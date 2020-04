Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"61773d76-5ede-4584-9426-6fa7f995e234","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Csupán egy hajszállal van a bóvli kategória felett az EU harmadik legnagyobb gazdasága a hitelminősítő szerint.","shortLead":"Csupán egy hajszállal van a bóvli kategória felett az EU harmadik legnagyobb gazdasága a hitelminősítő szerint.","id":"20200429_Olaszorszagot_rendkivuli_eljarasban_leminositette_a_Fitch","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=61773d76-5ede-4584-9426-6fa7f995e234&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e91d919f-1d00-499b-bc7f-fc9b237775e9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200429_Olaszorszagot_rendkivuli_eljarasban_leminositette_a_Fitch","timestamp":"2020. április. 29. 13:26","title":"Olaszországot rendkívüli eljárásban leminősítette a Fitch","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1ee30664-27f8-4887-8c5e-7bb4e3dc1138","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Már 2019-ben is esett a Bosch-csoport bevétele, ahogy az autóipar szenvedni kezdett, majd jött a koronavírus, és borította a terveket. A vállalatnál költségcsökkentéssel, valamint a vezetők és szakértők fizetéseinek megvágásával próbálkoznak, emellett ráállnak a koronavírus-gyorstesztek gyártására.","shortLead":"Már 2019-ben is esett a Bosch-csoport bevétele, ahogy az autóipar szenvedni kezdett, majd jött a koronavírus, és...","id":"20200429_bosch_jarvany_leepites_koltsegek_koronavirus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1ee30664-27f8-4887-8c5e-7bb4e3dc1138&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b953ae17-a48b-49d4-a97c-2cac2d347665","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200429_bosch_jarvany_leepites_koltsegek_koronavirus","timestamp":"2020. április. 29. 12:15","title":"A magyar Bosch-gyárak termékeit most is veszik, ezért úszhatjuk meg a gyárbezárást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c69ab51d-d1f8-4b41-865d-6b41823010b9","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A hivatal átfogó vizsgálatot rendelt el, miután több idősotthonban is felütötte a fejét a vírus.","shortLead":"A hivatal átfogó vizsgálatot rendelt el, miután több idősotthonban is felütötte a fejét a vírus.","id":"20200429_ombudsman_kozma_akos_idosotthon_fertozes_jarvany","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c69ab51d-d1f8-4b41-865d-6b41823010b9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"84a2f2d5-acfa-445a-a392-e295e4c27d42","keywords":null,"link":"/itthon/20200429_ombudsman_kozma_akos_idosotthon_fertozes_jarvany","timestamp":"2020. április. 29. 09:52","title":"Ombudsmani vizsgálat indul az idősotthonokban történt fertőzések miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e22e1149-ff34-4aa6-9f9a-0e3d8d699bbd","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hírességekkel közös virtuális élményekre lehet licitálni a Sotheby's aukciósház és a Google pénteken kezdődő internetes árverésén, amelynek bevételét a koronavírus-járvány miatt különösen nehéz helyzetbe került közösségek támogatására fordítják.","shortLead":"Hírességekkel közös virtuális élményekre lehet licitálni a Sotheby's aukciósház és a Google pénteken kezdődő internetes...","id":"20200428_sothebys_google_mayday_covid19_jotekonysagi_aukcio_virtualis_elmenyek_koronavirus_jarvany","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e22e1149-ff34-4aa6-9f9a-0e3d8d699bbd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"81d1a127-d9d6-4539-a263-56bbc45ea304","keywords":null,"link":"/tudomany/20200428_sothebys_google_mayday_covid19_jotekonysagi_aukcio_virtualis_elmenyek_koronavirus_jarvany","timestamp":"2020. április. 28. 21:03","title":"Különleges aukciót hirdet a Sotheby's és a Google: virtuális kávézás Hillary Clintonnal, éneklés Stinggel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2e8f2e26-bef8-44dd-af84-7e41a50b7fc0","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Mintha mi sem történt volna: koncertszervezésbe és óceánjáró turistautakba fektet a királyság.","shortLead":"Mintha mi sem történt volna: koncertszervezésbe és óceánjáró turistautakba fektet a királyság.","id":"20200428_SzaudArabia_nyugati_cegekbe_menekul_a_fenyegeto_olajkatasztrofa_elol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2e8f2e26-bef8-44dd-af84-7e41a50b7fc0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2749a0ad-4c13-4902-94e9-6386b309df53","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200428_SzaudArabia_nyugati_cegekbe_menekul_a_fenyegeto_olajkatasztrofa_elol","timestamp":"2020. április. 28. 15:43","title":"Szaúd-Arábia nyugati cégekbe menekül a fenyegető olajkatasztrófa elől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd92ccd6-fa8e-485e-b6c9-1fac6400a7ee","c_author":"HVG","category":"360","description":"Egyre többféle formában merül fel, hogy a koronavírus elleni harcban érdemes lenne felhasználni a viselhető okoseszközök által gyűjtött adatokat. Sok kutató az okosórákat és a fitneszkarkötőket vonná be ebbe a küzdelembe. ","shortLead":"Egyre többféle formában merül fel, hogy a koronavírus elleni harcban érdemes lenne felhasználni a viselhető...","id":"202017_okosorakkal_ajarvany_ellen_csuklobol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=dd92ccd6-fa8e-485e-b6c9-1fac6400a7ee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"44844829-929f-477b-9d45-014db5274f68","keywords":null,"link":"/360/202017_okosorakkal_ajarvany_ellen_csuklobol","timestamp":"2020. április. 28. 17:00","title":"Csuklóból, órákkal győznék le a járványt a németek és a kínaiak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a9937a6-11e3-48cd-ad76-0012500ad05a","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Évről évre javul az Állami Számvevőszék szerint a korrupció elleni védettség, a kockázatelemzés viszont nem az erőssége az állami intézményeknek. ","shortLead":"Évről évre javul az Állami Számvevőszék szerint a korrupció elleni védettség, a kockázatelemzés viszont nem az erőssége...","id":"20200429_Az_ASZ_megallapitotta_hogy_tovabb_javult_a_kozszfera_korrupcio_elleni_vedettsege","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7a9937a6-11e3-48cd-ad76-0012500ad05a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ececb445-b200-4847-9468-23a466084af2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200429_Az_ASZ_megallapitotta_hogy_tovabb_javult_a_kozszfera_korrupcio_elleni_vedettsege","timestamp":"2020. április. 29. 17:52","title":"Az ÁSZ megállapította, hogy tovább javult a közszféra korrupció elleni védettsége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d3431a83-e89d-479d-a47c-b2298d3296ac","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Ártalmatlan vírusmaradványok okozhatják, hogy a koronavírus okozta Covid-19 betegségből már meggyógyult pácienseket újratesztelve pozitív eredmény születik – közölték szerdán dél-koreai egészségügyi szakértők.","shortLead":"Ártalmatlan vírusmaradványok okozhatják, hogy a koronavírus okozta Covid-19 betegségből már meggyógyult pácienseket...","id":"20200429_koronavirus_jarvany_teszt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d3431a83-e89d-479d-a47c-b2298d3296ac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"81b974d7-c76e-455e-a98a-9d7c5bf0fe24","keywords":null,"link":"/tudomany/20200429_koronavirus_jarvany_teszt","timestamp":"2020. április. 29. 16:33","title":"Megvizsgálták 277 ember pozitív koronavírustesztjét, és megnyugtató dolgot közöltek a világgal a tudósok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]