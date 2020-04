A Clark Ádám téren tartott demonstráción most többen vettek részt, így a rendőrség is nagyobb erővel volt jelen.

Ismét dudálós tüntetést tartottak a kormány és Orbán Viktor ellen hétfőn Budapesten, a Clark Ádám téren. Az akciót a Momentum hirdette meg, de Hadházy Ákos és Szél Bernadett független képviselők is jelen voltak. A Momentum részéről a párt EP-képviselője, Cseh Katalin szólalt fel.

A hétfő tüntetésen, amelyet Szél Bernadett és Hadházy Ákos is élőben közvetített Facebook-oldalán, igen sokan vettek részt, így a rendőrség már nagyobb erőkkel vonult ki. (Az első demonstrációt éppen egy hete, április 20-án tartották, szintén itt.) Szél szerint a tüntetés közben a rendőrség sorra büntette a vezetőket, őt is feljelentették és szabálysértési eljárást indítottak ellene. De ugyanez történt Hadházy Ákossal is.

Szél a Facebookon azt írta:

A mentelmi jogomról ott helyben lemondtam, teljes sorsközösséget vállalok mindenkivel, akit megbüntettek és azokkal is, akikért kiálltunk most egy dudaszóval – amit már nem bírt elviselni a hatalom.

A képviselő a történteket a „hatalommal való visszaélésnek” minősítette és azt is mondta, „garantálja, hogy ez nem fog ennyiben maradni”. "Két dolog biztos: egy, a hatalom iszonyatosan fél és kettő, mindenkinek segítünk, akit most elővett a hatalom, jogilag is és anyagilag is" – írta a politikus.

© Fazekas István

© Fazekas István

Hadházy szerint "Magyarországon minden bizonnyal megszűnt a bűnözés, hiszen a rendőrség – más dolga nem lévén – nagy erőkkel vonult fel a Clark Ádám térre, hogy megbírságolja a tüntetőket dudálásért". A politikus egyúttal köszönetet mondott a résztvevőknek, és azt ígérte, mindenkinek segítenek, "akit a rendőrök a politikai véleménye kinyilvánítása miatt vegzáltak".

Az igazoltatások előtt az ellenzéki politikusok egyébként arról beszéltek, hogy a járvány második hónapjában sincs elég védőfelszerelése az orvosoknak, illetve vállalkozások százai, ha nem ezrei mennek folyamatosan tönkre.