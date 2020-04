Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"fdec0a5a-ec58-4509-8399-464d132f18cf","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A kutatók öt évig figyelték a flamingók viselkedését, és kiderült, hogy a szépséges rózsaszín tollú madarak kifejezetten keresik egy adott flamingó társaságát, vele szívesen időznek, mintha közeli barátok lennének. Más egyedeket azonban elkerülnek, ami arra utal, hogy velük nem akarnak barátkozni.","shortLead":"A kutatók öt évig figyelték a flamingók viselkedését, és kiderült, hogy a szépséges rózsaszín tollú madarak...","id":"20200418_flamingok_baratsag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fdec0a5a-ec58-4509-8399-464d132f18cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fcdc43df-5a65-432b-b3cb-a90d592b78d4","keywords":null,"link":"/tudomany/20200418_flamingok_baratsag","timestamp":"2020. április. 18. 16:03","title":"Három-négy tagú baráti társaságokba verődnek a flamingók, betegségben is kitartanak egymás mellett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"31eb10db-51ed-4a37-b6ba-763e5c8223fd","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egészségügyi asszisztens lett a Sophiahemmet kórházban. ","shortLead":"Egészségügyi asszisztens lett a Sophiahemmet kórházban. ","id":"20200418_Onkenteskent_vesz_reszt_a_koronavirusjarvany_elleni_kuzdelemben_a_sved_hercegne","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=31eb10db-51ed-4a37-b6ba-763e5c8223fd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c39bb10e-cb05-48cf-94f3-491acd42732b","keywords":null,"link":"/elet/20200418_Onkenteskent_vesz_reszt_a_koronavirusjarvany_elleni_kuzdelemben_a_sved_hercegne","timestamp":"2020. április. 18. 09:00","title":"Önkéntesként vesz részt a koronavírus-járvány elleni küzdelemben a svéd hercegné","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"45d546d6-645f-4626-b6ad-add3b3e94457","c_author":"HVG","category":"360","description":"Szekfű András Így filmeztünk 2 című interjúkötete mélyre ás a hazai filmtörténetben.","shortLead":"Szekfű András Így filmeztünk 2 című interjúkötete mélyre ás a hazai filmtörténetben.","id":"202016_konyv__nagy_filmek_nagy_sebek_szekfu_andras_igy_filmeztunk_2","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=45d546d6-645f-4626-b6ad-add3b3e94457&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f1cf45cb-35d7-4ae2-9839-54f3b301e514","keywords":null,"link":"/360/202016_konyv__nagy_filmek_nagy_sebek_szekfu_andras_igy_filmeztunk_2","timestamp":"2020. április. 19. 14:10","title":"Korábban kiadatlan és kiadhatatlan történetek jelentek meg a magyar filmvilágról ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d708096-c527-4e4e-86f0-e423b43b8f8a","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Timelapse videón mutatták be a torinói kórház építését.","shortLead":"Timelapse videón mutatták be a torinói kórház építését.","id":"20200418_Video_9000_negyzetmeteres_korhaz_lett_egy_torinoi_kiallitoterembol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2d708096-c527-4e4e-86f0-e423b43b8f8a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"11d4cc03-9dc9-4d14-a28f-8609362393c1","keywords":null,"link":"/kultura/20200418_Video_9000_negyzetmeteres_korhaz_lett_egy_torinoi_kiallitoterembol","timestamp":"2020. április. 18. 16:02","title":"Videó: Így lett 9000 négyzetméteres kórház egy torinói múzeumból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"db85b863-c543-43fc-8bb7-de5b0841751e","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Kartonpack vezetőségét azonnali hatállyal visszahívta a céghez kirendelt kormánybiztos.","shortLead":"A Kartonpack vezetőségét azonnali hatállyal visszahívta a céghez kirendelt kormánybiztos.","id":"20200418_Mar_le_is_valtottak_az_allami_felugyelet_ala_kerult_Kartonpack_vezetoit","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=db85b863-c543-43fc-8bb7-de5b0841751e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d872b64e-ef40-435b-b33d-d2bc35c79aee","keywords":null,"link":"/kkv/20200418_Mar_le_is_valtottak_az_allami_felugyelet_ala_kerult_Kartonpack_vezetoit","timestamp":"2020. április. 18. 12:23","title":"Már le is váltották az állami felügyelet alá került Kartonpack vezetőit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"36fc3906-5f9d-4577-bf7d-821c222793f3","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Bár még mindig él az előítélet, hogy a macskák csak táplálékadóként tekintenek az emberre, egyre több tanulmány bizonyítja ennek ellenkezőjét. ","shortLead":"Bár még mindig él az előítélet, hogy a macskák csak táplálékadóként tekintenek az emberre, egyre több tanulmány...","id":"20200418_macskak_egyedullet_szenvedes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=36fc3906-5f9d-4577-bf7d-821c222793f3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a65f8c77-b3f5-4a12-abe8-79e5c55a93ce","keywords":null,"link":"/tudomany/20200418_macskak_egyedullet_szenvedes","timestamp":"2020. április. 18. 10:03","title":"Kiderült: szenved ám a macska, ha nincs otthon a gazdi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"971dd025-90c9-4679-897e-6326c2ce71b1","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A szokatlanul gyakori magas légnyomás hozzájárult Grönland tavalyi jelentős mértékű jégveszteségéhez egy új kutatás szerint.","shortLead":"A szokatlanul gyakori magas légnyomás hozzájárult Grönland tavalyi jelentős mértékű jégveszteségéhez egy új kutatás...","id":"20200418_gronlandi_jegolvadas_magas_legnyomas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=971dd025-90c9-4679-897e-6326c2ce71b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b5dd1c6-b393-405a-bd39-fd1d66c641e1","keywords":null,"link":"/tudomany/20200418_gronlandi_jegolvadas_magas_legnyomas","timestamp":"2020. április. 18. 14:03","title":"Miért olvadt el 600 000 000 000 tonnányi jég Grönlandon?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3b5dc346-9080-4215-bdc6-bdb4382bd9fd","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Kisokost állított össze TASZ a koronavírus idején érettségizőknek és a tanároknak. Ebben elmagyarázzák többek között azt, hogy mit tehet egy pedagógus, ha fél attól, hogy az érettségi jelen körülmények között veszélyezteti a résztvevők egészségét. A kisokos abban is útmutatást ad a diákoknak, hogy milyen tárgyakból lesz például mégis szóbeli vizsga. ","shortLead":"Kisokost állított össze TASZ a koronavírus idején érettségizőknek és a tanároknak. Ebben elmagyarázzák többek között...","id":"20200418_Kisokost_allitott_ossze_a_TASZ_a_koronavirus_idejen_erettsegizoknek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3b5dc346-9080-4215-bdc6-bdb4382bd9fd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe57b9f0-a330-4aeb-85a1-bd778cb75f99","keywords":null,"link":"/kultura/20200418_Kisokost_allitott_ossze_a_TASZ_a_koronavirus_idejen_erettsegizoknek","timestamp":"2020. április. 18. 12:34","title":"TASZ: Helytelen az érettségit ebben a formában megrendezni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]