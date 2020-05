Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d64f37b8-26e2-4d43-901b-30b6f433ad0d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Budapesten és a környező településeken fenntartják a kijárási korlátozásokat, vidéken viszont teljesen újraindul az élet. ","shortLead":"Budapesten és a környező településeken fenntartják a kijárási korlátozásokat, vidéken viszont teljesen újraindul...","id":"20200430_koronavirus_kijarasi_korlatozas_enyhites_gulyas_gergely_kormanyinfo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d64f37b8-26e2-4d43-901b-30b6f433ad0d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"555e5b9e-7671-46ef-9ff5-593d245ef614","keywords":null,"link":"/itthon/20200430_koronavirus_kijarasi_korlatozas_enyhites_gulyas_gergely_kormanyinfo","timestamp":"2020. április. 30. 11:07","title":"Így változik az élet hétfőtől – a legfontosabb tudnivalók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eda6886a-ba28-4698-ad70-b876910eb76d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Mikor tetőzik a járvány, és mikor lehetünk túl rajta? Előrejelzésekből nincs hiány, ám a különböző számítási modellek igen eltérő eredményeket adnak. Ráadásul naponta, hetente változnak.","shortLead":"Mikor tetőzik a járvány, és mikor lehetünk túl rajta? Előrejelzésekből nincs hiány, ám a különböző számítási modellek...","id":"20200429_koronavirus_jarvany_elorejelzes_modellek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=eda6886a-ba28-4698-ad70-b876910eb76d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"15724bff-0def-4969-ae21-965c586e16a8","keywords":null,"link":"/tudomany/20200429_koronavirus_jarvany_elorejelzes_modellek","timestamp":"2020. április. 29. 14:33","title":"Az a baj, hogy a koronavírus-járvány végének becslése nem olyan, mint egy időjárás-előrejelzés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"06bb0e25-dab2-4597-967c-185a0fa3ab07","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az elmúlt négy napban 3100-nál is több beteg gyógyult meg az országban.","shortLead":"Az elmúlt négy napban 3100-nál is több beteg gyógyult meg az országban.","id":"20200430_koronavirus_jarvany_fertozes_statisztika_halalos_aldozatok_szama","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=06bb0e25-dab2-4597-967c-185a0fa3ab07&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"78026dec-5087-4e4a-b26d-56601df45650","keywords":null,"link":"/vilag/20200430_koronavirus_jarvany_fertozes_statisztika_halalos_aldozatok_szama","timestamp":"2020. április. 30. 16:12","title":"Hetek óta nem volt ilyen alacsony az elhunytak száma Spanyolországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3df41950-d4ba-41f2-9e98-429f011ff8cd","c_author":"Czeglédi Fanni","category":"elet","description":"A tavaszról hagyományosan úgy tudjuk, hogy a szerelem évszaka. A koronavírus-világjárvány viszont alaposan keresztbe tett a társat kereső egyedülállóknak, igaz, a mostani helyzetnek lehetnek pozitív hozadékai is. És persze a szerelem is mindent legyőz.","shortLead":"A tavaszról hagyományosan úgy tudjuk, hogy a szerelem évszaka. A koronavírus-világjárvány viszont alaposan keresztbe...","id":"20200429_Egyedulallo_karantenban_megosztana__mi_a_helyzet_a_randizassal_a_jarvany_ideje_alatt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3df41950-d4ba-41f2-9e98-429f011ff8cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2cc400d0-289a-4077-abeb-85f1f7bdc5f0","keywords":null,"link":"/elet/20200429_Egyedulallo_karantenban_megosztana__mi_a_helyzet_a_randizassal_a_jarvany_ideje_alatt","timestamp":"2020. április. 29. 20:00","title":"Egyedülálló karanténban megosztaná – randizás járvány idején","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"21d230e7-a187-48a0-9978-8d4b018c358d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Hódmezővásárhelyi Tankerületi Központ váratlan utasítása három gimnáziumot érintett.","shortLead":"A Hódmezővásárhelyi Tankerületi Központ váratlan utasítása három gimnáziumot érintett.","id":"20200430_tankerleti_kozpont_utolagos_letszamcsokkentes_szentes_felveteli_gimnazium","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=21d230e7-a187-48a0-9978-8d4b018c358d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f00f3e3-cf6f-4589-8d1e-97815ce77066","keywords":null,"link":"/itthon/20200430_tankerleti_kozpont_utolagos_letszamcsokkentes_szentes_felveteli_gimnazium","timestamp":"2020. április. 30. 15:13","title":"Index: Mégsem lesz utólagos létszámcsökkentés a szentesi gimnáziumban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d3431a83-e89d-479d-a47c-b2298d3296ac","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Ártalmatlan vírusmaradványok okozhatják, hogy a koronavírus okozta Covid-19 betegségből már meggyógyult pácienseket újratesztelve pozitív eredmény születik – közölték szerdán dél-koreai egészségügyi szakértők.","shortLead":"Ártalmatlan vírusmaradványok okozhatják, hogy a koronavírus okozta Covid-19 betegségből már meggyógyult pácienseket...","id":"20200429_koronavirus_jarvany_teszt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d3431a83-e89d-479d-a47c-b2298d3296ac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"81b974d7-c76e-455e-a98a-9d7c5bf0fe24","keywords":null,"link":"/tudomany/20200429_koronavirus_jarvany_teszt","timestamp":"2020. április. 29. 16:33","title":"Megvizsgálták 277 ember pozitív koronavírustesztjét, és megnyugtató dolgot közöltek a világgal a tudósok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4b89ed57-50e3-405c-ba5f-261125f24c82","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A pénzből, amelyet a kormány a járvány elleni védekezés alapjába irányít, egy közösségi házat újítottak volna fel. Baranyi Krisztina polgármester szerint kifosztják őket.","shortLead":"A pénzből, amelyet a kormány a járvány elleni védekezés alapjába irányít, egy közösségi házat újítottak volna fel...","id":"20200430_koronavirus_jarvany_elleni_alap_ferencvaros_kozossegi_haz_baranyi_krisztina","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4b89ed57-50e3-405c-ba5f-261125f24c82&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"920ddc35-7944-4866-8755-4c6cc3cb5703","keywords":null,"link":"/itthon/20200430_koronavirus_jarvany_elleni_alap_ferencvaros_kozossegi_haz_baranyi_krisztina","timestamp":"2020. április. 30. 08:55","title":"Mégsem kapja meg a kormánytól a beígért 400 milliót Ferencváros","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"603655ed-2a83-47f1-84f4-a915c96dfda3","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az elmúlt évben 59 százalékos növekedést ért el a cég a bázisidőszakhoz képest.","shortLead":"Az elmúlt évben 59 százalékos növekedést ért el a cég a bázisidőszakhoz képest.","id":"20200430_Jelentos_novekedest_ert_el_az_ALTEO","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=603655ed-2a83-47f1-84f4-a915c96dfda3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"78ccf2ed-bdd3-4188-a8ce-b1ae7744b1e4","keywords":null,"link":"/kkv/20200430_Jelentos_novekedest_ert_el_az_ALTEO","timestamp":"2020. április. 30. 12:52","title":"Jelentős növekedést ért el az ALTEO","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]