból is a limitált kiadás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"778852ab-a83b-4b1a-bec3-b2d701396a03","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Az elnök valamennyi tagállamot azzá nyilvánította. Ilyen még sosem fordult elő. ","shortLead":"Az elnök valamennyi tagállamot azzá nyilvánította. Ilyen még sosem fordult elő. ","id":"20200413_koronavirus_egyesult_allamok_katasztrofa_sujtotta_terulet_donald_trump","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=778852ab-a83b-4b1a-bec3-b2d701396a03&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3e131b19-1fb6-4b4d-ba43-f1637d2a5590","keywords":null,"link":"/vilag/20200413_koronavirus_egyesult_allamok_katasztrofa_sujtotta_terulet_donald_trump","timestamp":"2020. április. 13. 08:05","title":"Katasztrófa sújtotta terület lett az egész Egyesült Államok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"449da197-38e2-46e2-a431-8b4adeefd955","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Berényi Marianne szerint a kötelező ágyfelszabadítás veszélyezteti a vizsgálatot és sérül a kezelést igénylő csecsemők egészséges élethez való joga.","shortLead":"Berényi Marianne szerint a kötelező ágyfelszabadítás veszélyezteti a vizsgálatot és sérül a kezelést igénylő csecsemők...","id":"20200414_emmi_szent_margit_korhaz_agyfelszabaditas_koronavirus_jarvany_berenyi_marienne","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=449da197-38e2-46e2-a431-8b4adeefd955&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a4728768-d6fc-4669-aebe-bbfe907b9a9d","keywords":null,"link":"/itthon/20200414_emmi_szent_margit_korhaz_agyfelszabaditas_koronavirus_jarvany_berenyi_marienne","timestamp":"2020. április. 14. 18:55","title":"Kikelt az Emmi utasítása miatt a Szent Margit Kórház osztályvezető főorvosa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]