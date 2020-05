Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"995e9fe6-fd4c-4efe-8474-ce347a224835","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"","shortLead":"","id":"20200506_Kamikaze_mokus_zsaru__tipizaltak_a_tavoktato_tanarokat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=995e9fe6-fd4c-4efe-8474-ce347a224835&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"04052bde-4459-4720-9b63-700580826f49","keywords":null,"link":"/elet/20200506_Kamikaze_mokus_zsaru__tipizaltak_a_tavoktato_tanarokat","timestamp":"2020. május. 06. 12:05","title":"Kamikáze, mókus, zsaru – tipizálták a távoktató tanárokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c5efc14-db04-4a5d-bd2a-c2db423233c0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Várhatóan csütörtökön leplezi le az LG új telefonját, a Velvetet, amiről már rengeteg részlet kiderült, most már az ára is.","shortLead":"Várhatóan csütörtökön leplezi le az LG új telefonját, a Velvetet, amiről már rengeteg részlet kiderült, most már az ára...","id":"20200506_lg_velvet_koreai_ara_specifikaciok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2c5efc14-db04-4a5d-bd2a-c2db423233c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8604243c-3dda-45f0-921a-d82305886b29","keywords":null,"link":"/tudomany/20200506_lg_velvet_koreai_ara_specifikaciok","timestamp":"2020. május. 06. 12:33","title":"Az utolsó puzzle-darab is a helyén: megvan az LG Velvet ára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"404be0e4-a254-460c-a4ac-c80c738c2d96","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A választható feladatokkal gyűlhet meg a legtöbb vizsgázó baja.","shortLead":"A választható feladatokkal gyűlhet meg a legtöbb vizsgázó baja.","id":"20200505_matematika_erettsegi_vizsga_masodik_resz_szaktanar_velemeny","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=404be0e4-a254-460c-a4ac-c80c738c2d96&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"10ac06ad-f5c0-4946-a008-aba2cad4da32","keywords":null,"link":"/itthon/20200505_matematika_erettsegi_vizsga_masodik_resz_szaktanar_velemeny","timestamp":"2020. május. 05. 11:00","title":"Szaktanár a matekérettségi második részéről: Barátibb feladatok után nehezebbek következnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"711e3a40-d490-49ea-8c5e-b572081eb054","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az utóbbi hetekben a koronavírus miatt válságba került zeneipari helyzet miatt több jogdíjkezelő is rendkívüli szociális támogatásokat hirdetett meg előadóknak és zenészeknek, azonban az EJI (Előadóművészi Jogvédő Iroda) és az Artisjus támogatottakról szóló listáján találni érdekes neveket.\r

\r

","shortLead":"Az utóbbi hetekben a koronavírus miatt válságba került zeneipari helyzet miatt több jogdíjkezelő is rendkívüli...","id":"20200506_Gusztustalannak_es_szanalmasnak_tartom_ezt_az_egeszet__Majka_kiakadt_a_segelyt_kerelmezo_popzeneszek_nevsoran","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=711e3a40-d490-49ea-8c5e-b572081eb054&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b67f146-d6d0-475d-9ca1-43a095b80d0a","keywords":null,"link":"/elet/20200506_Gusztustalannak_es_szanalmasnak_tartom_ezt_az_egeszet__Majka_kiakadt_a_segelyt_kerelmezo_popzeneszek_nevsoran","timestamp":"2020. május. 06. 16:06","title":"„Gusztustalannak és szánalmasnak tartom ezt az egészet!” – Majka kiborult a segélyt kérelmező popzenészek névsorán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f36dbdc9-cd0d-402e-b2ff-49c62bedf9bd","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Először hagyta el Washingtont az amerikai elnök a járvány kitörése óta. Maszkot nem vitt magával Phoenixbe.","shortLead":"Először hagyta el Washingtont az amerikai elnök a járvány kitörése óta. Maszkot nem vitt magával Phoenixbe.","id":"20200506_Trump_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f36dbdc9-cd0d-402e-b2ff-49c62bedf9bd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a9043739-3578-45a0-8394-54e9401a2077","keywords":null,"link":"/vilag/20200506_Trump_koronavirus","timestamp":"2020. május. 06. 05:55","title":"Trump: Ha újra fellángol a járvány, akkor majd eloltjuk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"68b990f0-81de-42b6-ac3a-eba1f03ecab3","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"elet","description":"A Nővérek Nemzetközi Tanácsa (ICN) szerint a világon már több mint 260 nővér halt bele a koronavírus-fertőzés okozta betegségbe.","shortLead":"A Nővérek Nemzetközi Tanácsa (ICN) szerint a világon már több mint 260 nővér halt bele a koronavírus-fertőzés okozta...","id":"20200506_apolo_orvos_egeszsegugyi_dolgozo_koronavirus_icn","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=68b990f0-81de-42b6-ac3a-eba1f03ecab3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff704281-999f-4fc9-9fd2-e314be955869","keywords":null,"link":"/elet/20200506_apolo_orvos_egeszsegugyi_dolgozo_koronavirus_icn","timestamp":"2020. május. 06. 17:33","title":"Legalább 90 ezer ápolót és orvost fertőzött már meg a koronavírus a világon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"83ee3197-7694-47d0-b3e0-43acf2edd23d","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A koronavírus-járvány alkalmat teremt arra, hogy az emberiség átgondolja, mit kellene máshogy csinálnia a jövőben. Világhírű művészek szerint radikális átalakításra van szükség minden szinten.\r

","shortLead":"A koronavírus-járvány alkalmat teremt arra, hogy az emberiség átgondolja, mit kellene máshogy csinálnia a jövőben...","id":"20200506_Madonna_Robert_de_Niro_es_Tarr_Bela_egyszerre_keri_ne_terjunk_vissza_normalitasba","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=83ee3197-7694-47d0-b3e0-43acf2edd23d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e8beeb7-195f-490f-b705-9970fdbb9d9a","keywords":null,"link":"/elet/20200506_Madonna_Robert_de_Niro_es_Tarr_Bela_egyszerre_keri_ne_terjunk_vissza_normalitasba","timestamp":"2020. május. 06. 15:30","title":"Madonna és Tarr Béla egyszerre kéri: ne térjünk vissza normalitásba a járvány után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e3f4ae70-d0f4-4733-af71-1f36591c79a3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Eduline-nak nyilatkozó szaktanár szerint nem kis gond van az idei középszintű töriérettségi egyik feladatával.","shortLead":"Az Eduline-nak nyilatkozó szaktanár szerint nem kis gond van az idei középszintű töriérettségi egyik feladatával.","id":"20200506_tortenelemerettsegi_2020_torierettseg_feladatok_szaktanar_velemeny","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e3f4ae70-d0f4-4733-af71-1f36591c79a3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ce728bc-b47b-4264-9afa-8b441b0476e8","keywords":null,"link":"/itthon/20200506_tortenelemerettsegi_2020_torierettseg_feladatok_szaktanar_velemeny","timestamp":"2020. május. 06. 16:25","title":"Szaktanár: Félrevezető a töriérettségi egyik feladata","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]