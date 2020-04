Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d370a250-5235-4d80-8811-989979404d5c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A férfi valószínűleg pánikba esett, amikor meglátta a mozdulatlan áldozatot, pedig a motoros könnyebb sérülésekkel megúszta az esetet.","shortLead":"A férfi valószínűleg pánikba esett, amikor meglátta a mozdulatlan áldozatot, pedig a motoros könnyebb sérülésekkel...","id":"20200411_A_HEV_ele_ugrott_egy_taxisofor_miutan_elgazolt_egy_motorost","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d370a250-5235-4d80-8811-989979404d5c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f78499a-f2a0-48ba-843c-b2cc6ec099e1","keywords":null,"link":"/itthon/20200411_A_HEV_ele_ugrott_egy_taxisofor_miutan_elgazolt_egy_motorost","timestamp":"2020. április. 11. 10:07","title":"A HÉV elé ugrott egy taxisofőr, miután elgázolt egy motorost","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cfd29891-e72c-4cc6-ade8-e6ab8083e5bc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Volt olyan vevőjük, aki 22 millió forintot fizetett a hatástalan termékért. ","shortLead":"Volt olyan vevőjük, aki 22 millió forintot fizetett a hatástalan termékért. ","id":"20200410_Letartoztattak_a_hatastalan_kezfertotlenitot_gyarto_es_arulo_gyanusitottakat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cfd29891-e72c-4cc6-ade8-e6ab8083e5bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"921dca16-6a4f-477e-87a3-60150692eb2f","keywords":null,"link":"/itthon/20200410_Letartoztattak_a_hatastalan_kezfertotlenitot_gyarto_es_arulo_gyanusitottakat","timestamp":"2020. április. 10. 15:55","title":"Letartóztatták a hatástalan kézfertőtlenítőt gyártó és áruló gyanúsítottakat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"99ca020b-352a-42b5-88ae-e1b5e37113cf","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A háromdimenziós hatást keltő egyedi gyalogos átkelőhelyet az autósok vélhetően jobban látják majd.","shortLead":"A háromdimenziós hatást keltő egyedi gyalogos átkelőhelyet az autósok vélhetően jobban látják majd.","id":"20200410_3dzebrat_keszitettek_dorogon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=99ca020b-352a-42b5-88ae-e1b5e37113cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b2e8ef8-2260-4c16-8140-0ea416076d19","keywords":null,"link":"/cegauto/20200410_3dzebrat_keszitettek_dorogon","timestamp":"2020. április. 10. 16:54","title":"Nem lehet nem észrevenni: 3D-zebrát készítettek Dorogon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c86bd53f-c394-4527-a060-fe9a73ec688d","c_author":"Windisch Judit - Serdült Viktória - Kiricsi Gábor","category":"itthon","description":"Gócpont alakult ki az egyik fővárosi idősek otthonában, ahol péntekig 151 koronavírusos beteget diagnosztizáltak, hét ember elhunyt. Világszerte sok helyen még így is rosszabb a helyzet, egyedül Milánó megyében 600 halálos áldozatot szedett a koronavírus az idősotthonokban. Egy olasz orvos fogalmazta meg, hogy a járvány terroristaként tör be ezekre a helyekre, ahol senkit sem kímél. ","shortLead":"Gócpont alakult ki az egyik fővárosi idősek otthonában, ahol péntekig 151 koronavírusos beteget diagnosztizáltak, hét...","id":"20200410_Gyorsan_eszkalalodott_a_helyzet_a_fovarosi_idosek_otthonaban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c86bd53f-c394-4527-a060-fe9a73ec688d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"31f811de-4f74-4aaa-bc1d-09758c99c0d5","keywords":null,"link":"/itthon/20200410_Gyorsan_eszkalalodott_a_helyzet_a_fovarosi_idosek_otthonaban","timestamp":"2020. április. 10. 13:00","title":"\"Úgy tör be a koronavírus-járvány az idősotthonokba, mint egy terrorista\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"86b11abf-7125-4d64-80ab-118282104fc7","c_author":"Seres László","category":"360","description":"Most még indokoltak a kormányzati intézkedések, de a karantén végén el kell dönteni, hogy mit akarunk: élni vagy túlélni. Vélemény. ","shortLead":"Most még indokoltak a kormányzati intézkedések, de a karantén végén el kell dönteni, hogy mit akarunk: élni vagy...","id":"202015_okogiccs_akarantenbol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=86b11abf-7125-4d64-80ab-118282104fc7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d833951e-f437-4d8d-a264-a3d52789104d","keywords":null,"link":"/360/202015_okogiccs_akarantenbol","timestamp":"2020. április. 10. 14:30","title":"Seres László: Mintha kialakult volna a nyájimmunitás a demokráciával szemben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e3123554-6a09-4788-8f5a-4a550d6530c1","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"elet","description":"Az elszigetelten élő indián szervezete nem volt felkészülve ilyen betegségre.","shortLead":"Az elszigetelten élő indián szervezete nem volt felkészülve ilyen betegségre.","id":"20200410_oslakos_brazilia_indian_koronavirus_fertozott_halalos_aldozat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e3123554-6a09-4788-8f5a-4a550d6530c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"55f7616d-3b5e-425f-b9b3-c1b8d40333af","keywords":null,"link":"/elet/20200410_oslakos_brazilia_indian_koronavirus_fertozott_halalos_aldozat","timestamp":"2020. április. 10. 18:47","title":"15 éves őslakos fiú halt bele a koronavírus-fertőzésbe Brazíliában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"71124a6b-b543-4e9f-b63d-b8a4a34cc012","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Eddig ismeretlen, ősi hüllőfajt azonosítottak egy brazíliai kövület alapján, a faj a rejtélyes, kihalt tengeri hüllőcsalád, a tanystropheidae közeli rokona lehet.","shortLead":"Eddig ismeretlen, ősi hüllőfajt azonosítottak egy brazíliai kövület alapján, a faj a rejtélyes, kihalt tengeri...","id":"20200411_ismeretlen_hullofaj_brazilia_elessaurus_gondwanoccidens_tanystropheidae_rokona","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=71124a6b-b543-4e9f-b63d-b8a4a34cc012&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e3b8b1e-3ac6-48d6-9104-bb677f7d8459","keywords":null,"link":"/tudomany/20200411_ismeretlen_hullofaj_brazilia_elessaurus_gondwanoccidens_tanystropheidae_rokona","timestamp":"2020. április. 11. 16:03","title":"Rejtélyes hüllő rokonának maradványaira bukkanhattak, a Gyűrűk Urából adtak neki nevet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f9018016-ec76-49b0-bf73-a18d5e553381","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A Budapest és az agglomeráció fejlesztéséért felelős államtitkár szerint a Liget lezárását a zuglói önkormányzat rendelheti el.","shortLead":"A Budapest és az agglomeráció fejlesztéséért felelős államtitkár szerint a Liget lezárását a zuglói önkormányzat...","id":"20200410_furjes_balazs_karacsony_gergely_varosliget_lezarasa","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f9018016-ec76-49b0-bf73-a18d5e553381&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"71a4a087-9b26-4978-be69-438180e15f18","keywords":null,"link":"/itthon/20200410_furjes_balazs_karacsony_gergely_varosliget_lezarasa","timestamp":"2020. április. 10. 19:44","title":"Fürjes: Karácsonyt félrevezették","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]