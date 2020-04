Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"fe07e061-1636-458c-978b-ff4ada2b28bd","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"A világ szegényebb részein még csak most lehet nagy baj a járvány miatt.","shortLead":"A világ szegényebb részein még csak most lehet nagy baj a járvány miatt.","id":"20200428_WHO_koronavirus_betegek_egeszsegugy","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fe07e061-1636-458c-978b-ff4ada2b28bd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f4b30ba2-7933-4e5b-b614-b8b4ae9d6e39","keywords":null,"link":"/vilag/20200428_WHO_koronavirus_betegek_egeszsegugy","timestamp":"2020. április. 28. 07:12","title":"WHO: A nem koronavírusos betegek is bajban lehetnek, annyira leterhelt az egészségügy","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66bc17ed-b336-4234-8f29-b153af45b5ad","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Németországban is gondot jelent az egészségügyi dolgozók megfelelő védelme.","shortLead":"Németországban is gondot jelent az egészségügyi dolgozók megfelelő védelme.","id":"20200428_Meztelen_fotokkal_tiltakoznak_a_nemet_orvosok_a_vedofelszerelesek_hianya_miatt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=66bc17ed-b336-4234-8f29-b153af45b5ad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8336b63a-7801-4f73-b285-024a3a5a1f3a","keywords":null,"link":"/elet/20200428_Meztelen_fotokkal_tiltakoznak_a_nemet_orvosok_a_vedofelszerelesek_hianya_miatt","timestamp":"2020. április. 28. 09:31","title":"Meztelen fotókkal tiltakoznak a német orvosok a védőfelszerelések hiánya miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e909d82-dcc7-437b-a4dd-21078f423eee","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Munkahelyi gyerekfelügyeletet tesz lehetővé a kormány, valamint óvodai és bölcsődei ügyeletre kötelezi az önkormányzatokat.","shortLead":"Munkahelyi gyerekfelügyeletet tesz lehetővé a kormány, valamint óvodai és bölcsődei ügyeletre kötelezi...","id":"20200428_Kotelezo_ovodai_es_bolcsodei_ugyelet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0e909d82-dcc7-437b-a4dd-21078f423eee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4bac1d90-93d0-4dae-8ee6-dd359db767a8","keywords":null,"link":"/itthon/20200428_Kotelezo_ovodai_es_bolcsodei_ugyelet","timestamp":"2020. április. 28. 07:58","title":"Kötelező lesz csütörtöktől az óvodai és bölcsődei ügyelet biztosítása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b8249f9-1c92-4e7e-b581-383e7dcd764e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Angol nyelvből és informatikából is vállalnak ingyen online oktatást, de magányos idősekkel is szívesen tartják a kapcsolatot. ","shortLead":"Angol nyelvből és informatikából is vállalnak ingyen online oktatást, de magányos idősekkel is szívesen tartják...","id":"20200428_Onkentes_korrepetalas_lelki_segitsegnyujtas_CEU","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5b8249f9-1c92-4e7e-b581-383e7dcd764e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4132d4c7-2598-4f19-bd55-c22b1fcbd4ed","keywords":null,"link":"/itthon/20200428_Onkentes_korrepetalas_lelki_segitsegnyujtas_CEU","timestamp":"2020. április. 28. 15:19","title":"Korrepetálást és lelki segítségnyújtást is vállalnak a CEU önkéntesei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f575eda9-be11-4185-8e8c-9476c5323878","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Szigorú biztonsági előírások mellett kezdtek újra dolgozni a Mercedes magyar gyárában.","shortLead":"Szigorú biztonsági előírások mellett kezdtek újra dolgozni a Mercedes magyar gyárában.","id":"20200428_koronavirus_jarvany_kecskemet_mercedes_autogyartas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f575eda9-be11-4185-8e8c-9476c5323878&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ceb19a39-4115-4801-b96e-de6c7268553a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200428_koronavirus_jarvany_kecskemet_mercedes_autogyartas","timestamp":"2020. április. 28. 10:34","title":"Újraindult a munka a kecskeméti Mercedes-gyárban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"47b2dbbd-a38f-4969-b6ea-cc0d5b9eba47","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Járvány idején a hülyeség is vírusként terjed. Erre hoz példákat a Duma Aktuál, Litkai Gergely vezetésével fotókon keresztül mutatja be, milyen különös dolgokra lehet bukkanni az interneten. ","shortLead":"Járvány idején a hülyeség is vírusként terjed. Erre hoz példákat a Duma Aktuál, Litkai Gergely vezetésével fotókon...","id":"20200427_Duma_Aktual_A_jarvany_kepekben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=47b2dbbd-a38f-4969-b6ea-cc0d5b9eba47&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2151388a-eb1d-4cee-b037-722eec6ec9bf","keywords":null,"link":"/360/20200427_Duma_Aktual_A_jarvany_kepekben","timestamp":"2020. április. 27. 19:30","title":"Duma Aktuál: Online merítés a vírus fomájú sisaktól a gombnyomó készülékig ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9db2c1d5-49dd-4320-ac36-589efdb3fbb4","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Csak Érden 800 fővel nőtt a lélekszám tavaly óta, de Szigetszentmiklóson és Veresegyházán is több százzal többen élnek, mint egy éve.\r

","shortLead":"Csak Érden 800 fővel nőtt a lélekszám tavaly óta, de Szigetszentmiklóson és Veresegyházán is több százzal többen élnek...","id":"20200428_Ozonlenek_az_uj_lakosok_a_budapesti_agglomeracioba","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9db2c1d5-49dd-4320-ac36-589efdb3fbb4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c5a8462-ceb7-42c9-ac65-9d7664326913","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200428_Ozonlenek_az_uj_lakosok_a_budapesti_agglomeracioba","timestamp":"2020. április. 28. 08:11","title":"Özönlenek az új lakosok a budapesti agglomerációba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"de85d89b-349b-4005-bb3c-b16adb331386","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A jelenleg ismert koronavírusok mind denevérektől vagy háziállatoktól származnak, érvelt a Vuhani Virológiai Intézet egy laborjának vezetője.","shortLead":"A jelenleg ismert koronavírusok mind denevérektől vagy háziállatoktól származnak, érvelt a Vuhani Virológiai Intézet...","id":"20200428_koronavirus_vuhani_virologiai_intezet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=de85d89b-349b-4005-bb3c-b16adb331386&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1cb8c157-9752-4d3a-8d5c-6fa0325176d4","keywords":null,"link":"/tudomany/20200428_koronavirus_vuhani_virologiai_intezet","timestamp":"2020. április. 28. 17:23","title":"A koronavírus-járványnak semmi köze a vuhani laborhoz, állítja egy kínai tudós","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]