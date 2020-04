Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"417a65a5-3017-4bed-be84-0d5426dd4c19","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A forgatókönyv már készül, és keresik a főszereplőt.","shortLead":"A forgatókönyv már készül, és keresik a főszereplőt.","id":"20200421_Sissibol_sosem_eleg_a_Netflix_sorozatot_keszit_az_eletebol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=417a65a5-3017-4bed-be84-0d5426dd4c19&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b045ac9d-d553-4d2c-8353-f174ffd0e411","keywords":null,"link":"/kultura/20200421_Sissibol_sosem_eleg_a_Netflix_sorozatot_keszit_az_eletebol","timestamp":"2020. április. 21. 10:22","title":"Sissiből sosem elég: a Netflix sorozatot készít az életéből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4f12cd67-e49f-4d67-8d2b-57103b0aaa84","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Már látszanak a foglalkoztatási számokon a járvány hatásai.","shortLead":"Már látszanak a foglalkoztatási számokon a járvány hatásai.","id":"20200421_idosek_alacsony_vegzettseguek_leepitesek_koronavirus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4f12cd67-e49f-4d67-8d2b-57103b0aaa84&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee375ad3-2329-4d67-86ce-308a1a121487","keywords":null,"link":"/kkv/20200421_idosek_alacsony_vegzettseguek_leepitesek_koronavirus","timestamp":"2020. április. 21. 08:25","title":"Az idősekkel és az alacsony végzettségűekkel kezdték az elbocsátásokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e6cb920-98b4-4f79-827b-ad20b3de3f00","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az amerikai elnökkel és a királynővel is beszél a héten. 