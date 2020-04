Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"05a5b26e-8bf3-499c-aa20-d48354273ba8","c_author":"T. R.","category":"itthon","description":"Ugyan az Alkotmánybíróság egyszer már megsemmisítette ezt a rendelkezést, Pintér Sándor most újra megpróbálkozik ennek bevezetésével. Orbán azt ígérte a hét elején, mindenkinek lesz állásajánlata három hónapon belül, aki elveszti a válság miatt az állását, ha nem cégektől, akkor az államtól. Ehhez viszont valószínűleg fel kell pörgetni a közmunkaprogramot is.","shortLead":"Ugyan az Alkotmánybíróság egyszer már megsemmisítette ezt a rendelkezést, Pintér Sándor most újra megpróbálkozik ennek...","id":"20200429_Kizarnak_a_kozmunkabol_akinek_rendezetlen_az_udvara","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=05a5b26e-8bf3-499c-aa20-d48354273ba8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"450ed3a0-0363-4deb-b17c-a68b23558cd1","keywords":null,"link":"/itthon/20200429_Kizarnak_a_kozmunkabol_akinek_rendezetlen_az_udvara","timestamp":"2020. április. 29. 12:53","title":"Kizárnák a közmunkából, akinek rendezetlen az udvara","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7611ac82-344c-49c9-9497-c095f5c6e38f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A miniszter a részletek kifejtése nélkül nyilatkozott arról, hogy a szerdai kormányülésen miről születhet majd döntés.","shortLead":"A miniszter a részletek kifejtése nélkül nyilatkozott arról, hogy a szerdai kormányülésen miről születhet majd döntés.","id":"20200428_gulyas_teruleti_elteresek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7611ac82-344c-49c9-9497-c095f5c6e38f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b1f0a1d-b8d4-4f02-8ca4-7c5927455ad7","keywords":null,"link":"/itthon/20200428_gulyas_teruleti_elteresek","timestamp":"2020. április. 28. 20:40","title":"Gulyás: Területi eltérések lehetnek abban, ahogy a korlátozásokon lazít a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"826c29e3-49c9-47da-aba0-df9052b54958","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Százezer forintra büntette meg a médiahatóság az ATV szolgáltatóját, mellette még egy közleményt is be kell olvasni a csatornán, mert úgy találták, hogy Niedermüller Péter kirekesztő kijelentéseket tett az egyik műsorban.","shortLead":"Százezer forintra büntette meg a médiahatóság az ATV szolgáltatóját, mellette még egy közleményt is be kell olvasni...","id":"20200429_nmhh_atv_niedermuller","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=826c29e3-49c9-47da-aba0-df9052b54958&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"edb5ff59-9277-4d93-a964-155c1cdc9fd1","keywords":null,"link":"/itthon/20200429_nmhh_atv_niedermuller","timestamp":"2020. április. 29. 15:07","title":"A Médiahatóság megbüntette az ATV-t Niedermüller kijelentései miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b555d75-42e1-4e6c-a525-d4e0f17c6c28","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A madridi Prado múzeumnak tavaly rekordszámú látogatója volt, idén veszteségei lesznek. \r

\r

","shortLead":"A madridi Prado múzeumnak tavaly rekordszámú látogatója volt, idén veszteségei lesznek. \r

\r

","id":"20200429_Europa_egyik_legismertebb_keptara_70_szazalekos_bevetelcsokkenesre_szamit","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5b555d75-42e1-4e6c-a525-d4e0f17c6c28&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86fd6000-d98c-4351-b96a-cac30e85bb9c","keywords":null,"link":"/kultura/20200429_Europa_egyik_legismertebb_keptara_70_szazalekos_bevetelcsokkenesre_szamit","timestamp":"2020. április. 29. 08:54","title":"Európa egyik legismertebb képtára 70 százalékos bevételcsökkenésre számít","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e5f008f2-c8c8-4615-93f9-380691edac95","c_author":"HVG","category":"360","description":"Műholdas telefon mindenkinek? A kérdőjel egyelőre indokolt, mert nem sokat tudni Abel Avellan amerikai feltaláló és üzletember ötletének részleteiről, de ha mégis van benne valami, akkor olyasmi kerül a piacra, ami eddig lehetetlennek tűnt. ","shortLead":"Műholdas telefon mindenkinek? A kérdőjel egyelőre indokolt, mert nem sokat tudni Abel Avellan amerikai feltaláló és...","id":"202017_urtelefon_maskepp_egi_jel","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e5f008f2-c8c8-4615-93f9-380691edac95&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"311c04f2-e82f-4ad1-946b-ed00d7eacd97","keywords":null,"link":"/360/202017_urtelefon_maskepp_egi_jel","timestamp":"2020. április. 29. 10:00","title":"Ahol nincs térerő, ott is működik – sima mobillal is csatlakozni lehet majd a műholdas hálózathoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fd99c866-0983-44fb-84d6-e2ad846e6f4f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Sokkal nehezebb helyzetben vannak azok a páciensek, akik a koronavírus mellett súlyosabb daganatos betegséggel is küzdenek – ezt sugallja legalábbis egy kedden megjelent tanulmány. ","shortLead":"Sokkal nehezebb helyzetben vannak azok a páciensek, akik a koronavírus mellett súlyosabb daganatos betegséggel is...","id":"20200428_koronavirus_rakos_betegek_riziko_daganat_jarvany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fd99c866-0983-44fb-84d6-e2ad846e6f4f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c624bdb6-9ca2-4fbc-8da7-33f4245f7c9f","keywords":null,"link":"/tudomany/20200428_koronavirus_rakos_betegek_riziko_daganat_jarvany","timestamp":"2020. április. 28. 20:33","title":"Háromszor nagyobb veszélyben vannak a rákkal küzdők a koronavírus miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ffa362c2-99f7-4df1-8d54-b19159344877","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A nő 2018-ban tűnt el, és akkor még úgy tűnt, emberrablás történt. A nyomozók azóta arra jutottak, hogy megölték őt, és ebben férje minimum bűnrészes.","shortLead":"A nő 2018-ban tűnt el, és akkor még úgy tűnt, emberrablás történt. A nyomozók azóta arra jutottak, hogy megölték őt, és...","id":"20200428_tom_hagen_emberrablas_gyilkossag_bunreszesseg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ffa362c2-99f7-4df1-8d54-b19159344877&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6cc82fb1-094b-4665-8e1f-87122dabdafb","keywords":null,"link":"/vilag/20200428_tom_hagen_emberrablas_gyilkossag_bunreszesseg","timestamp":"2020. április. 28. 17:06","title":"Meggyilkolhatta feleségét, ezért őrizetbe vették az egyik leggazdagabb norvég üzletembert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d3714db-8a1c-4e21-842d-0b2a1b77d1df","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"Nemcsak ideiglenesen, hanem belátható ideig marad a kiskereskedelmi különadó, jelen állás szerint a benzinkutaktól a könyvesboltokon keresztül a gyógyszertárakig mindenkinek. A Pénzügyminisztérium a környezetvédelemmel indokolja a sarcot. A külföldi kereskedőkre is vonatkozik, szóval indul a NAV vs Amazon meccs.","shortLead":"Nemcsak ideiglenesen, hanem belátható ideig marad a kiskereskedelmi különadó, jelen állás szerint a benzinkutaktól...","id":"20200429_Kulonado_kiskereskedelem_adorendszer_fogyasztas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3d3714db-8a1c-4e21-842d-0b2a1b77d1df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b2f5ab93-e75c-47d8-acaf-7dfecb70278a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200429_Kulonado_kiskereskedelem_adorendszer_fogyasztas","timestamp":"2020. április. 29. 11:10","title":"A koronavírus csak a kifogás volt arra, hogy a kormány megsarcolja a kereskedőket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]