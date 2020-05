Cikkünk frissül

Szigorú menetrend és fokozatosság: ez a következő napok legfontosabb kifejezése - mondta Orbán Viktor miniszterelnök a Kossuth Rádió reggeli műsorában a veszélyhelyzetről és a kijárási korlátozásokról. Rendre meghallgatja a szakembereket arról, hogyan alakulhat a járvány, de ebben a helyzetben a tapasztalat mindent megelőz. Három tény ismert: a vírus létezik, nincs ellene vakcina, semmilyen garancia nincs arra, hogy magától elpusztulna vagy elmenne, ezért

a védekezést nem lehet feladni.

Azt a tényt is elmondta újra, hogy a vírus különöbző módon érinti az embereket, a koronavírusban elhunytak 80 százaléka budapesti vagy Pest megyei, ez a "megapolisz" a fertőzésnek leginkább kitett terület. Az is tény, hogy az időseket sokkal súlyosabban érinti a járvány, ezért a védekezésnek ehhez kell igazodnia.

Orbán elmondta,

az ország központjában a kijárási korlátozás fent marad,

a többi helyen pedig, ahol alacsonyabb a fertőzések és halálozások száma és a fertőzés is lassabban terjed, enyhítik a korlátozást. (A részleteket szabályozó rendelet csütörtök éjjel jelent meg a Magyar Közlönyben, erről itt olvashat bővebben.)

Orbán rátér arra is, hogy miután minden nap meghallgatja az operatív törzs vezetőit, minden nap, de ha kell,

a helyzethez igazodva egy órán belül is tud új döntést hozni.

A különleges jogrend különleges gyorsaságra ad lehetőséget - magyarázza Orbán. Alapesetben a döntéseket kéthetente érdemes felülvizsgálni, akkora látszik ugyanis a hatása.

A miniszterelnök többször is elmondta, most még csak az első csatát nyerte meg az ország a vírussal szemben, mert az nem szabadult el, és sikerült felkészíteni az egészségügyet arra, hogy ne maradjon koronavírusos beteg ellátatlanul, akkor sem, ha hirtelen nagy hullámban támadna a járvány.

Kérdés, hogyan indítsuk újra az életet, hiszen így nem lehet hosszabb távon élni - mondja. A tapasztalat itt is döntő, figyeli, mi történik a 2-3 héttel előttünk járó Ausztriában, illetve a cseheknél.

A miniszterelnök azt mondta,

ha sikerül Budapesten a halálozások számát csökkenteni, nem fognak habozni, Budapesten is újraindulhat a normális élet.

Orbán hangsúlyozta azt is, "a vírus nem ment el." A járványügyi szakemberek, orvosok többsége azt mondja, nincs olyan világjárvány, aminek csak egy hulláma van.

Lesz második hullám. Nyáron lelassulhat a járvány, utána jön a második szakasz, október-november környékén

- mondta szakemberekre hivatkozva.

Áttérnek a nemzetközi bírálatokra. Számított a pénzügyi spekulánsok javaslataira, biztos volt benne, hogy olyan javaslat kerül elő, aminek a pénzügyi befektetők a haszonélvezői, azon még jobban meglepődött volna, ha Soros nem tesz le valami tervet. A migrációt hozza fel hasonlatként. Megjelent a járvány, jöttek a pénzügyi befektetők, jött a második Soros-terv. Abban is biztos volt, hogy miután Soros hálózata döntő befolyással bír, kevés ország lesz, ami azt mondja, "álljon meg a menet". Mi biztos nem kérünk "ebből a levesből." Ezért diktatúrázzák Magyarországot, legalábbis is volt a terv. Ha az ember vállalja a vitát, az tényszerűvé tehető. A rendkívüli jogrendnek is van leírása, azt végig lehet nézni, mikor ez megtörtént, nem találtak benne semmit, ami szembemenne az uniós joggal, előírásokkal. Óránként kellene fogadni az elnézést kérő leveleket, bár nem számít arra, hogy ez így lesz.

Élet-halál harc folyik abban, hogy sikerül-e a nemzetállamokat felszámolni, a liberálisok a legerősebb képviselői ennek. A liberálisok elhagyták a nemzeti kötődést, világkormányzás megerősítése a cél.

Keletről is jön a támadás, Klaus Johannis magyarellenes kijelentésére is rákérdez Nagy. Orbán azt mondja, szoktak találkozni, és ő tiszteletreméltó embert ismert meg benne. Van néhány dolog, amiben egyetértettek, abban lehetett rá számítani. A ő viszonya a tiszteleten alapul, Romániát is tiszteli. Értetlenséggel figyeli, ami történt. "Ilyen mondatokat a legrosszabb antidemokratikus, zavaros időszakokban sem hallottunk Romániából. Várok kicsit, hogy tisztuljon a helyzet, és megértsük mi történt. Ki kell, hogy derüljön, hogy ezek csak rossz mondatok vagy rossz szándék is van-e mögötte. Az elém dobott kesztyűért nem hajlunk le. Nem tudjuk, provokáció, vagy egy új nemzetstratégia. Akkor vegyük fel a kesztyűt, ha muszáj. Törekedni kell a jó viszonyra, de a tiszteletet elvárják a magyarok iránt is."

A gazdaságvédelmi intézkedésekre térnek rá. Lesznek szilánkszerű biztató hírek, összkép nem lelkesítő. A sok spekuláció helyett a tapasztalatra kell támaszkodni. Sok válságon kellett átmennie Magyarországnak az elmúlt 30 évben. A 2008-as válság kezeléséből adódik a legtöbb tapasztalat a mostani válság kezelésére. Akkor is kiválasztották a vezércsillagot, amihez igazítani lehetett a legtöbb lépést. 2010-ben ugyanaz volt a pont, mint most. Ez pedig a munkahelyek kérdése. Ha van munka, még ha nem is olyan, amit az ember szeretne, akkor van esély.

Most is a munkahelyek védelmére koncentrál. Annyi munkahelyet fogunk létrehozni, amennyit a vírus megszüntet, erre Orbán személyes garanciát vállalt.

Három hónapra jár az álláskeresési támogatás, 3 hónap után kap jövedelempótló támogatást, amellett illetve helyett kínálnak mást: fizetett képzést, de van közmunkarendszer, állami cégek föl vannak készülve arra, hogy megnöveljék a létszámot, és van hadsereg is, oda is toboroznak fiatalokat. Vannak eszközeink, amin keresztül kezelni lehet a helyzetet. Nem mondja, hogy ott folytatódik az élet, ahol abbahagyták. Van, akinek az állása inkább veszélybe kerül, másé nem. Különböző hatások lesznek.

Minden gazdasági válságkezelésben az összefogás kulcskérdés. Munkaadók, munkavállalók, kormány, befeketetők mind kellenek. Orbán ismét a teljes foglalkoztatáshoz térne vissza. Ezt az összefogást most is létre akarja hozni. Most az életet is újra kell indítani, nem csak a gazdságot.

Visz-e édesanyjának virágot - kérdezi Nagy. Elmenni még csak lehet, de hogy adom át? Kérdez vissza. A nagymamája is él, 99 éves. Azt kívánja mindenkinek, az édesanyja érezhesse, hogy van fia, a fiúnak pedig, hogy van édesanyja. Zárszóként boldog anyák napját kívánt.