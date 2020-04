Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4c7cefe5-1244-467e-988a-5736e3fba699","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Wear OS-be került újabb funkció a koronavírus-járvány terjedésének csökkentését szolgálja. Nem kötelező, de ajánlott használni.","shortLead":"A Wear OS-be került újabb funkció a koronavírus-járvány terjedésének csökkentését szolgálja. Nem kötelező, de ajánlott...","id":"20200415_kezmosas_google_wear_os_okosora_jarvany_koronavirus_figyelmeztetes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4c7cefe5-1244-467e-988a-5736e3fba699&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"46e7292e-4678-43db-ac8e-272603636cda","keywords":null,"link":"/tudomany/20200415_kezmosas_google_wear_os_okosora_jarvany_koronavirus_figyelmeztetes","timestamp":"2020. április. 15. 12:03","title":"Irány kezet mosni – már erről is jelzést küldenek a Google-rendszerű okosórák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"62b23b20-156c-4a62-8ef5-0786eb0bf760","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A home office miatt a szendvicssütő iránt is nagyobb a kereslet.","shortLead":"A home office miatt a szendvicssütő iránt is nagyobb a kereslet.","id":"20200415_szajmaszk_fertotlenito_csomagfeladas_magyar_posta","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=62b23b20-156c-4a62-8ef5-0786eb0bf760&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b4c8fd0-cc8d-40be-9ce5-0887abc92b4c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200415_szajmaszk_fertotlenito_csomagfeladas_magyar_posta","timestamp":"2020. április. 15. 10:37","title":"Szájmaszkot és fertőtlenítőt rendelnek most postán az emberek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b84ec3e5-c1f9-4544-b142-4c06dc3da1ff","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Cannonball Run egy nem hétköznapi és közel sem legális autós futam. Az alapötlet, hogy a nagyjából 4500 kilométeres távot New Yorktól Los Angelesig a lehető leggyorsabban kell megtenni közúton.","shortLead":"A Cannonball Run egy nem hétköznapi és közel sem legális autós futam. Az alapötlet, hogy a nagyjából 4500 kilométeres...","id":"20200414_Arra_jo_volt_a_mostani_viruscsend_hogy_valaki_megdontotte_az_USA_partolpartig_tarto_autos_rekordjat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b84ec3e5-c1f9-4544-b142-4c06dc3da1ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c67f46e-ce68-4f2c-9378-640cb6646010","keywords":null,"link":"/cegauto/20200414_Arra_jo_volt_a_mostani_viruscsend_hogy_valaki_megdontotte_az_USA_partolpartig_tarto_autos_rekordjat","timestamp":"2020. április. 14. 16:42","title":"Járvány alatt döntötték meg az USA parttól partig tartó autós rekordját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"59ab656f-9968-4522-bb8c-f29cd76fc961","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Olyan tiszta most a levegő Indiában, hogy 160 kilométerről arrébb, szabad szemmel is látni a Himalája máskor sejtelmes ködbe burkolózó csúcsait.","shortLead":"Olyan tiszta most a levegő Indiában, hogy 160 kilométerről arrébb, szabad szemmel is látni a Himalája máskor sejtelmes...","id":"20200416_himalaja_csucsok_szmog_india_jarvany_kijarasi_korlatozas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=59ab656f-9968-4522-bb8c-f29cd76fc961&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc195ea4-e54a-4a80-aef7-29eb7e008241","keywords":null,"link":"/tudomany/20200416_himalaja_csucsok_szmog_india_jarvany_kijarasi_korlatozas","timestamp":"2020. április. 16. 09:03","title":"A járvány hatása: évtizedek után újra látni lehet a Himalája csúcsait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5c84d9f6-0414-425c-89bd-c0621529a578","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A helyi katasztrófavédelem mellett a NASA is követi a csernobili tiltott övezetben elszabadult erdőtüzet. Az űrügynökség Aqua nevű műholdján keresztül tájékozódik a helyzetről.","shortLead":"A helyi katasztrófavédelem mellett a NASA is követi a csernobili tiltott övezetben elszabadult erdőtüzet...","id":"20200414_csernobili_atomeromu_erdotuz_muholdkep_nasa","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5c84d9f6-0414-425c-89bd-c0621529a578&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"107b90f1-e444-41e4-ba80-30969084dc20","keywords":null,"link":"/tudomany/20200414_csernobili_atomeromu_erdotuz_muholdkep_nasa","timestamp":"2020. április. 14. 16:03","title":"Az űrből is látni a csernobili atomerőmű közelében pusztító tüzet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cfd29891-e72c-4cc6-ade8-e6ab8083e5bc","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kkv","description":"A Graboplast Zrt. saját fejlesztésű fertőtlenítőt fog készíteni.","shortLead":"A Graboplast Zrt. saját fejlesztésű fertőtlenítőt fog készíteni.","id":"20200414_fertotlenitoszer_gyor_graboplast_zrt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cfd29891-e72c-4cc6-ade8-e6ab8083e5bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3ec177a9-7b26-40ee-91b3-e6f2d490dba5","keywords":null,"link":"/kkv/20200414_fertotlenitoszer_gyor_graboplast_zrt","timestamp":"2020. április. 14. 21:01","title":"A Mol után egy győri cég is fertőtlenítő gyártására áll át","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"460af4aa-468c-4b6e-83fa-ff0f0c5ea226","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A megajánlott jegyet több iskolaigazgató is szorgalmazta, de a korábbi tervekből ez hiányzott.","shortLead":"A megajánlott jegyet több iskolaigazgató is szorgalmazta, de a korábbi tervekből ez hiányzott.","id":"20200414_Nemzeti_Pedagogus_Kar_erettsegi","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=460af4aa-468c-4b6e-83fa-ff0f0c5ea226&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"376064b8-4a78-4754-9aca-118887c123bc","keywords":null,"link":"/itthon/20200414_Nemzeti_Pedagogus_Kar_erettsegi","timestamp":"2020. április. 14. 10:37","title":"Nemzeti Pedagógus Kar: a nem felvételiző diákok akár megajánlott jegyet is kaphatnának az érettségin","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a46abde-d1b7-4bd3-a51a-182cba5dabfb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A római kormány kérte a segítséget, a maszkokkal megy ötezer védőruha is. Szerbiának, Észak-Macedóniának, Szlovéniának, és Horvátországnak is küldtünk védőeszközöket. ","shortLead":"A római kormány kérte a segítséget, a maszkokkal megy ötezer védőruha is. Szerbiának, Észak-Macedóniának, Szlovéniának...","id":"20200414_Szazezer_maszkot_adott_Magyarorszag_Olaszorszagnak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7a46abde-d1b7-4bd3-a51a-182cba5dabfb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3d09cd60-99fb-48be-8183-91e3d58ca95c","keywords":null,"link":"/itthon/20200414_Szazezer_maszkot_adott_Magyarorszag_Olaszorszagnak","timestamp":"2020. április. 14. 13:24","title":"Százezer maszkot adott Magyarország Olaszországnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]