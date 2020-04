Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b608e702-63ac-445a-8bc7-75b71c1f64e9","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Hiába, hogy éppen az 1300 vasúti kocsira szóló tender miatt próbálja orosz kézbe adni a kormány a járműjavítót, a Transzmaszholding közleménye már nem említi azt. Pedig Magyarország még hitelt is ad az üzlethez.","shortLead":"Hiába, hogy éppen az 1300 vasúti kocsira szóló tender miatt próbálja orosz kézbe adni a kormány a járműjavítót...","id":"20200422_dunakeszi_jarmujavito_transzmaszholding_egyiptomi_uzlet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b608e702-63ac-445a-8bc7-75b71c1f64e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"63d92a13-1641-4741-9860-4f3ea7404252","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200422_dunakeszi_jarmujavito_transzmaszholding_egyiptomi_uzlet","timestamp":"2020. április. 22. 21:46","title":"Biztossá vált az orosz-egyiptomi vasúti üzlet, de úgy tűnik, kimarad belőle a Dunakeszi Járműjavító","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"41c1812f-8012-4e4e-89c6-7ee8f4b35fa2","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Alkalmazta a Heimlich-fogást. ","shortLead":"Alkalmazta a Heimlich-fogást. ","id":"20200423_Pierce_Brosnan_Halle_Berry_fuldoklas_fuge_forgatas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=41c1812f-8012-4e4e-89c6-7ee8f4b35fa2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7f93c747-65d6-4efa-9690-eada96a34ac9","keywords":null,"link":"/kultura/20200423_Pierce_Brosnan_Halle_Berry_fuldoklas_fuge_forgatas","timestamp":"2020. április. 23. 10:21","title":"Pierce Brosnan egyszer megmentette a fuldokló Halle Berry életét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"63ca734e-8132-499f-a150-7be41e486661","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A szigorú előírások betartásának fontosságára emlékeztette az amerikaiakat Donald Trump amerikai elnök a világjárványra vonatkozó intézkedéseket összehangoló kormányzati munkacsoport szokásos napi sajtókonferenciáján a Fehér Házban szerdán este. Egyben bejelentette, hogy aláírta a bevándorlást korlátozó rendeletet.\r

\r

","shortLead":"A szigorú előírások betartásának fontosságára emlékeztette az amerikaiakat Donald Trump amerikai elnök a világjárványra...","id":"20200423_Trump_alairta_a_bevandorlast_korlatozo_rendeletet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=63ca734e-8132-499f-a150-7be41e486661&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ddc500d0-1c3d-47dc-90be-089b0d5bfe07","keywords":null,"link":"/vilag/20200423_Trump_alairta_a_bevandorlast_korlatozo_rendeletet","timestamp":"2020. április. 23. 06:14","title":"Trump aláírta a bevándorlást korlátozó rendeletet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c0a58c44-b0af-4724-a66e-b3775bfbab7f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Fejenként 1,3 milliós fizetésért, néhol négy-ötfős titkárságokkal dolgoznak, de ennek nincs nyoma.","shortLead":"Fejenként 1,3 milliós fizetésért, néhol négy-ötfős titkárságokkal dolgoznak, de ennek nincs nyoma.","id":"20200424_Mit_csinalnak_most_Orban_kulonmegbizottjai__adatokat_kert_az_ellenzek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c0a58c44-b0af-4724-a66e-b3775bfbab7f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df3a15ac-c809-4379-ad5a-87e5f3e9fcf6","keywords":null,"link":"/itthon/20200424_Mit_csinalnak_most_Orban_kulonmegbizottjai__adatokat_kert_az_ellenzek","timestamp":"2020. április. 24. 11:25","title":"Mit csinálnak most Orbán különmegbízottjai? – adatokat kért az ellenzék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a1b88aff-2268-4179-8870-c7cddd5ffbc5","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Kétszer akkor a pusztulás mértéke, mint amit a korábbi kutatások mutattak: a létfontosságú élőlények csökkenése Európában különösen nagy és ez a kutatók szerint sokkoló következményekkel járhat. ","shortLead":"Kétszer akkor a pusztulás mértéke, mint amit a korábbi kutatások mutattak: a létfontosságú élőlények csökkenése...","id":"20200424_A_rovarok_negyede_eltunt_1990_ota_es_ez_rank_nezve_is_tragikus_kovetkezmenyekkel_jar","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a1b88aff-2268-4179-8870-c7cddd5ffbc5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e0866999-ad48-42a4-92cd-767585fc74a7","keywords":null,"link":"/zhvg/20200424_A_rovarok_negyede_eltunt_1990_ota_es_ez_rank_nezve_is_tragikus_kovetkezmenyekkel_jar","timestamp":"2020. április. 24. 10:45","title":"A rovarok negyede eltűnt 1990 óta, és ez ránk nézve is tragikus következményekkel jár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"929b1d8f-a170-413f-aa8a-c7bd7cd09e92","c_author":"Kovács Gábor","category":"kkv","description":"Március közepén beszakadt a legnagyobb hazai csomagautomata-cég forgalma, de aztán kilőtt, és azóta is hasít. A webshopos rendelők még mindig szívesen kérik a kihalt plázákba a csomagjaikat, amiket az emberek gyorsabban vesznek át, mint a járvány előtt.","shortLead":"Március közepén beszakadt a legnagyobb hazai csomagautomata-cég forgalma, de aztán kilőtt, és azóta is hasít...","id":"20200423_csomagkuldes_csomagautomata_online_vasarlas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=929b1d8f-a170-413f-aa8a-c7bd7cd09e92&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"034eb6fd-ae6d-474e-be48-31bf340a5220","keywords":null,"link":"/kkv/20200423_csomagkuldes_csomagautomata_online_vasarlas","timestamp":"2020. április. 23. 07:20","title":"Meglepően alakult a csomagautomaták forgalma a járvány alatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0205ba02-b40e-4b2f-9a15-fd151b4bcd15","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Napi jelentés halálozásokról és fertőzöttekről.","shortLead":"Napi jelentés halálozásokról és fertőzöttekről.","id":"20200424_Idosotthonokban_halt_meg_az_europai_koronavirusalozatok_fele","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0205ba02-b40e-4b2f-9a15-fd151b4bcd15&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb2b0988-6ca0-44cf-a6f1-ff539eb6ae3d","keywords":null,"link":"/vilag/20200424_Idosotthonokban_halt_meg_az_europai_koronavirusalozatok_fele","timestamp":"2020. április. 24. 07:38","title":"Idősotthonokban halt meg az európai koronavírus-álozatok fele","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37310021-eb9e-4960-b963-217288fe5d40","c_author":"HVG","category":"360","description":"Új cégét is budai villájába jelentette be, ahol milliárdokat fialó vállalatai működnek.","shortLead":"Új cégét is budai villájába jelentette be, ahol milliárdokat fialó vállalatai működnek.","id":"202017_lounge_finance_reklamkiraly_uj_utakon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=37310021-eb9e-4960-b963-217288fe5d40&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c3563fb-9709-461b-b0a1-d086025a1a10","keywords":null,"link":"/360/202017_lounge_finance_reklamkiraly_uj_utakon","timestamp":"2020. április. 23. 12:00","title":"Új utakon a migránsozó és a sorosozó kampánnyal feltört reklámkirály","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]