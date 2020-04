Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4012ddca-022b-40ef-9813-5db07745d8b2","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"","shortLead":"","id":"20200425_Unnep_ez_a_mai_nap_a_Nick_Cave_rajongoknak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4012ddca-022b-40ef-9813-5db07745d8b2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cd8c6df2-4a3b-4feb-9071-32a69e4afa1d","keywords":null,"link":"/elet/20200425_Unnep_ez_a_mai_nap_a_Nick_Cave_rajongoknak","timestamp":"2020. április. 25. 13:09","title":"Ünnep ez a mai nap a Nick Cave rajongóknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ea2e0b4-c95b-40be-b026-ee53c630effd","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Egy gyermek harmonikus fejlődéséhez fontos, hogy sérülések nélkül vészelje át a válást, és jól érezze magát mindkét szülőjével. Deliága Éva gyermekpszichológus új sorozatában végigveszi a váláskor elkövetett tipikus hibákat.","shortLead":"Egy gyermek harmonikus fejlődéséhez fontos, hogy sérülések nélkül vészelje át a válást, és jól érezze magát mindkét...","id":"20200426_A_gyerek_mindket_szulojet_szereti_akkor_is_ha_elvaltak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5ea2e0b4-c95b-40be-b026-ee53c630effd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f98de27d-0047-45c1-ba58-cba4ca085613","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20200426_A_gyerek_mindket_szulojet_szereti_akkor_is_ha_elvaltak","timestamp":"2020. április. 26. 20:15","title":"A gyerek mindkét szülőjét szereti, akkor is, ha elváltak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"31b9eaf8-42cc-47df-a8e2-46fa29166ed3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az RTL Híradó információi szerint koronavírus-fertőzésben meghalt a tatabányai Szent Borbála Kórház egyik 41 éves dolgozója. Úgy tudják, a férfi beteghordó volt. Halálhírét megerősítette az RTL Híradónak a kórház főigazgatója.","shortLead":"Az RTL Híradó információi szerint koronavírus-fertőzésben meghalt a tatabányai Szent Borbála Kórház egyik 41 éves...","id":"20200425_Korhazi_dolgozo_is_van_az_aldozatok_kozott","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=31b9eaf8-42cc-47df-a8e2-46fa29166ed3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2386ec6b-4ab7-4d17-bdb6-9abfbc5b5a72","keywords":null,"link":"/itthon/20200425_Korhazi_dolgozo_is_van_az_aldozatok_kozott","timestamp":"2020. április. 25. 17:16","title":"Kórházi dolgozó is van az áldozatok között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e22972b5-148b-4518-8ec4-4fc57b495e24","c_author":"Dobos Emese","category":"gazdasag.zhvg","description":"Megúszhattuk volna válság nélkül az átállást egy tudatosabb életmódre, állítja Köves Alexandra ökológiai közgazdász, most viszont a recesszió kényszerítheti ezt ki. Az biztos, hogy az értékek úgy értelmezést nyerhetnek, és ez sok mindent megváltoztathat.","shortLead":"Megúszhattuk volna válság nélkül az átállást egy tudatosabb életmódre, állítja Köves Alexandra ökológiai közgazdász...","id":"20200426_Alomvilagban_elunk_ha_azt_hisszuk_majd_onmagaban_a_technologia_visszaforditja_a_klimavaltozast","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e22972b5-148b-4518-8ec4-4fc57b495e24&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"43e2648b-b4c9-427a-b80f-6cfb8f213c5b","keywords":null,"link":"/zhvg/20200426_Alomvilagban_elunk_ha_azt_hisszuk_majd_onmagaban_a_technologia_visszaforditja_a_klimavaltozast","timestamp":"2020. április. 26. 13:30","title":"Itt az ideje átgondolni az \"aki nem dolgozik, ne is egyék\" elvet?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6cee08c4-ec3e-477c-abd5-63d62699e1b3","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"New Yorkban kéttucatnyian haltak meg egy idősotthonban a Covid-19 betegség következtében az elmúlt hónapban, miután az intézménynek vissza kellett fogadnia a kórházból elbocsátott, új koronavírus által megbetegített, de már lábadozó betegeket - közölte helyszíni riportjában az NBC televízió.","shortLead":"New Yorkban kéttucatnyian haltak meg egy idősotthonban a Covid-19 betegség következtében az elmúlt hónapban, miután...","id":"20200426_24en_meghaltak_egy_New_Yorki_idosotthonban_miutan_labadozo_betegeket_fogadtak_vissza","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6cee08c4-ec3e-477c-abd5-63d62699e1b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ab9d8f9-7bc7-4102-8d1e-68fcb2a01692","keywords":null,"link":"/vilag/20200426_24en_meghaltak_egy_New_Yorki_idosotthonban_miutan_labadozo_betegeket_fogadtak_vissza","timestamp":"2020. április. 26. 12:20","title":"24-en meghaltak egy New York-i idősotthonban, miután lábadozó betegeket fogadtak vissza","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bedaa0c2-18a2-45da-8da2-1f0868663cea","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Egy kutatócsoport Svájcban olyan bioszenzort fejlesztett ki, amely felismeri a koronavírust, és mérni tudja a koncentrációját.","shortLead":"Egy kutatócsoport Svájcban olyan bioszenzort fejlesztett ki, amely felismeri a koronavírust, és mérni tudja...","id":"20200426_koronavirust_felismero_bioszenzor_empa_eth","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bedaa0c2-18a2-45da-8da2-1f0868663cea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cdd32deb-7a83-4140-80c7-3df5881e9a37","keywords":null,"link":"/tudomany/20200426_koronavirust_felismero_bioszenzor_empa_eth","timestamp":"2020. április. 26. 20:03","title":"Perceken belül megméri a koronavírus-koncentrációt egy új szenzor, még forgalmas helyeken is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e543647-0801-4c1b-ac5c-dd70f03ad0c1","c_author":"Keresztes Imre","category":"360","description":"A koronavírusban Allah ajándékát látó muszlim szélsőségesek újraszervezhetik magukat Irakban és máshol, mert a járvány a terrorellenes fellépést is szünetelteti.","shortLead":"A koronavírusban Allah ajándékát látó muszlim szélsőségesek újraszervezhetik magukat Irakban és máshol, mert a járvány...","id":"202017__dzsihad_es_virus__iszlam_allam__koronakatonak__harcostarsak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4e543647-0801-4c1b-ac5c-dd70f03ad0c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e9922f38-7fd1-428d-9e8c-747ffcdc938c","keywords":null,"link":"/360/202017__dzsihad_es_virus__iszlam_allam__koronakatonak__harcostarsak","timestamp":"2020. április. 26. 11:00","title":"Az Iszlám Állam a katonájának tekinti a koronavírust","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f0e21821-b324-467f-a690-0308d7f1d80d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az igazolt fertőzöttek száma hatvannal nőtt az elmúlt 24 órában.","shortLead":"Az igazolt fertőzöttek száma hatvannal nőtt az elmúlt 24 órában.","id":"20200425_Ujabb_12_aldozata_van_a_jarvanynak_Magyarorszagon_meghalt_egy_41_eves_ferfi_is","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f0e21821-b324-467f-a690-0308d7f1d80d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d2f69122-0d16-4b95-aa69-e68017a9eb7e","keywords":null,"link":"/itthon/20200425_Ujabb_12_aldozata_van_a_jarvanynak_Magyarorszagon_meghalt_egy_41_eves_ferfi_is","timestamp":"2020. április. 25. 08:12","title":"Újabb 12 áldozata van a járványnak Magyarországon, meghalt egy 41 éves férfi is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]