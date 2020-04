Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d122fbca-569a-43d0-8cef-15b1b716c9e9","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Benedict Cumberbatch és Jonny Lee Miller egymást váltva játssza majd a címszereplőt, illetve annak teremtményét.","shortLead":"Benedict Cumberbatch és Jonny Lee Miller egymást váltva játssza majd a címszereplőt, illetve annak teremtményét.","id":"20200424_cumberbatch_miller_frankenstein_kozvetites","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d122fbca-569a-43d0-8cef-15b1b716c9e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9415acca-96a8-4ba7-b328-29d3a65dcf0a","keywords":null,"link":"/kultura/20200424_cumberbatch_miller_frankenstein_kozvetites","timestamp":"2020. április. 24. 11:35","title":"Két Sherlock is feltűnik Frankenstein szerepében a brit Nemzeti Színház ingyenes közvetítésében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6902132f-7307-45ef-a517-cbc97b038cc6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A NASA mérnökei egy olyan lélegeztetőgéppel álltak elő, amely nagy segítséget jelenthet a koronavírusos betegek kezelésében.","shortLead":"A NASA mérnökei egy olyan lélegeztetőgéppel álltak elő, amely nagy segítséget jelenthet a koronavírusos betegek...","id":"20200424_nasa_koronavirus_jarvany_lelegeztetogep_vital","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6902132f-7307-45ef-a517-cbc97b038cc6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"811e227d-e0af-42cd-9367-738b329c6cbb","keywords":null,"link":"/tudomany/20200424_nasa_koronavirus_jarvany_lelegeztetogep_vital","timestamp":"2020. április. 24. 13:03","title":"Összefogtak a NASA mérnökei, 37 nap alatt kifejlesztettek egy új lélegeztetőgépet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"84e36dbc-162e-4738-83db-9a3b288ec8d5","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A kínaiak szerint a legionellát a koronavírusos betegek 20 százaléka is megkapta.","shortLead":"A kínaiak szerint a legionellát a koronavírusos betegek 20 százaléka is megkapta.","id":"20200424_Ujabb_korokozo_tamadhat_a_jarvany_miatt_lezart_epuletekben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=84e36dbc-162e-4738-83db-9a3b288ec8d5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"28e5f25c-8e10-4d5a-87af-baeb14be3a8c","keywords":null,"link":"/tudomany/20200424_Ujabb_korokozo_tamadhat_a_jarvany_miatt_lezart_epuletekben","timestamp":"2020. április. 24. 18:07","title":"Szakértők már a legionella elszaporodására is figyelmeztetnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e0d784a5-1b57-4e64-8c0d-82a10cd20c5e","c_author":"Gécs Dániel","category":"tudomany","description":"Kimondottan a koronavírus okozta elszigetelődés miatt kezdett egy új funkció, a Rooms fejlesztésébe a Facebook. Az újdonsággal csoportos videohívásokat bonyolíthatnak majd a felhasználók, de a korábbiaknál sokkal természetesebben.","shortLead":"Kimondottan a koronavírus okozta elszigetelődés miatt kezdett egy új funkció, a Rooms fejlesztésébe a Facebook...","id":"20200424_facebook_messenger_rooms_csoportos_videohivas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e0d784a5-1b57-4e64-8c0d-82a10cd20c5e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a195fb7a-ecdc-45d1-b905-079a75bb6039","keywords":null,"link":"/tudomany/20200424_facebook_messenger_rooms_csoportos_videohivas","timestamp":"2020. április. 24. 20:35","title":"Nagyot újít a Facebook, jönnek az 50 fős szobák, ahol látni és hallani is lehet egymást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"194b5bb0-77e4-4196-9e31-982705e29adc","c_author":"Tóth Richárd","category":"itthon","description":"Speciális szabályok jönnek majd Magyarországon, de az újraindításnak az a feltétele, hogy meg tudják védeni az időseket, a nagyvárosokban élőket és a krónikus betegeket.","shortLead":"Speciális szabályok jönnek majd Magyarországon, de az újraindításnak az a feltétele, hogy meg tudják védeni...","id":"20200424_Orban_Fokozatosan_es_szigoru_menetrend_mellett_ujraindithatjuk_az_eletet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=194b5bb0-77e4-4196-9e31-982705e29adc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0248e3cc-4225-4396-939d-53fac708cda5","keywords":null,"link":"/itthon/20200424_Orban_Fokozatosan_es_szigoru_menetrend_mellett_ujraindithatjuk_az_eletet","timestamp":"2020. április. 24. 07:39","title":"Orbán: Fokozatosan és szigorú menetrend mellett újraindíthatjuk az életet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"36b0849a-fbed-4688-a3e2-c6974dbd482d","c_author":"László Ferenc","category":"tudomany","description":"Kipróbáltuk, hogy mit tudnak a mostanság kapható töltők és powerbankek, melyekkel nemcsak mobilok, hanem akár notebookok is feltölthetők. Akár út közben, bárhol. ","shortLead":"Kipróbáltuk, hogy mit tudnak a mostanság kapható töltők és powerbankek, melyekkel nemcsak mobilok, hanem akár...","id":"20200425_vezetekes_es_a_nelkuli_mobiltoltok_teszt_powerbank_velemeny","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=36b0849a-fbed-4688-a3e2-c6974dbd482d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e95c091b-7e00-4ec1-bb06-62fe3b7abe2a","keywords":null,"link":"/tudomany/20200425_vezetekes_es_a_nelkuli_mobiltoltok_teszt_powerbank_velemeny","timestamp":"2020. április. 25. 16:30","title":"Mivel tudom leggyorsabban feltölteni a telefonom? Mobiltöltőket vallattunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"547f9e45-37ed-4119-b0bf-2c5603cf3f90","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Az európai szövetség a koronavírus-járvány miatt törölte az egyenes kieséses szakaszt az idei sorozatból.","shortLead":"Az európai szövetség a koronavírus-járvány miatt törölte az egyenes kieséses szakaszt az idei sorozatból.","id":"20200424_Meccs_nelkul_jutott_a_kezilabda_Bajnokok_Ligaja_negyes_dontojebe_a_Veszprem","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=547f9e45-37ed-4119-b0bf-2c5603cf3f90&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"03be3e2f-2a8d-4a00-9181-6a2115472512","keywords":null,"link":"/sport/20200424_Meccs_nelkul_jutott_a_kezilabda_Bajnokok_Ligaja_negyes_dontojebe_a_Veszprem","timestamp":"2020. április. 24. 16:31","title":"Meccs nélkül jutott a kézilabda Bajnokok Ligája négyes döntőjébe a Veszprém","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4259913a-65ba-4d42-9061-922680ffd0db","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Több száz katona kezdte meg az idősotthonok fertőtlenítését, amihez legalább hat árára kell kiüríteni az intézményeket. A lakókat eközben egy szomszédos épületben vagy katonai sátrakban terelik össze. \r

","shortLead":"Több száz katona kezdte meg az idősotthonok fertőtlenítését, amihez legalább hat árára kell kiüríteni az intézményeket...","id":"20200425_Orakra_ki_kell_uriteni_az_idosotthonokat_a_fertotleniteshez","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4259913a-65ba-4d42-9061-922680ffd0db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b06f3c2f-9306-4fa5-9ecf-2df1f0752e7e","keywords":null,"link":"/itthon/20200425_Orakra_ki_kell_uriteni_az_idosotthonokat_a_fertotleniteshez","timestamp":"2020. április. 25. 14:40","title":"Órákra ki kell üríteni az idősotthonokat a fertőtlenítéshez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]