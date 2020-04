Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"920fe4ed-1cb0-4814-8dd7-3257690ba42c","c_author":"Gergely Márton - Oroszi Babett - Tóth Richárd ","category":"360","description":"Miközben a Pesti Úti Idősek Otthonában töretlenül nő a fertőzöttek és a halottak száma, az állami szervek látványakciókkal, a Fővárosi Önkormányzat pedig dokumentumokkal igyekszik kezelni az egyetlen olyan problémát, amit nem most kéne megoldani: a felelősség kérdését. A politikai meccs azt is akadályozza, hogy legalább más intézményekben hatékonyabb legyen a járvány elleni védekezés.","shortLead":"Miközben a Pesti Úti Idősek Otthonában töretlenül nő a fertőzöttek és a halottak száma, az állami szervek...","id":"202017__a_koronavirus_gocpontja__politikai_sardobalas__eszkoztelen_otthonok__negroval_ajarvany_ellen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=920fe4ed-1cb0-4814-8dd7-3257690ba42c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"de2fc962-601b-4934-9679-5971c2e3dea0","keywords":null,"link":"/360/202017__a_koronavirus_gocpontja__politikai_sardobalas__eszkoztelen_otthonok__negroval_ajarvany_ellen","timestamp":"2020. április. 23. 07:00","title":"A Pesti úti katasztrófa: negróval a járvány ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"649a65a4-e49e-4bc9-a154-93d1a0399415","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az elmúlt hetekben komoly biztonsági hibákra derült fény a videóhívások lebonyolítására alkalmas Zoomban, a réseket most a fejlesztők igyekeznek betömködni.","shortLead":"Az elmúlt hetekben komoly biztonsági hibákra derült fény a videóhívások lebonyolítására alkalmas Zoomban, a réseket...","id":"20200422_zoom_biztonsagi_frissites_videokonferencia_felhasznaloi_adatok_vedelme","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=649a65a4-e49e-4bc9-a154-93d1a0399415&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d40cd72-faa8-4819-aa79-451a38fd2c31","keywords":null,"link":"/tudomany/20200422_zoom_biztonsagi_frissites_videokonferencia_felhasznaloi_adatok_vedelme","timestamp":"2020. április. 22. 18:03","title":"Fontos frissítést kapott a Zoom, nagyobb biztonságban használhatja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8375e938-25f5-413c-9b08-446aaf5f2a0a","c_author":"MTI","category":"gazdasag.zhvg","description":"A környék szállodái és panziói többnyire illegálisan töltötték fel belőle a medencéiket, ezért a tó vize elapadt. ","shortLead":"A környék szállodái és panziói többnyire illegálisan töltötték fel belőle a medencéiket, ezért a tó vize elapadt. ","id":"20200421_turizmus_termeszetvedelem_puspokfurdo_to","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8375e938-25f5-413c-9b08-446aaf5f2a0a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd652e70-08f0-49f1-a6af-739d728a2243","keywords":null,"link":"/zhvg/20200421_turizmus_termeszetvedelem_puspokfurdo_to","timestamp":"2020. április. 21. 18:23","title":"Leállt a turizmus, újra megtelt termálvízzel a kiszáradt püspökfürdői tó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2416e7ae-af6e-461e-99a2-1fabb89cf51a","c_author":"Marabu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20200422_Marabu_Feknyuz_Majus_3","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2416e7ae-af6e-461e-99a2-1fabb89cf51a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c0fe1c28-b26e-4357-aeca-d96946d2e117","keywords":null,"link":"/itthon/20200422_Marabu_Feknyuz_Majus_3","timestamp":"2020. április. 22. 06:00","title":"Marabu Féknyúz: Május 3.","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e9d1f389-5806-482f-ba03-a423026f0ff9","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Albánia, Bosznia-Hercegovina, Grúzia, Jordánia, Koszovó, Moldova, Montenegró Észak-Macedónia, Tunézia és Ukrajna részesülne a csomagból, amit az IMF támogatásával nyújtana az unió.","shortLead":"Albánia, Bosznia-Hercegovina, Grúzia, Jordánia, Koszovó, Moldova, Montenegró Észak-Macedónia, Tunézia és Ukrajna...","id":"20200422_3_milliard_euros_tamogatast_osztana_szet_az_unios_partnerorszagok_kozott_az_EU","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e9d1f389-5806-482f-ba03-a423026f0ff9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f39db408-5175-46db-aea3-2ed3c33a44a7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200422_3_milliard_euros_tamogatast_osztana_szet_az_unios_partnerorszagok_kozott_az_EU","timestamp":"2020. április. 22. 16:19","title":"3 milliárd eurónyi kedvezményes kölcsönt ajánl partnerországainak az EU","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ffd16177-329d-45d6-9bfd-94bdb388645e","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Egy nagyon veszélyesnek tartott egyiptomi állampolgárról van szó, aki éveket töltött a szíriai-iraki konfliktusövezetben az IÁ harcosaként.","shortLead":"Egy nagyon veszélyesnek tartott egyiptomi állampolgárról van szó, aki éveket töltött a szíriai-iraki...","id":"20200421_iszlam_allam_terrorista_spanyolorszag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ffd16177-329d-45d6-9bfd-94bdb388645e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c36a5e9-c98e-4837-bbb0-01935e936827","keywords":null,"link":"/vilag/20200421_iszlam_allam_terrorista_spanyolorszag","timestamp":"2020. április. 21. 21:12","title":"Elfogták az Iszlám Állam egyik legkeresettebb terroristáját Spanyolországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"367043c0-afd1-432f-ba7b-18ccf89c4f87","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Megszólalt az új-zélandi ápoló, akinek a brit miniszterelnök megköszönte, hogy megmentette az életét.","shortLead":"Megszólalt az új-zélandi ápoló, akinek a brit miniszterelnök megköszönte, hogy megmentette az életét.","id":"20200423_Az_apoloknak_Boris_Johnson_is_csak_egy_beteg_volt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=367043c0-afd1-432f-ba7b-18ccf89c4f87&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"75dd40db-6300-4b9a-83e3-57d409fa1e58","keywords":null,"link":"/elet/20200423_Az_apoloknak_Boris_Johnson_is_csak_egy_beteg_volt","timestamp":"2020. április. 23. 11:45","title":"Az ápolóknak Boris Johnson is csak egy beteg volt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ca48326b-5488-4e64-b696-b3c1111b2f6d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Európa-szerte bekapcsolja Avatars nevű funkcióját a Facebook, amelyhez hasonló a Snapchaten is működik: mókás matricákat készíthetünk magunkról.","shortLead":"Európa-szerte bekapcsolja Avatars nevű funkcióját a Facebook, amelyhez hasonló a Snapchaten is működik: mókás...","id":"20200422_facebook_avatars_bitmoji_snapchat_avatar_keszitese","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ca48326b-5488-4e64-b696-b3c1111b2f6d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1b79daaa-a9da-4f37-8ba2-47dd6f8fa077","keywords":null,"link":"/tudomany/20200422_facebook_avatars_bitmoji_snapchat_avatar_keszitese","timestamp":"2020. április. 22. 15:03","title":"Új funkciót élesít a Facebook, bárki rajzfilmfigurát csinálhat magából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]