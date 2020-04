Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"184239d4-2603-476f-9e3a-c285c1a973c2","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kkv","description":"A cím büszke birtokosa a Győr-Moson-Sopron megyei Csemege sajt. Ezzel már 15 magyar mezőgazdasági termék és élelmiszer élvez valamennyi uniós tagállamban oltalmat.","shortLead":"A cím büszke birtokosa a Győr-Moson-Sopron megyei Csemege sajt. Ezzel már 15 magyar mezőgazdasági termék és élelmiszer...","id":"20200420_unios_oltalom_magyar_sajt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=184239d4-2603-476f-9e3a-c285c1a973c2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0efe11f1-2384-45c5-843f-9ba65ee7164d","keywords":null,"link":"/kkv/20200420_unios_oltalom_magyar_sajt","timestamp":"2020. április. 20. 15:03","title":"Megvan az első magyar sajt, ami uniós oltalmat kapott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"be971cf3-ba63-4e0d-8aa5-c41d4fc4b335","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy neve elhallgatását kérő, de az Apple ügyeire állítólag jól rálátó forrás kiterítette a cég összes kártyáját, vagyis elárulta, mi mindennel készülnek az év hátralévő részére. Eközben egy megbízható szivárogtató az iPhone 12 kinézetéről posztolt egy érdekes képet.","shortLead":"Egy neve elhallgatását kérő, de az Apple ügyeire állítólag jól rálátó forrás kiterítette a cég összes kártyáját, vagyis...","id":"20200420_apple_iPad_homepod_iphone_12_airtag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=be971cf3-ba63-4e0d-8aa5-c41d4fc4b335&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"23318125-164f-4725-83b7-6cdfff63c41a","keywords":null,"link":"/tudomany/20200420_apple_iPad_homepod_iphone_12_airtag","timestamp":"2020. április. 20. 15:17","title":"Szakíthatott a trendekkel az Apple, amikor az iPhone 12-t tervezték","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"72d25501-dac0-46bb-87c0-68e5f8873e80","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Varga Mihály nyilatkozott a Kossuth Rádióban erről.","shortLead":"Varga Mihály nyilatkozott a Kossuth Rádióban erről.","id":"20200419_Most_3_szazalekos_visszaesessel_szamol_a_kormany","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=72d25501-dac0-46bb-87c0-68e5f8873e80&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"44c55fb9-343a-40e3-9658-2f0f50b62a6a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200419_Most_3_szazalekos_visszaesessel_szamol_a_kormany","timestamp":"2020. április. 19. 15:39","title":"Most 3 százalékos visszaeséssel számol a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"16e4324f-c796-4abe-bb90-f243c29a8723","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Jó hír viszont, hogy mind a fertőzöttek, mind a halálozások napi száma csökken az országban.","shortLead":"Jó hír viszont, hogy mind a fertőzöttek, mind a halálozások napi száma csökken az országban.","id":"20200420_spanyolorszag_koronavirus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=16e4324f-c796-4abe-bb90-f243c29a8723&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d2ade76-d0a0-44f9-a74b-d9f7a4aeb587","keywords":null,"link":"/vilag/20200420_spanyolorszag_koronavirus","timestamp":"2020. április. 20. 16:08","title":"Spanyolországban már 200 ezren fertőződtek meg koronavírussal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"50d7609d-5635-4fc7-b339-914c243b45c8","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"elet","description":"Először nem nyithat ki több mint hetvenéves történetében a világ legnagyobb virágoskertjeként emlegetett hollandiai Keukenhof. Ezért virtuális túrákat szerveznek, hogy az érdeklődők otthonról nézhessék meg a több millió tulipán, liliom, jácint, orchidea, rózsa és más növények nyílását.","shortLead":"Először nem nyithat ki több mint hetvenéves történetében a világ legnagyobb virágoskertjeként emlegetett hollandiai...","id":"20200419_Viragzo_agyasait_mutatja_be_virtualis_turan_a_vilag_legnagyobb_viragoskertje","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=50d7609d-5635-4fc7-b339-914c243b45c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"69acc069-9202-46c7-a726-f36002c5e98d","keywords":null,"link":"/elet/20200419_Viragzo_agyasait_mutatja_be_virtualis_turan_a_vilag_legnagyobb_viragoskertje","timestamp":"2020. április. 19. 21:02","title":"Virágzó ágyásait mutatja be virtuális túrán a világ legnagyobb virágoskertje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0da00154-600d-4012-9d2b-2132a1c2aa4f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az ország más részein is látni lehetett a hétvégén az ingyenes internetet biztosító Starlink-eszközöket.","shortLead":"Az ország más részein is látni lehetett a hétvégén az ingyenes internetet biztosító Starlink-eszközöket.","id":"20200420_elon_musk_muhold_salgotarjan_starlink","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0da00154-600d-4012-9d2b-2132a1c2aa4f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a95b0665-daac-4850-958a-3b454173532f","keywords":null,"link":"/tudomany/20200420_elon_musk_muhold_salgotarjan_starlink","timestamp":"2020. április. 20. 10:03","title":"Lefotózták Elon Musk műholdjait Salgótarjánban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"039ec9d4-1b22-4b6c-b61d-764729f299eb","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ezúttal online előadás formájában jelentkezik a HVG munkaügyi szemináriuma, melynek nemcsak a csatornája, a témája is kötődik az internetes tevékenységhez: hogyan lehet jó egy vezető, ha az egész csapat az otthoni számítógépe előtt ülve dolgozik?","shortLead":"Ezúttal online előadás formájában jelentkezik a HVG munkaügyi szemináriuma, melynek nemcsak a csatornája, a témája is...","id":"20200420_home_office_kihivasai_csapatvezetes_trening","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=039ec9d4-1b22-4b6c-b61d-764729f299eb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f963410e-b312-48da-ad75-ac644646d4ed","keywords":null,"link":"/tudomany/20200420_home_office_kihivasai_csapatvezetes_trening","timestamp":"2020. április. 20. 10:33","title":"Hogyan lehet valaki jó főnök home office-ban?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a7155e7a-c279-486c-ae2d-99afc5bdc117","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Hitelt is igényelhetnek a cégek a fizetésekre, és a kormány ígérete alapján egyszerűsödik a kérelmezés folyamata is.","shortLead":"Hitelt is igényelhetnek a cégek a fizetésekre, és a kormány ígérete alapján egyszerűsödik a kérelmezés folyamata is.","id":"20200420_Maris_modositott_a_kormany_a_bertamogatason_ketoras_munka_utan_is_lehet_kerni","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a7155e7a-c279-486c-ae2d-99afc5bdc117&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d6e3a1b4-2d17-4ec9-b534-9b6a3b223e57","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200420_Maris_modositott_a_kormany_a_bertamogatason_ketoras_munka_utan_is_lehet_kerni","timestamp":"2020. április. 20. 16:02","title":"Máris módosított a kormány a bértámogatáson, kétórás munka után is lehet kérni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]