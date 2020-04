Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"56db91c3-21e6-4649-aa83-5cae473e310a","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Először találtak mikroműanyag-szennyezést antarktiszi jégmintákban: a Tasmaniai Egyetem kutatói 14 különféle műanyagra bukkantak 2009-ben fúrt jégmintákban.","shortLead":"Először találtak mikroműanyag-szennyezést antarktiszi jégmintákban: a Tasmaniai Egyetem kutatói 14 különféle műanyagra...","id":"20200426_antarktiszi_jegmintakba_mikromuanyag_szennyezes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=56db91c3-21e6-4649-aa83-5cae473e310a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"32869edb-f230-40c2-9d8f-7a67b5161c0a","keywords":null,"link":"/tudomany/20200426_antarktiszi_jegmintakba_mikromuanyag_szennyezes","timestamp":"2020. április. 26. 10:03","title":"Már itt tartunk: mikroműanyagot találtak antarktiszi jégmintákban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6cee08c4-ec3e-477c-abd5-63d62699e1b3","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"New Yorkban kéttucatnyian haltak meg egy idősotthonban a Covid-19 betegség következtében az elmúlt hónapban, miután az intézménynek vissza kellett fogadnia a kórházból elbocsátott, új koronavírus által megbetegített, de már lábadozó betegeket - közölte helyszíni riportjában az NBC televízió.","shortLead":"New Yorkban kéttucatnyian haltak meg egy idősotthonban a Covid-19 betegség következtében az elmúlt hónapban, miután...","id":"20200426_24en_meghaltak_egy_New_Yorki_idosotthonban_miutan_labadozo_betegeket_fogadtak_vissza","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6cee08c4-ec3e-477c-abd5-63d62699e1b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ab9d8f9-7bc7-4102-8d1e-68fcb2a01692","keywords":null,"link":"/vilag/20200426_24en_meghaltak_egy_New_Yorki_idosotthonban_miutan_labadozo_betegeket_fogadtak_vissza","timestamp":"2020. április. 26. 12:20","title":"24-en meghaltak egy New York-i idősotthonban, miután lábadozó betegeket fogadtak vissza","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc83bdd6-7780-4711-b57e-93050debb1f8","c_author":"Bihari Péter","category":"360","description":"Valódi válságkezelés csak a kormány által meghirdetettnél lényegesen magasabb költségvetési hiány mellett lehetséges – vezeti le a szerző, a Monetáris Tanács volt tagja.\r

Bihari Péter szerint az eddigi kormányzati intézkedések a gazdaság konszolidálására nem alkalmasak, illetve a megértés és szolidaritás teljes hiányáról tanúskodnak az egzisztenciájukban fenyegetett emberek iránt.","shortLead":"Valódi válságkezelés csak a kormány által meghirdetettnél lényegesen magasabb költségvetési hiány mellett lehetséges –...","id":"20200427_Bihari_Peter_Tul_a_voros_vonalon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=dc83bdd6-7780-4711-b57e-93050debb1f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"69c36c31-aec1-4d4f-8e1d-6068d8237e95","keywords":null,"link":"/360/20200427_Bihari_Peter_Tul_a_voros_vonalon","timestamp":"2020. április. 27. 13:00","title":"Bihari Péter: Túl Orbán Viktor vörös vonalán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e6660f18-33d2-4ce9-9045-fceb53d57013","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A TEDxBudapestSalon ingyenesen megnézhető online előadásában osztja meg közösségi platformokkal kapcsolatos tapasztalatait és tanácsait Steiner Kristóf.","shortLead":"A TEDxBudapestSalon ingyenesen megnézhető online előadásában osztja meg közösségi platformokkal kapcsolatos...","id":"20200427_tedxbudapestsalon_steiner_kristof_ingyenes_online_eloadas_kozossegi_media_hitelesseg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e6660f18-33d2-4ce9-9045-fceb53d57013&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4fc3b8f7-c0d9-4db3-bec5-3805612d0e73","keywords":null,"link":"/tudomany/20200427_tedxbudapestsalon_steiner_kristof_ingyenes_online_eloadas_kozossegi_media_hitelesseg","timestamp":"2020. április. 27. 19:33","title":"Steiner Kristóf: Hogyan maradjunk hitelesek a Facebokon?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8411ee12-e3c9-44b2-a36c-822e55602d10","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kampányoltásokra a járványt követően kerül majd sor, de az immunizáció ettől nem veszít a hatékonyságából.","shortLead":"A kampányoltásokra a járványt követően kerül majd sor, de az immunizáció ettől nem veszít a hatékonyságából.","id":"20200427_hpv_oltas_osz_immunizacio","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8411ee12-e3c9-44b2-a36c-822e55602d10&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1c1aa9f3-4d5f-4dec-adca-861d051324a6","keywords":null,"link":"/itthon/20200427_hpv_oltas_osz_immunizacio","timestamp":"2020. április. 27. 09:28","title":"Őszre halasztják az iskolai HPV-oltásokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f0e21821-b324-467f-a690-0308d7f1d80d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szakértők tartottak előadást a múlt héten a koronavírus elleni védekezés stratégiájáról. A konferencián az is kiderült, hogy az operatív törzs szerint addig elvégzett 52 ezer tesztet valójában csak 32 ezer emberen végezték. Az NNK mellett azóta a Magyar Tudományos Akadémia is széles körű tesztelést sürget. A korlátozó intézkedések viszont úgy tűnik, eredményesek.","shortLead":"Szakértők tartottak előadást a múlt héten a koronavírus elleni védekezés stratégiájáról. A konferencián az is kiderült...","id":"20200427_koronavirus_konferencia_megelozes_maszk_teszteles","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f0e21821-b324-467f-a690-0308d7f1d80d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df4eda48-a262-460b-8c52-aae7f57160d4","keywords":null,"link":"/itthon/20200427_koronavirus_konferencia_megelozes_maszk_teszteles","timestamp":"2020. április. 27. 12:29","title":"Több teszteléssel és kötelező maszkviseléssel folytatná a járvány elleni küzdelmet a Nemzeti Népegészségügyi Központ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f3959a7-d104-4c02-b5ad-ed8b3bf8ecc3","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Az észak-amerikai kosárlabdaliga (NBA) játékosai péntektől újra látogathatják csapataik edzőtermeit abban az esetben, ha nincs erre vonatkozó szigorú önkormányzati tiltás.","shortLead":"Az észak-amerikai kosárlabdaliga (NBA) játékosai péntektől újra látogathatják csapataik edzőtermeit abban az esetben...","id":"20200426_Lassan_beindul_az_elet_az_NBAben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8f3959a7-d104-4c02-b5ad-ed8b3bf8ecc3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"93fbca7c-238c-47a7-9c96-d61217f38a55","keywords":null,"link":"/sport/20200426_Lassan_beindul_az_elet_az_NBAben","timestamp":"2020. április. 26. 11:34","title":"Lassan beindul az élet az NBA-ben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff707dfe-13ad-469c-b957-d1f272126c67","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Noha szakpolitikai szinten jó az együttműködés a kormány és Budapest között, mégis nehéz idők várnak a tömegközlekedésre - állítja az állam fővárosi fejlesztéseit koordináló BFK vezérigazgatója. Intézkedéseket kell hozni, hogy az autós forgalom ne szökjön az egekbe, hisz \"az emberek az egyéni közlekedés felé fognak elmozdulni\", a munkával kapcsolatos szokások pedig gyökeresen átalakulnak - véli Vitézy.","shortLead":"Noha szakpolitikai szinten jó az együttműködés a kormány és Budapest között, mégis nehéz idők várnak...","id":"20200426_Vitezy_David_a_Home_officeban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ff707dfe-13ad-469c-b957-d1f272126c67&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a03d76f1-d162-405e-b272-f20d640ad1ef","keywords":null,"link":"/360/20200426_Vitezy_David_a_Home_officeban","timestamp":"2020. április. 26. 18:40","title":"Vitézy Dávid a Home office-ban: \"Négyzetméterek milliói fognak átvándorolni irodából lakássá\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]