[{"available":true,"c_guid":"5de08f7a-a121-4b66-bdcc-3994f317f69d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Lehet, hogy mégsem lesz teljesen eső nélküli az április.","shortLead":"Lehet, hogy mégsem lesz teljesen eső nélküli az április.","id":"20200428_zivatar_vihar_idojaras","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5de08f7a-a121-4b66-bdcc-3994f317f69d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b0bb0227-a6fd-4769-9cca-198571fd862a","keywords":null,"link":"/itthon/20200428_zivatar_vihar_idojaras","timestamp":"2020. április. 28. 05:28","title":"A fél országban bárhol lecsaphat a zivatar","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"398ff3d7-6ebb-46b7-8e89-e9cf518ce30d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Közel 1500 káreseményt jelentettek be a biztosítóknak eddig.","shortLead":"Közel 1500 káreseményt jelentettek be a biztosítóknak eddig.","id":"20200428_szel_vihar_kar_biztosito","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=398ff3d7-6ebb-46b7-8e89-e9cf518ce30d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9fdefa84-8edf-4c47-bfef-7d0c2448e61f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200428_szel_vihar_kar_biztosito","timestamp":"2020. április. 28. 13:37","title":"Több száz millió forint kárt okozhattak a múlt hétvégi szélviharok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b357fbab-1f9c-4a9b-b8ab-49f872e4b493","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Közel 72 ezer megbetegedést regisztráltak az országban","shortLead":"Közel 72 ezer megbetegedést regisztráltak az országban","id":"20200429_Atlepte_az_otezret_a_halalos_aldozatok_szama_Braziliaban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b357fbab-1f9c-4a9b-b8ab-49f872e4b493&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a0489223-254f-4232-818c-fb347bf5d754","keywords":null,"link":"/vilag/20200429_Atlepte_az_otezret_a_halalos_aldozatok_szama_Braziliaban","timestamp":"2020. április. 29. 05:15","title":"Átlépte az ötezret a halálos áldozatok száma Brazíliában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"61ed9e3a-e2b8-419e-b7f3-962dc440e4fd","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Eladta Vajna Tímea a Bonu Kft. 49 százalékát.","shortLead":"Eladta Vajna Tímea a Bonu Kft. 49 százalékát.","id":"20200428_Vajna_Timea_luxusetterme_nobu_bonu","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=61ed9e3a-e2b8-419e-b7f3-962dc440e4fd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"de242472-c169-412b-8adf-9e9b7420a0ec","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200428_Vajna_Timea_luxusetterme_nobu_bonu","timestamp":"2020. április. 28. 05:51","title":"Debreceni milliárdosok szálltak be Vajna Tímea luxuséttermébe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b084edcc-f8fc-48b8-be4d-349a30a62a7f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A debreceni bázis újraindulása viszont csak júniusban várható.","shortLead":"A debreceni bázis újraindulása viszont csak júniusban várható.","id":"20200428_wizz_air_budapest_jarat_2020_majus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b084edcc-f8fc-48b8-be4d-349a30a62a7f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b7eab28-576b-4cb4-9d03-ed56c0a8d2dd","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200428_wizz_air_budapest_jarat_2020_majus","timestamp":"2020. április. 28. 16:57","title":"Éledezik a Wizz Air, májusban már 16 útvonalon repülnek Budapestről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4659fe05-e4f7-4fcb-b104-6686adcd0a92","c_author":"Helena Dalli","category":"elet","description":"A tagállamoknak biztosítaniuk kell, hogy a hatóságok továbbra is kezelni fogják a családon belüli erőszak eseteit, valamint közvetlen szükséghelyzeti alapokat kell létrehozniuk az erőszak áldozatait támogató szervezetek, többek között a menedékhelyek számára – írja Helena Dalli, az Európai Bizottság egyenlőségért felelős tagja.","shortLead":"A tagállamoknak biztosítaniuk kell, hogy a hatóságok továbbra is kezelni fogják a családon belüli erőszak eseteit...","id":"20200427_Koronavirus_es_csaladon_beluli_eroszak_aranytalan_kockazat_a_nok_szamara","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4659fe05-e4f7-4fcb-b104-6686adcd0a92&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d32e55e-6584-4b6d-8016-48da31a3f414","keywords":null,"link":"/elet/20200427_Koronavirus_es_csaladon_beluli_eroszak_aranytalan_kockazat_a_nok_szamara","timestamp":"2020. április. 27. 18:00","title":"Koronavírus és családon belüli erőszak: aránytalan kockázat a nők számára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d7b07d8e-0d18-4494-b0e9-eb18b00063a9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ismét munkához látott az iFixit csapata, ezúttal az április közepén bemutatott új iPhone SE-t vették kezelésbe.","shortLead":"Ismét munkához látott az iFixit csapata, ezúttal az április közepén bemutatott új iPhone SE-t vették kezelésbe.","id":"20200428_apple_iphone_se_2_javithatosag_ifixit_teardown","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d7b07d8e-0d18-4494-b0e9-eb18b00063a9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1edcd00d-7a82-4bc9-93f0-b5583c10b853","keywords":null,"link":"/tudomany/20200428_apple_iphone_se_2_javithatosag_ifixit_teardown","timestamp":"2020. április. 28. 13:03","title":"Szétszedték az új olcsó iPhone-t, kiderült, mennyire könnyű javítani","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4641ae15-c5bb-4b60-8d23-0b743f01f4d0","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Hiába az 1197 milliárd eurós gazdaságmentés, több ágazatban csődhullám várható, a regisztrált munkanélküliek száma pedig az év végéig hárommillióra emelkedhet a márciusban regisztrált 2,335 millióról Németországban.","shortLead":"Hiába az 1197 milliárd eurós gazdaságmentés, több ágazatban csődhullám várható, a regisztrált munkanélküliek száma...","id":"20200427_nemetorszag_gazdasagi_visszaeses_koronavirus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4641ae15-c5bb-4b60-8d23-0b743f01f4d0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6154b332-b15a-4fd6-8b77-9cfe6dba9f91","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200427_nemetorszag_gazdasagi_visszaeses_koronavirus","timestamp":"2020. április. 27. 12:36","title":"A II. világháború óta nem látott gazdasági visszaesésre készül Németország","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]