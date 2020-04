Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1d769eca-d8fb-4915-b95a-daa259e35c9b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A jövő héten, egy virtuális esemény keretében mutat be a Motorola egy prémiumkategóriás okostelefont, várhatóan a Motorola Edge+-t, illetve egy másik telefont is az új márkanév alatt.","shortLead":"A jövő héten, egy virtuális esemény keretében mutat be a Motorola egy prémiumkategóriás okostelefont, várhatóan...","id":"20200417_motorola_edge_telefonok_bejelentese_aprilis_22","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1d769eca-d8fb-4915-b95a-daa259e35c9b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b17a7467-a060-470e-9646-aeecb3a163db","keywords":null,"link":"/tudomany/20200417_motorola_edge_telefonok_bejelentese_aprilis_22","timestamp":"2020. április. 17. 14:03","title":"Jövő héten a Motorola is beléphet az igazi csúcstelefont gyártók közé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e42867fe-4381-4213-9718-4dfa62eb7303","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Lezárult a nyomozás az élettársát megölő nő ügyében.","shortLead":"Lezárult a nyomozás az élettársát megölő nő ügyében.","id":"20200418_Vadat_emelnek_a_davodi_gyilkossag_miatt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e42867fe-4381-4213-9718-4dfa62eb7303&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2744010d-7bc3-42e0-8f6f-8ef1689dd98a","keywords":null,"link":"/itthon/20200418_Vadat_emelnek_a_davodi_gyilkossag_miatt","timestamp":"2020. április. 18. 18:10","title":"Vádat emelnek a dávodi gyilkosság miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"920fe4ed-1cb0-4814-8dd7-3257690ba42c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Levélben értesítették az otthont arról, hogy nem sikerültek a tisztifőorvos által elrendelt tesztek. Nyolc nap kellett a kézbesítéshez.","shortLead":"Levélben értesítették az otthont arról, hogy nem sikerültek a tisztifőorvos által elrendelt tesztek. Nyolc nap kellett...","id":"20200417_pesti_ut_idosek_otthona_koronavirus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=920fe4ed-1cb0-4814-8dd7-3257690ba42c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c45a4d5c-d1f9-4dec-8d44-92996d4fc4a5","keywords":null,"link":"/itthon/20200417_pesti_ut_idosek_otthona_koronavirus","timestamp":"2020. április. 17. 18:59","title":"Fertőzöttek maradhattak a Pesti úti idősotthonban, mert elszúrták a teszteket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd90a4bc-1d45-4c01-8110-dff121e6556a","c_author":"Szabó Yvette","category":"gazdasag","description":"A kormány a járvány ellenére nem ad halasztást a közműadó befizetésére a víz- és csatornaszolgáltatóknak. Ezek jelentős része önkormányzati tulajdonban van. Pedig létfontosságú szolgáltatásokról van szó, ráadásul vírusos hulladékot is kezelnek.","shortLead":"A kormány a járvány ellenére nem ad halasztást a közműadó befizetésére a víz- és csatornaszolgáltatóknak. Ezek jelentős...","id":"20200418_Ujabb_agazatban_hagyjak_magukra_az_onkormanyzatokat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=dd90a4bc-1d45-4c01-8110-dff121e6556a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"67fb4384-51cf-4f35-a068-0490ed6b2f15","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200418_Ujabb_agazatban_hagyjak_magukra_az_onkormanyzatokat","timestamp":"2020. április. 18. 15:00","title":"Újabb ágazatban hagyják magukra az önkormányzatokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"80740751-ff0e-46ed-9293-7203d336643c","c_author":"Domány András","category":"gazdasag","description":"Orbán Viktor miniszterelnök írta alá a rendeletet.","shortLead":"Orbán Viktor miniszterelnök írta alá a rendeletet.","id":"20200417_Azonnali_hatallyal_allami_felugyelet_ala_vontak_a_Kartonpackot","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=80740751-ff0e-46ed-9293-7203d336643c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"63fafb50-3dee-40b2-983e-44b9afc88bc8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200417_Azonnali_hatallyal_allami_felugyelet_ala_vontak_a_Kartonpackot","timestamp":"2020. április. 17. 11:52","title":"Azonnali hatállyal állami felügyelet alá vonták a Kartonpackot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"092fa115-5cdf-45c3-9d5e-8e9d73841407","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A látványosan kiszélesített, méretes divatterepjáró motorjának teljesítménye meghaladja az 500 lóerőt. ","shortLead":"A látványosan kiszélesített, méretes divatterepjáró motorjának teljesítménye meghaladja az 500 lóerőt. ","id":"20200417_kozel_1000_nmt_tud_ez_az_uj_audi_sq7","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=092fa115-5cdf-45c3-9d5e-8e9d73841407&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b33dbfea-cad0-4e77-8efb-bbe450b5b277","keywords":null,"link":"/cegauto/20200417_kozel_1000_nmt_tud_ez_az_uj_audi_sq7","timestamp":"2020. április. 17. 09:41","title":"Közel 1000 Nm-t tud ez az új dízel Audi SQ7","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b13f323e-fecb-4907-817c-00f7a3e5958b","c_author":"Ligeti Nagy Tamás","category":"360","description":"Már magyarul is olvasható Paolo Giordano Járvány idején című regénye, amit a nemzetközileg is ismert olasz írózseni még februárban kezdett el írni római karanténjában, és rekordgyorsasággal adtak ki egyszerre több országban is. A szerző szerint a koronavírus legyőzéséhez mindenki három dologgal járulhat hozzá: erővel, áldozathozatallal és türelemmel.","shortLead":"Már magyarul is olvasható Paolo Giordano Járvány idején című regénye, amit a nemzetközileg is ismert olasz írózseni még...","id":"202016__jarvany_idejen__paolo_giordano__biliardgolyok__fogsag_eseten","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b13f323e-fecb-4907-817c-00f7a3e5958b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d3cd6717-3d5d-4d1a-bcb3-cac96e9a6891","keywords":null,"link":"/360/202016__jarvany_idejen__paolo_giordano__biliardgolyok__fogsag_eseten","timestamp":"2020. április. 17. 19:30","title":"„Járvány idején a szolidaritás hiánya mindenekelőtt a képzelet hiánya”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3b4bbe23-d488-48ad-93a9-64bf6ca48361","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Országszerte sok szabadtéri tűz oltásán dolgoznak a tűzoltók szombaton, főleg Kelet-Magyarországon.","shortLead":"Országszerte sok szabadtéri tűz oltásán dolgoznak a tűzoltók szombaton, főleg Kelet-Magyarországon.","id":"20200418_Meg_ez_is_tobb_helyen_tuz_utott_ki_az_orszagban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3b4bbe23-d488-48ad-93a9-64bf6ca48361&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eebf54c7-0758-4d17-81ea-e392b81f0a8c","keywords":null,"link":"/itthon/20200418_Meg_ez_is_tobb_helyen_tuz_utott_ki_az_orszagban","timestamp":"2020. április. 18. 19:28","title":"Még ez is: több helyen tűz ütött ki az országban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]