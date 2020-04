Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2f4c70fe-8cef-4633-86eb-a4d394d154a4","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Eddig összesen 133 495 emberről állapították meg, hogy megfertőződött az új koronavírussal.","shortLead":"Eddig összesen 133 495 emberről állapították meg, hogy megfertőződött az új koronavírussal.","id":"20200422_Egy_nap_alatt_759en_haltak_meg_a_jarvanyban_az_Egyesult_Kiralysagban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2f4c70fe-8cef-4633-86eb-a4d394d154a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa2987af-b7c1-4ddb-bfc2-7c5fb139f054","keywords":null,"link":"/vilag/20200422_Egy_nap_alatt_759en_haltak_meg_a_jarvanyban_az_Egyesult_Kiralysagban","timestamp":"2020. április. 22. 21:30","title":"Egy nap alatt 759-en haltak meg a járványban az Egyesült Királyságban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1f79e3be-c0b3-427a-8eda-3262adc00fb6","c_author":"Gáti Júlia","category":"360","description":"Május 3-ára Orbán Viktor előirányozta a magyarországi járvány tetőzését. Hogy a vírus szófogadó lesz-e, nem tudjuk. A túlbiztosítottnak tűnő kórházi védekezésnek azonban bizonyosan jelentős járulékos veszteségei lesznek.","shortLead":"Május 3-ára Orbán Viktor előirányozta a magyarországi járvány tetőzését. Hogy a vírus szófogadó lesz-e, nem tudjuk...","id":"202017_agyvezerelt_gondolkodas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1f79e3be-c0b3-427a-8eda-3262adc00fb6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5e73fbef-7ee0-48b2-a009-f8f91726a811","keywords":null,"link":"/360/202017_agyvezerelt_gondolkodas","timestamp":"2020. április. 23. 11:00","title":"Nem lesz jó vége, ha a kormány a betegek helyett az ágyakra fókuszál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e584a98c-05e3-4e4f-bd7c-e0638f71f0a0","c_author":"HVG","category":"360","description":"A Microsoft és a Miniszterelnökség után evez más vizekre Sagyibó Viktor.","shortLead":"A Microsoft és a Miniszterelnökség után evez más vizekre Sagyibó Viktor.","id":"202017_zalmon_nem_adathalaszat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e584a98c-05e3-4e4f-bd7c-e0638f71f0a0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7143cf5b-c8e2-41dd-93cb-c475e6430418","keywords":null,"link":"/360/202017_zalmon_nem_adathalaszat","timestamp":"2020. április. 24. 12:00","title":"Már nem lehet mondani, hogy senki sem gondol a hazai lazactenyésztésre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"393708da-a0ee-43d9-bf31-9c72ea98408b","c_author":"Pavló Péter","category":"tudomany","description":"Jawed Karim, a YouTube egyik alapítója San Diego állatkertjében készített egy rövid, 18 másodperces videót, amit aztán fel is töltött a platformra. Ez volt az első videó, ami felkerült a YouTube-ra.","shortLead":"Jawed Karim, a YouTube egyik alapítója San Diego állatkertjében készített egy rövid, 18 másodperces videót, amit aztán...","id":"20200423_a_youtube_elso_videoja_jawed_karim_san_diego_allatkert_vlog","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=393708da-a0ee-43d9-bf31-9c72ea98408b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"622bfa53-4850-4554-ba92-80cc40dedaaf","keywords":null,"link":"/tudomany/20200423_a_youtube_elso_videoja_jawed_karim_san_diego_allatkert_vlog","timestamp":"2020. április. 23. 16:03","title":"15 éves a YouTube-videó, ami megváltoztatta az internetet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a75610f6-c058-455b-a0aa-6cf5e067eaa7","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ha a motorja nem is fog úgy szólni, mint a 30 évvel ezelőtti 205 GTi-nek, élményautózni biztosan lehet majd vele. ","shortLead":"Ha a motorja nem is fog úgy szólni, mint a 30 évvel ezelőtti 205 GTi-nek, élményautózni biztosan lehet majd vele. ","id":"20200423_Villanyautokent_elhet_tovabb_csak_Peugeot_GTi","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a75610f6-c058-455b-a0aa-6cf5e067eaa7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f21f311-c075-4cfc-94d5-c0acdf4dc260","keywords":null,"link":"/cegauto/20200423_Villanyautokent_elhet_tovabb_csak_Peugeot_GTi","timestamp":"2020. április. 23. 11:36","title":"Villanyautóként élhet tovább a Peugeot GTi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2008bac6-533a-4502-b7ad-e44cb5e603a8","c_author":"Detralex","category":"brandcontent","description":"Hetekkel ezelőtt rengetegen szorultak a négy fal közé: az otthoni munkavégzés és a távoktatás sokak számára jelent gyökeres változást a korábbi mindennapjaikhoz képest. Testi és lelki egészségünk megőrzése, a különböző betegségek megelőzése azonban ilyenkor is kulcsfontosságú, különösen akkor, ha huzamosabb időre kell otthon maradnunk. ","shortLead":"Hetekkel ezelőtt rengetegen szorultak a négy fal közé: az otthoni munkavégzés és a távoktatás sokak számára jelent...","id":"20200424_Egeszsegmegorzes_home_office_venak_vedelme_detralex","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2008bac6-533a-4502-b7ad-e44cb5e603a8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7a39f051-5435-4e93-b99c-5744a3a52d95","keywords":null,"link":"/brandcontent/20200424_Egeszsegmegorzes_home_office_venak_vedelme_detralex","timestamp":"2020. április. 24. 07:30","title":"Egészségmegőrzés home office idején – mit tehetünk vénáink védelme érdekében?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d3074c82-ba48-42ed-bf00-f6d41a624d8e","c_author":"Schmuck Erzsébet, Kendernay János","category":"itthon","description":"A keddi parlamenti vita során kiderült, a klímaváltozás a kormány számára csak kommunikációs trükk. Az LMP társelnökeinek írása.","shortLead":"A keddi parlamenti vita során kiderült, a klímaváltozás a kormány számára csak kommunikációs trükk. Az LMP...","id":"20200424_Mennyire_veheto_komolyan_a_miniszterelnok_zold_fordulata","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d3074c82-ba48-42ed-bf00-f6d41a624d8e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"320dce94-5c8d-470f-bd10-3584def5b867","keywords":null,"link":"/itthon/20200424_Mennyire_veheto_komolyan_a_miniszterelnok_zold_fordulata","timestamp":"2020. április. 24. 12:10","title":"Mennyire vehető komolyan a miniszterelnök zöld fordulata?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eb351e86-8190-4c75-ab66-c8bbe9297de2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Különös eszközt találtak amerikai kutatók a koronavírus-járvány terjedésének figyelésére: a Google és a Facebook felmérései a tudósok szerint igen hatékonyan követik, sőt előre is jelzik a vírus mozgását.","shortLead":"Különös eszközt találtak amerikai kutatók a koronavírus-járvány terjedésének figyelésére: a Google és a Facebook...","id":"20200423_carnegie_mellon_egyetem_facebook_google_kerdoivek_koronavirusjarvany_terjedese","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=eb351e86-8190-4c75-ab66-c8bbe9297de2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a808503d-b34c-4ba0-bac1-09fb633b1146","keywords":null,"link":"/tudomany/20200423_carnegie_mellon_egyetem_facebook_google_kerdoivek_koronavirusjarvany_terjedese","timestamp":"2020. április. 23. 10:33","title":"Egyszerű és olcsó: Google- és Facebook-felmérések meglepően pontosan jelezhetik a koronavírus-járvány terjedését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]