Az operatív törzs szokásos sajtótájékoztatóját Dr. Halmosi Zsolt országos főparancsnok kezdte. Megerősítette azt a szerdai kormányrendeletet, mely szerint az idősotthonok is "intézményparancsnokot" kapnak. Ezt 18 intézménynél léptetik életbe, köztük 8 önkormányzati, 3 egyházi, 2 pedig magánintézmény, a többi állami.

A parancsnokok ellenőrzik majd a járványügyi szabályok betartását és az egészségügyi készleteket. Csak ebben a két dologban írhatják felül az intézmény vezetőinek döntéseit.

Ezután Müller Cecília ismertette a legújabb számokat. Az országos tisztifőorvos szerint jó eredményeket értünk el a védekezésben, de a szabályokat ettől még be kell tartani. A szerdai kormánydöntések alapját a járványügyi adatok szolgáltatták, ezekre továbbra is figyelni fognak.

Az igazolt fertőzöttek közül 1743 fő a fővárosban és Pest megyében található, ez az összes fertőzött 64 százaléka, ezért nem oldhatták fel a kijárási korlátozásokat Budapesten.

Továbbra is az időseket féltik, a most bejelentett intézkedések nem jelentenek teljes lazítást, és ha szükséges, akkor változtatni fognak rajtuk.

Az egészségügyi dolgozók képzése is folyamatos, erre azért is szükség van, mert sok fertőzöttet ápolnak kórházban. Lélegeztetőgépen jelenleg 54 beteg van. Folytatódik az önkéntesek kiképzése is: közülük 1900-at segédápolónak képeznek ki. Összesen 23 ezren jelentkeztek képzésre: 5000 orvos és 15 és félezer ápoló és orvostanhallgató is volt köztük. 18 ezren már sikeres záróvizsgát tettek, Müller Cecília mindannyiuknak külön megköszöni az áldozatvállalást.

© MTVA

A tisztifőorvos külön kitért az Anyák napjára, ami szerinte az év egyik legszebb napja. Mint fogalmazott, sokunknak nincs lehetősége, hogy a szokott módon kifejezzük a hálánkat édesanyánknak. Müller szerint ez talán szokatlan, de így is van mód, hogy köszöntsük őket, akár Skype segítségével is. "Így legalább van szemkontaktus" - tette hozzá. Ajándékok átadására is van lehetőség, lehet bonbont, csokoládét adni az édesanyáknak, a tárgyakon nagyon kevés ideig marad életben a vírus.

A virágok fertőzöttségének semmi alapja nincs, ezért küldjünk, adjunk virágot - ajánlotta. A pozitív fertőzöttek egy kis leleményességgel - akár telefonon, videón - szintén megoldhatják a köszöntést.

Müller Cecília a sajtótájékoztatón külön köszöntötte saját, 88 éves édesanyját.

Kiss Róbert rendőr alezredes következett a szokásos adatokkal: az elmúlt 24 órában 1186 alkalommal rendeltek el hatósági házi karantént, így ezek száma ismét 10 ezer felé emelkedett. A kijárási korlátozásokkal összefüggésben a rendőrség bevezetésük óta 39 618 esetben intézkedett, az elmúlt napban 19 szabálysértést észleltek.

Az Origo kérdésére Müller Cecília megismételte: a közösségi terjedés jelenleg alacsony szintű Magyarországon. A gócpontok közé az idősotthonok, kórházi egységek tartoznak. Az idősotthonok vizsgálata jelenleg is zajlik, a héten már a 100 fő alatti intézmények is sorra kerültek.

A háromnapos hétvégén az eredeti ütemben ellenőrzik a rendőrök a kijárási korlátozások szabályait: mindenki csak alapos indokkal hagyhatja el otthonát. Az önkormányzatok hozhatnak forgalomkorlátozási intézkedéseket saját hatáskörben.

A statisztikában mindenki szerepel, aki pozitív.

Nincs tudomásuk olyanról, aki az otthonában hunyt el, és pozitív a tesztje -

válaszolta Müller a 444.hu-nak.

A hvg.hu kérdésére Müller azt válaszolta: ha valaki koronavírusban hunyt el, a jogszabály rögzíti, hogyan kell eltemetni, de ez lehet koporsós temetés is. Nincs olyan előírás, hogy hamvasztani kell, ha az elhunyt még életében rendelkezett erről, akkor azt figyelembe kell venni. Máskülönben a család dönti el, milyen módon kívánja eltemetni, a koronavírusos elhunytaknál sincs ez máshogy. (Lapunk szerdán számolt be egy tatabányai esetről, ahol egyik olvasónk apósa koronavírusban hunyt el, és azt közölték velük, lehet, hogy már el is hamvasztották.)

A zárlat alá helyezett tatabányai Szent Borbála kórházban minden hetedik napon szűrik majd az egészségügyi dolgozókat. Magyarországon az összes fertőzött 13 százaléka közülük kerül ki. Ez egyébként Müller szerint átlagos arány a környező országokban is, persze csak ott, ahol ilyen mérsékelt a fertőzés.

A fővárosban lakó állampolgárokat a rendőrség arra kéri, hogy tartsák be a kijárási korlátozásokat és