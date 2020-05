Nemcsak az országgyűlési képviselők fizetése emelkedett meg a közelmúltban: az államtitkárok is több pénzt kapnak.

Jelentősen nőtt az államtitkárok fizetése a kormány honlapjára még március végén kikerült adatok alapján. Az Mfor vette észre, hogy azoknak a tisztségviselőknek, akik csak ilyen posztot töltenek be, bruttó 1 296 300 forintról 1 750 000 forintra emelkedett a bére.

Ez 35 százalékos növekedést jelent, amit az év elejétől érvényesítenek a fizetésekben.

Azokra az államtitkárokra, akik parlamenti képviselők is, nem vonatkozik ez az emelés: ők továbbra is 1 296 300 forintot kapnak az előbbi posztjuk ellátásáért, és meg kell elégednük a képviselői alapbér 997 ezer forintról 1 103 400 forintra emelésével. Az ő havi összkeresetük így is bruttó 2 399 700 forintra emelkedett márciustól.

A miniszteri fizetések összege nem változott, maradt bruttó 1 979 400 forint. A képviselőként is dolgozó tárcavezetők – így Varga Mihály, Gulyás Gergely és Rogán Antal – képviselői alapbére viszont szintén megnőtt, így ők március óta bruttó 3 082 800 forintot kapnak.

Az Mfor kiemelte Süli János, a paksi atomerőmű bővítéséért felelős tárca nélküli miniszter fizetését. Sülinek ezért a feladatért továbbra is bruttó 5 milliós fizetés jár, a képviselői alapilletmény emelkedésének köszönhetően azonban havonta összesen bruttó 6 103 400 forint szerepel a bérlapján.

A lap megjegyezte, hogy az Orbán Viktor miniszterelnök javadalmazását ismertető dokumentum, bár február 29-i dátummal került fel a kormány honlapjára, az idei adatot még nem tartalmazta. Tavaly a kormányfő az előző évihez képest 50 forinttal kevesebbért, bruttó 1 507 350 forintért végezte a munkáját.

