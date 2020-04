Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"104770e5-d336-4ea2-a6ae-0d14cd94d587","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A Jobbik állami szerepvállalást akar a lakáspiacon, a Fidesz-KDNP Karácsonyt próbálja sarokba szorítani.","shortLead":"A Jobbik állami szerepvállalást akar a lakáspiacon, a Fidesz-KDNP Karácsonyt próbálja sarokba szorítani.","id":"20200418_Koronavirus__partpolitika_a_hetvegen_is","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=104770e5-d336-4ea2-a6ae-0d14cd94d587&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"92826e72-39db-485a-802f-a0e8fe86c78c","keywords":null,"link":"/itthon/20200418_Koronavirus__partpolitika_a_hetvegen_is","timestamp":"2020. április. 18. 16:02","title":"Koronavírus + pártpolitika a hétvégén is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"410b80bd-aa6b-423b-9c08-5cf3db578ffd","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Balogh Csaba, Göd momentumos polgármestere szerint azzal, hogy a kormány különleges gazdasági övezetté nyilvánítja a gödi Samsung gyárat, egyben a település halálos ítéletét is kimondja. ","shortLead":"Balogh Csaba, Göd momentumos polgármestere szerint azzal, hogy a kormány különleges gazdasági övezetté nyilvánítja...","id":"20200418_a_kormany_egy_rendelettel_elvette_az_ellenzeki_god_koltsegvetesenek_egyharmadat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=410b80bd-aa6b-423b-9c08-5cf3db578ffd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c338fcfe-582b-4c21-ab14-cc3d33395f05","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200418_a_kormany_egy_rendelettel_elvette_az_ellenzeki_god_koltsegvetesenek_egyharmadat","timestamp":"2020. április. 18. 13:19","title":"A kormány egy rendelettel elvette az ellenzéki Göd költségvetésének harmadát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ca454511-7911-40d2-be27-437ca93ba589","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Megtartotta szombati sajtótájékoztatóját az operatív törzs. ","shortLead":"Megtartotta szombati sajtótájékoztatóját az operatív törzs. ","id":"20200418_Operativ_torzs_Miert_kuldhetnek_haza_barkit_a_korhazakbol_teszteles_nelkul","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ca454511-7911-40d2-be27-437ca93ba589&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc4a90f1-9a80-4f46-9f2c-402ec25293dc","keywords":null,"link":"/itthon/20200418_Operativ_torzs_Miert_kuldhetnek_haza_barkit_a_korhazakbol_teszteles_nelkul","timestamp":"2020. április. 18. 11:09","title":"Miért küldhetnek haza bárkit a kórházakból tesztelés nélkül? - fontos kérdésre nem kaptunk választ az operatív törzstől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8387ae43-188f-4a33-a62b-94316b8e209c","c_author":"HVG","category":"360","description":"Idén nyílhat először esély arra, hogy idehaza az élve szülések száma elérje a 2008-as gazdasági válság előtti szintet. A koronavírus-járvány gazdasági hatásai miatt azonban nem várható igazi trendforduló: jövőre megint nőhet a demográfiai leépülés üteme. ","shortLead":"Idén nyílhat először esély arra, hogy idehaza az élve szülések száma elérje a 2008-as gazdasági válság előtti szintet...","id":"202015_furcsa_paros_kis_baby_boom_ajarvany_arnyekaban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8387ae43-188f-4a33-a62b-94316b8e209c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d4959ccf-988f-47bc-a7d4-d19e2a0d8a08","keywords":null,"link":"/360/202015_furcsa_paros_kis_baby_boom_ajarvany_arnyekaban","timestamp":"2020. április. 18. 11:00","title":"Furcsa együttállás: kis baby boom jöhet a járvány árnyékában?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3b4bbe23-d488-48ad-93a9-64bf6ca48361","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Országszerte sok szabadtéri tűz oltásán dolgoznak a tűzoltók szombaton, főleg Kelet-Magyarországon.","shortLead":"Országszerte sok szabadtéri tűz oltásán dolgoznak a tűzoltók szombaton, főleg Kelet-Magyarországon.","id":"20200418_Meg_ez_is_tobb_helyen_tuz_utott_ki_az_orszagban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3b4bbe23-d488-48ad-93a9-64bf6ca48361&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eebf54c7-0758-4d17-81ea-e392b81f0a8c","keywords":null,"link":"/itthon/20200418_Meg_ez_is_tobb_helyen_tuz_utott_ki_az_orszagban","timestamp":"2020. április. 18. 19:28","title":"Még ez is: több helyen tűz ütött ki az országban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1776969b-3cd5-41e5-a14d-f270cfead381","c_author":"HVG","category":"360","description":"Terméke szárnyalni fog, de ő nagyon is a földön jár. Földieknek játszó égi tüneményből szeretne meggazdagodni egy japán csillagász. ","shortLead":"Terméke szárnyalni fog, de ő nagyon is a földön jár. Földieknek játszó égi tüneményből szeretne meggazdagodni egy japán...","id":"202016_foldieknek_jatszo_egi_tunemeny","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1776969b-3cd5-41e5-a14d-f270cfead381&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fcb9d99e-9e11-4017-974b-77f4d5bbc4fb","keywords":null,"link":"/360/202016_foldieknek_jatszo_egi_tunemeny","timestamp":"2020. április. 18. 08:30","title":"Tűzijáték? Ugyan már! Csillaghullást csinálni, az már valami!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"acac8853-dbda-40b4-9ed3-e132b5935ca3","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A koronavírus-járvánnyal összefüggő óvintézkedések enyhítése kapcsán a kórházakkal összefüggő óvintézkedéseket is fokozatosan enyhíteni kell - közölte Rudolf Anschober egészségügyi miniszter pénteken egy bécsi sajtótájékoztatón.","shortLead":"A koronavírus-járvánnyal összefüggő óvintézkedések enyhítése kapcsán a kórházakkal összefüggő óvintézkedéseket is...","id":"20200417_Ausztriaban_mar_enyhitenek_a_korhazakkal_kapcsolatos_ovintezkedeseket","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=acac8853-dbda-40b4-9ed3-e132b5935ca3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ecaf7a80-8491-4ba8-88a4-93fce2188a30","keywords":null,"link":"/vilag/20200417_Ausztriaban_mar_enyhitenek_a_korhazakkal_kapcsolatos_ovintezkedeseket","timestamp":"2020. április. 17. 21:51","title":"Ausztriában már enyhítenék a kórházakkal kapcsolatos óvintézkedéseket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"31eb10db-51ed-4a37-b6ba-763e5c8223fd","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egészségügyi asszisztens lett a Sophiahemmet kórházban. ","shortLead":"Egészségügyi asszisztens lett a Sophiahemmet kórházban. ","id":"20200418_Onkenteskent_vesz_reszt_a_koronavirusjarvany_elleni_kuzdelemben_a_sved_hercegne","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=31eb10db-51ed-4a37-b6ba-763e5c8223fd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c39bb10e-cb05-48cf-94f3-491acd42732b","keywords":null,"link":"/elet/20200418_Onkenteskent_vesz_reszt_a_koronavirusjarvany_elleni_kuzdelemben_a_sved_hercegne","timestamp":"2020. április. 18. 09:00","title":"Önkéntesként vesz részt a koronavírus-járvány elleni küzdelemben a svéd hercegné","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]