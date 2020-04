Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b5598b05-4ae4-4bef-8dce-8dc84e15827a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"A koronavírus-járvány kitörése miatt megtorpant a világgazdaság. Kína az elsők között van, ahol ezt újraindítják, az új gazdasági infrastruktúrára vonatkozó elemek azonban nem minden esetben szolgálják a zöld célokat. ","shortLead":"A koronavírus-járvány kitörése miatt megtorpant a világgazdaság. Kína az elsők között van, ahol ezt újraindítják, az új...","id":"20200427_Kina_gazdasagi_ujrainditas_klimacelok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b5598b05-4ae4-4bef-8dce-8dc84e15827a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a60f992-9029-4ed8-8b15-f84c32092ba5","keywords":null,"link":"/zhvg/20200427_Kina_gazdasagi_ujrainditas_klimacelok","timestamp":"2020. április. 27. 14:56","title":"Kínában szemben áll a gazdaság újraindítása a klímacélokkal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c4ee417-773b-4f0d-93e4-3d7aa9afdda3","c_author":"Windisch Judit","category":"360","description":"Nem volt még olyan szintű átalakítás a rendszerváltás utáni Magyarországon, ami ennyire megnehezítette volna egy következő kormány dolgát – mondta Krekó Péter, a Political Capital ügyvezető igazgatója a hvg360-nak adott interjúban. Bár a NER kialakítása visszatekintve logikusnak tűnik, Krekó szerint Orbánnak sem volt kész forgatókönyve. Az viszont biztos, aki 20 évre tervez, annak el kell foglalnia az ügyészséget, gyengíteni a bíróságot, a médiát és domesztikálni az ellenzéket. Azt mondja, a válságkezelést a Fidesz népszerűsége is megérzi majd, a kórházi ágyak kiürítése kockázatos lépés. Cikksorozatunk következő része.","shortLead":"Nem volt még olyan szintű átalakítás a rendszerváltás utáni Magyarországon, ami ennyire megnehezítette volna...","id":"20200427_Kreko_Peter_orban_ner_10_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3c4ee417-773b-4f0d-93e4-3d7aa9afdda3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"46d1bcb7-e9fc-41c4-978f-9ea6575baea8","keywords":null,"link":"/360/20200427_Kreko_Peter_orban_ner_10_koronavirus","timestamp":"2020. április. 27. 06:30","title":"Krekó Péter: \"Felismerték, 2022-re a kormányt komolyan fenyegeti a hatalom elvesztése\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d9de3d3-ceec-497f-81f4-2355e82adc49","c_author":"Allianz","category":"brandcontent","description":"Habár manapság már természetesnek tűnik, hogy elintézendő hivatalos és egyéb teendőinket online végezzük el, mégis sokan vannak ma is Magyarországon, akik inkább a várakozást és a hosszas sorban állást választják a kattintás helyett. De valóban szükséges minden esetben a személyes jelenlét? Lássuk, melyek azok a mindennapos feladatok, amelyeket már könnyebben és nem utolsó sorban gyorsabban intézhetünk el az interneten.","shortLead":"Habár manapság már természetesnek tűnik, hogy elintézendő hivatalos és egyéb teendőinket online végezzük el, mégis...","id":"20200427_Tippek_a_gyors_es_hatekony_online_ugyintezeshez_allianz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7d9de3d3-ceec-497f-81f4-2355e82adc49&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a9c903bf-2285-4052-bcbe-c8585d04a825","keywords":null,"link":"/brandcontent/20200427_Tippek_a_gyors_es_hatekony_online_ugyintezeshez_allianz","timestamp":"2020. április. 27. 07:30","title":"Sokkal könnyebb online, mint gondolná: tippek a gyors és hatékony ügyintézéshez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f0e21821-b324-467f-a690-0308d7f1d80d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szakértők tartottak előadást a múlt héten a koronavírus elleni védekezés stratégiájáról. A konferencián az is kiderült, hogy az operatív törzs szerint addig elvégzett 52 ezer tesztet valójában csak 32 ezer emberen végezték. Az NNK mellett azóta a Magyar Tudományos Akadémia is széles körű tesztelést sürget. A korlátozó intézkedések viszont úgy tűnik, eredményesek.","shortLead":"Szakértők tartottak előadást a múlt héten a koronavírus elleni védekezés stratégiájáról. A konferencián az is kiderült...","id":"20200427_koronavirus_konferencia_megelozes_maszk_teszteles","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f0e21821-b324-467f-a690-0308d7f1d80d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df4eda48-a262-460b-8c52-aae7f57160d4","keywords":null,"link":"/itthon/20200427_koronavirus_konferencia_megelozes_maszk_teszteles","timestamp":"2020. április. 27. 12:29","title":"Több teszteléssel és kötelező maszkviseléssel folytatná a járvány elleni küzdelmet a Nemzeti Népegészségügyi Központ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc6b4b8a-04c4-4bf4-b37f-32fa071b81ab","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Alig vannak vevők, a gyárak leállása miatt pedig nagyon nehéz egyedi megrendelésű új autókat kapni. Aki viszont hajlandó raktárkészletből választani, jól járhat.","shortLead":"Alig vannak vevők, a gyárak leállása miatt pedig nagyon nehéz egyedi megrendelésű új autókat kapni. Aki viszont...","id":"20200428_Egyszerre_van_keresleti_es_kinalati_valsag_az_ujautopiacon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bc6b4b8a-04c4-4bf4-b37f-32fa071b81ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3cbef3f2-a36f-4b5d-82a2-6fb11c405014","keywords":null,"link":"/cegauto/20200428_Egyszerre_van_keresleti_es_kinalati_valsag_az_ujautopiacon","timestamp":"2020. április. 28. 13:05","title":"Egyszerre van keresleti és kínálati válság az új autók piacán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cfcd8041-c865-42d5-935a-7ee51bdd6195","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Rögtön meg is bírságolták a kijárási korlátozás szabályainak megszegése miatt.","shortLead":"Rögtön meg is bírságolták a kijárási korlátozás szabályainak megszegése miatt.","id":"20200428_parlament_festekszoro_spray","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cfcd8041-c865-42d5-935a-7ee51bdd6195&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dbc1714c-d9db-4e3f-9298-99a675bd0a6c","keywords":null,"link":"/itthon/20200428_parlament_festekszoro_spray","timestamp":"2020. április. 28. 15:06","title":"Berúgva a Parlament támfalára fújta a nevét rózsaszínnel egy 19 éves lány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a29808c9-8284-4126-a300-e24c3c5864e7","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Egyre több ország kezdi fejleszteni a kerékpárutakat, a koronavírus-járvány miatt ugyanis a tömegközlekedésnél jóval biztonságosabb kerékpárra pattanni. Budapest sem maradt ki a sorból, a Nagykörút Üllői út és Váci út közötti szakaszán is ideiglenes sávot létesítenek a bringásoknak. \r

","shortLead":"Egyre több ország kezdi fejleszteni a kerékpárutakat, a koronavírus-járvány miatt ugyanis a tömegközlekedésnél jóval...","id":"20200427_Elhozza_a_varosi_biciklizes_aranykorat_a_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a29808c9-8284-4126-a300-e24c3c5864e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"54e78fc5-b6fe-41ea-a389-7f588a9268d7","keywords":null,"link":"/zhvg/20200427_Elhozza_a_varosi_biciklizes_aranykorat_a_koronavirus","timestamp":"2020. április. 27. 16:11","title":"A koronavírus elhozhatja a városi biciklizés aranykorát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6f3eacb0-32e1-422f-9397-09be24776451","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Egy szárazáru tárolására használt raktár tetőszerkezete ég Izsák külterületén.","shortLead":"Egy szárazáru tárolására használt raktár tetőszerkezete ég Izsák külterületén.","id":"20200426_Kigyulladt_az_orszag_egyik_legnagyobb_palackozo_uzeme","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6f3eacb0-32e1-422f-9397-09be24776451&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e31695f8-7e9a-45f3-ad14-8fc91f49daac","keywords":null,"link":"/kkv/20200426_Kigyulladt_az_orszag_egyik_legnagyobb_palackozo_uzeme","timestamp":"2020. április. 26. 19:58","title":"Kigyulladt az ország egyik legnagyobb palackozó üzeme","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]