Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c1222206-9590-4e64-bd22-69532e5244ce","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Az ELTE Etológia Tanszékének munkatársai legújabb kutatásukban matuzsálemi, 22 és 27 éves kort megélt kutyákat vizsgálva olyan génváltozatokat azonosítottak, amelyek az eddigi ismeretek szerint nem fordulnak elő átlagos élethosszú kutyákban.","shortLead":"Az ELTE Etológia Tanszékének munkatársai legújabb kutatásukban matuzsálemi, 22 és 27 éves kort megélt kutyákat...","id":"20200416_hosszueletu_kutyak_genek_genetika_elte","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c1222206-9590-4e64-bd22-69532e5244ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bd5de693-ad10-484b-98db-7fadd8a02714","keywords":null,"link":"/tudomany/20200416_hosszueletu_kutyak_genek_genetika_elte","timestamp":"2020. április. 16. 21:03","title":"Az ELTE kutatói megfejthették, miért élhetnek 22-27 évig is kutyák – további ebeket keresnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dcb0d19b-7bf1-4496-a126-71ef02622c57","c_author":"HVG Könyvek","category":"hvgkonyvek","description":"A hulladékmentes vagy zero waste mozgalmakról egyre több helyen hallhatunk. Ha még nem tettük meg, itt az ideje, hogy mi is kövessük a trendet. Hiszen ha csak a konyhánkat nézzük, megdöbbentőek a számok: éves szinten átlag 40-45 kilónyi élelmiszert dobunk ki, ami a bolygónkon kívül a pénztárcánkat is megterheli.","shortLead":"A hulladékmentes vagy zero waste mozgalmakról egyre több helyen hallhatunk. Ha még nem tettük meg, itt az ideje...","id":"20200417_Cserelje_kisebbre_a_szemetest_Mi_kell_a_hulladekmentes_konyhahoz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=dcb0d19b-7bf1-4496-a126-71ef02622c57&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"53ebc2f7-1c3e-43b7-b273-6f3440b3bfc3","keywords":null,"link":"/hvgkonyvek/20200417_Cserelje_kisebbre_a_szemetest_Mi_kell_a_hulladekmentes_konyhahoz","timestamp":"2020. április. 17. 18:41","title":"Cserélje kisebbre a szemetest! Mi kell a hulladékmentes konyhához?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ef82d420-04d6-41ee-a6e0-02725c69751e","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"","shortLead":"","id":"20200417_Gyorfi_Pal_most_mar_a_kepzomuveszet_resze_is_lett","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ef82d420-04d6-41ee-a6e0-02725c69751e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea7bef80-0325-45eb-82cd-e0bef2250f44","keywords":null,"link":"/kultura/20200417_Gyorfi_Pal_most_mar_a_kepzomuveszet_resze_is_lett","timestamp":"2020. április. 17. 10:40","title":"Így lett Győrfi Pál része a képzőművészet történetének","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0535fe75-795e-4663-8734-178878e47e39","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Ahogy eltűntek a turisták, az állatok nyomban kifeküdtek napozni.","shortLead":"Ahogy eltűntek a turisták, az állatok nyomban kifeküdtek napozni.","id":"20200417_oroszlan_del_afrika_kruger_nemzeti_park_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0535fe75-795e-4663-8734-178878e47e39&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"abbe57b4-1dc9-45b1-8cee-8c7ebd7df32a","keywords":null,"link":"/vilag/20200417_oroszlan_del_afrika_kruger_nemzeti_park_koronavirus","timestamp":"2020. április. 17. 21:42","title":"Oroszlánok vettek vissza egy dél-afrikai utat, ahol korábban emberek jártak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc092878-aa1b-4c1c-8076-944d24e3cf5c","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Mivel a járvány szakrendeléseken csak sürgős eseteket fogadnak, mindenekelőtt távolról adnak tanácsot a kórházi és háziorvosok, pszichológusok, gyógytornászok és más szakemberek országszerte. ","shortLead":"Mivel a járvány szakrendeléseken csak sürgős eseteket fogadnak, mindenekelőtt távolról adnak tanácsot a kórházi és...","id":"20200416_telefon_online_tanacsadas_egeszsegugy","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cc092878-aa1b-4c1c-8076-944d24e3cf5c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc0e11c8-f57e-422f-a3ac-002c98b7dbe0","keywords":null,"link":"/itthon/20200416_telefon_online_tanacsadas_egeszsegugy","timestamp":"2020. április. 16. 19:33","title":"A virtuális ambulanciától a telefonos szakrendelésig: így segítik távolról betegeiket az orvosok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"133b0307-c0e6-4731-a4f3-4b30ce2b21b5","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Nem tudni, milyen szempontok alapján választották ki azt a céget, amelyet egy minisztériumi tanácsadó apja vezet, és amely sok milliárd forintért szállít a koronavírus-járvány elleni védekezéshez szükséges egészségügyi felszereléseket Kínából Magyarországra.","shortLead":"Nem tudni, milyen szempontok alapján választották ki azt a céget, amelyet egy minisztériumi tanácsadó apja vezet, és...","id":"20200417_kovacsics_istvan_cecz_egeszsegugyi_felszereles_itm_kozbeszerzes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=133b0307-c0e6-4731-a4f3-4b30ce2b21b5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"77c246ff-b3c2-46c8-866b-f59d72b4cf6e","keywords":null,"link":"/kkv/20200417_kovacsics_istvan_cecz_egeszsegugyi_felszereles_itm_kozbeszerzes","timestamp":"2020. április. 17. 13:40","title":"5,8 milliárdért hozhatott Kínából maszkokat a cég, amelyiknél egy minisztériumi tanácsadó apja az egyik vezető","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2e3f7c28-f037-43a1-9bbd-24ea68b59cb7","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Újabb nevekkel készült a Duma Aktuál az egyhangú koronavírus helyett, Litkai Gergelyék sokkal kedvesebb alternatívákat is találtak. A stand-uposok ismét otthonról jelentkeznek, a műsorban arra is kitérnek, milyen szövege feladatokat hozhat a koronavírus az érettségin. ","shortLead":"Újabb nevekkel készült a Duma Aktuál az egyhangú koronavírus helyett, Litkai Gergelyék sokkal kedvesebb alternatívákat...","id":"20200416_Duma_Aktual_Uj_nevet_a_koronavirusnak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2e3f7c28-f037-43a1-9bbd-24ea68b59cb7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"407564db-fa75-4141-a433-b2430fbb55af","keywords":null,"link":"/360/20200416_Duma_Aktual_Uj_nevet_a_koronavirusnak","timestamp":"2020. április. 16. 19:30","title":"Duma Aktuál: A másfél méteres távolság lesz a beugró feladat az érettségin ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee3429e7-2bae-436c-991b-7c3dd608b374","c_author":"Hamvay Péter","category":"360","description":"Orbánék sarokba szorítják a szegényeket, még most is ragaszkodnak az alulról felfelé újraosztó államhoz – véli Scheiring Gábor Olaszországban élő szociológus-közgazdász, egykori LMP-s és párbeszédes politikus, aki szerint a kormányfő mégis megerősödve kerülhet ki a válságból. ","shortLead":"Orbánék sarokba szorítják a szegényeket, még most is ragaszkodnak az alulról felfelé újraosztó államhoz – véli...","id":"202016__scheiring_gabor__afalig_elmeno_orbanrol_ellenallasrol__belakott_kuzdoter","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ee3429e7-2bae-436c-991b-7c3dd608b374&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9159c175-730e-4af3-9288-f714d9a23d4f","keywords":null,"link":"/360/202016__scheiring_gabor__afalig_elmeno_orbanrol_ellenallasrol__belakott_kuzdoter","timestamp":"2020. április. 17. 07:00","title":"Scheiring Gábor: Orbán belakja az új küzdőteret, ha százezrek éheznek is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]