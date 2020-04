Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"aa128c2d-ff02-40bc-b573-806df61486fc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Jelenleg 54-en vannak lélegeztetőgépen.","shortLead":"Jelenleg 54-en vannak lélegeztetőgépen.","id":"20200430_koronavirus_magyarorszag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=aa128c2d-ff02-40bc-b573-806df61486fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed8e681d-67b9-424e-8390-1184de02d351","keywords":null,"link":"/itthon/20200430_koronavirus_magyarorszag","timestamp":"2020. április. 30. 06:53","title":"Meghalt 12 beteg, és 2775 főre nőtt a fertőzöttek száma Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3df41950-d4ba-41f2-9e98-429f011ff8cd","c_author":"Czeglédi Fanni","category":"elet","description":"A tavaszról hagyományosan úgy tudjuk, hogy a szerelem évszaka. A koronavírus-világjárvány viszont alaposan keresztbe tett a társat kereső egyedülállóknak, igaz, a mostani helyzetnek lehetnek pozitív hozadékai is. És persze a szerelem is mindent legyőz.","shortLead":"A tavaszról hagyományosan úgy tudjuk, hogy a szerelem évszaka. A koronavírus-világjárvány viszont alaposan keresztbe...","id":"20200429_Egyedulallo_karantenban_megosztana__mi_a_helyzet_a_randizassal_a_jarvany_ideje_alatt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3df41950-d4ba-41f2-9e98-429f011ff8cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2cc400d0-289a-4077-abeb-85f1f7bdc5f0","keywords":null,"link":"/elet/20200429_Egyedulallo_karantenban_megosztana__mi_a_helyzet_a_randizassal_a_jarvany_ideje_alatt","timestamp":"2020. április. 29. 20:00","title":"Egyedülálló karanténban megosztaná – randizás járvány idején","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"315629c9-f547-440b-8445-7251d6454365","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Helyben fogyasztani még tilos, de telefonon már le lehet adni a rendelést.","shortLead":"Helyben fogyasztani még tilos, de telefonon már le lehet adni a rendelést.","id":"20200428_koronavirus_jarvany_olaszorszag_napoly_pizzeria_korlatozas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=315629c9-f547-440b-8445-7251d6454365&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7aa642f2-9f4f-489c-897a-09438f3d73a2","keywords":null,"link":"/elet/20200428_koronavirus_jarvany_olaszorszag_napoly_pizzeria_korlatozas","timestamp":"2020. április. 28. 15:32","title":"Újra kinyitottak a nápolyi pizzériák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f575eda9-be11-4185-8e8c-9476c5323878","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Szigorú biztonsági előírások mellett kezdtek újra dolgozni a Mercedes magyar gyárában.","shortLead":"Szigorú biztonsági előírások mellett kezdtek újra dolgozni a Mercedes magyar gyárában.","id":"20200428_koronavirus_jarvany_kecskemet_mercedes_autogyartas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f575eda9-be11-4185-8e8c-9476c5323878&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ceb19a39-4115-4801-b96e-de6c7268553a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200428_koronavirus_jarvany_kecskemet_mercedes_autogyartas","timestamp":"2020. április. 28. 10:34","title":"Újraindult a munka a kecskeméti Mercedes-gyárban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"49269316-d86c-4e4f-b524-58fb283d74cb","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Már több mint 71 ezer ember gyógyult fel a betegségből a járvány kezdete óta.","shortLead":"Már több mint 71 ezer ember gyógyult fel a betegségből a járvány kezdete óta.","id":"20200429_Csokkent_a_napi_halalos_aldozatok_es_a_fertozottek_szama_Olaszorszagban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=49269316-d86c-4e4f-b524-58fb283d74cb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dac15d84-b672-41c7-a78b-0fd009a1ccf0","keywords":null,"link":"/vilag/20200429_Csokkent_a_napi_halalos_aldozatok_es_a_fertozottek_szama_Olaszorszagban","timestamp":"2020. április. 29. 19:55","title":"Csökkent a napi halálos áldozatok és a fertőzöttek száma Olaszországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"45518ec3-1a4f-4275-b629-12767d79a75d","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A prémiumot a cseh rendőrök, katonák, vámosok és tűzoltók kapják. Az egészségügyi dolgozók jutalmáról a következő napokban döntenek.","shortLead":"A prémiumot a cseh rendőrök, katonák, vámosok és tűzoltók kapják. Az egészségügyi dolgozók jutalmáról a következő...","id":"20200428_cseh_kormany_jarvany_rendor_tuzolto","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=45518ec3-1a4f-4275-b629-12767d79a75d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb73ce6c-b09d-48f9-93df-bbe481b9552a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200428_cseh_kormany_jarvany_rendor_tuzolto","timestamp":"2020. április. 28. 21:55","title":"Csehországban a kormány megjutalmazza a járvány ellen küzdőket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15bfaf11-b7de-4d1f-9b75-1fdedb733f96","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Április 20-tól kezdték el a korlátozások fokozatos lazítását az országban.","shortLead":"Április 20-tól kezdték el a korlátozások fokozatos lazítását az országban.","id":"20200428_koronavirus_jarvany_fertozes_statisztika_nemetorszag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=15bfaf11-b7de-4d1f-9b75-1fdedb733f96&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"184b6b33-1de4-43f5-8fa5-037172ac0465","keywords":null,"link":"/vilag/20200428_koronavirus_jarvany_fertozes_statisztika_nemetorszag","timestamp":"2020. április. 28. 14:36","title":"Megtorpant a koronavírus visszaszorulása Németországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"91379639-38a6-4b4c-b3c7-0483cbfe2683","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Márki-Zay Péter a járványhelyzet miatt átírná az önkormányzatnál dolgozók munkarendjét, és ezzel együtt a bérét is, ezért ment neki a polgármesternek a kormányzó párt helyi szervezete. A közalkalmazotti szakszervezet sem látja jónak a polgármesterek hasonló lépéseit, de szerintük a kassza kulcsa a kormánynál van.","shortLead":"Márki-Zay Péter a járványhelyzet miatt átírná az önkormányzatnál dolgozók munkarendjét, és ezzel együtt a bérét is...","id":"20200429_A_Fidesz_a_szakszervezetek_oldalara_allt_Hodmezovasarhelyen","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=91379639-38a6-4b4c-b3c7-0483cbfe2683&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"adea322c-e406-45bd-ac1b-3e2819286ec9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200429_A_Fidesz_a_szakszervezetek_oldalara_allt_Hodmezovasarhelyen","timestamp":"2020. április. 29. 17:38","title":"A Fidesz a szakszervezetek oldalára állt Hódmezővásárhelyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]