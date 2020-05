Cikkünk frissül

Több döntést hozott szerdán a kormány. Gulyás Gergely miniszter arról beszél, hétfőn elkezdődött a védekezés második szakasza. 1240 aktív fertőzött van Budapesten és Pest megyében, 726-an pedig vidéken. 301 ember halt meg Budapesten, Pest megyében, 82-en pedig vidéken.

39 új megbetegedést regisztráltak tegnap, 10 ember hunyt el. A fertőzés lassult, az elmúlt egy nap adata az egyik legjobb adat. Új fertőzöttek száma csökken, de a területi különbségek megvannak.

Gulyás kér mindenkit, hogy tartsák be a szabályokat.

Fürjes Balázs arról állapodott meg, hogy május-júniusban üljön össze a Fővárosi Fejlesztések Tanácsa, Gulyás is több városvezetővel egyeztetett. Meglepte Gulyást Karácsony kritikája, de állnak rendelkezésére. Karácsony szerint az élet újraindítása Budapesten is szükséges lenne. A véleményváltozást Karácsony tegye ezt egyértelművé, nyitottak tárgyalni arról, hogy milyen formában milyen határidővel indítható újra az élet Budapesten.

A budapestiek utazásával kapcsolatban azt mondja, a hatályos rendeletben meghatározták, mikor lehet elhagyni az ingatlant, és ha elhagyhatják az ingatlant, vidékre is mehetnek. "Nincs lezárás Budapesten és Pest megyében." Tegnap az operatív törzs ülésén még nem pont ezt mondták.

A kormány átnézte a gazdaságvédelmi akcióterv helyzetét, a támogatási program elindult, 3 ezer vállalat, 44 ezer munkahely megtartására vállalt garanciát. A munkahelyek megtartása a legfontosabb.

A vállalkozások számára beruházásösztönző támogatást lehet adni, 800 ezer eurós felső küszöbbel. Az 50 milliárdos keretet túljegyezték, a keret emeléséről fog dönteni a kormány. A beruházás új munkahelyeket teremt, ezért fontos. A kormány állja a szavát, hogy annyi munkahely lesz, amennyit a vírus tönkretesz

A közfoglalkoztatottak keretszámát emelik

átképzést biztosítanak, amit az állam finanszíroz

szerződéses honvédek számát emelik,

szeretnék, ha az új lehetőség gyorsan új munkahelyet teremtenének. Cél, hogy a munkaerőpiaci igényeket gyorsan ki lehessen elégíteni. Három hónapra jár az álláskeresési támogatás, szeretnék, ha ennél tovább senkinek nem kellene munka nélkül lennie.

Újabb rendeletek is megjelentek, a bérleti jogviszony a veszélyhelyzet végéig meghosszabbodik az állami vagy önkormányzati bérlemény esetén akkor is, ha magánszeméllyel kötötték a szerződést. Vagyis, állami, önkormányzati bérlakásból nem lehet most kitenni senkit.

A tájékoztató végén a székely autonómiatörekvésről, forráselosztásról is beszél, amelynek az aláírásgyűjtése ma zárul, a kezdeményezést a kormány támogatja. Ha megvan a kellő számú aláírás, az uniónak foglalkoznia kell a kérdéssel. "Akinek a magyar nemzet ügye és a határon túli magyarok fontosak, írják alá a nemzeti régiók megerősítését szolgáló kezdeményezést."

Kérdések jönnek. A Magyar Nemzet azt kérdezi, mikor áll vissza a régi rend a kórházakban. Most az alapellátást és járóbeteg szakellátást szeretnék helyreállítani, utóbbit sokan vették igénybe. Az Emmi mindig pontosan tájékoztat arról, milyen ellátásforma érhető el.

Mi lesz a sok lélegeztetőgéppel? Gulyás azt mondja, örülnek annak hogy sok lélegeztetőgépet szereztek be. A legtöbb jóslat arról szól, lesz még második szakasza is a járványnak, legkésőbb ősszel lesz egy második hullám. (Az első sem futott le.) A biztonságot szolgálja, hogy elég lélegeztetőgép legyen, a tömeges megbetegedés esetére is.

Hány éves a legidősebb koronavírusból felgyógyult beteg? Egy 97 éves betegről tud Gulyás, aki a Szent János Kórházban gyógyult meg. A beteg az ő választókerületében él, onnan tudja.

Az ATV jön. Kizárják-e a fővárosi kormányhivatalt a Pesti úti idősotthon vizsgálatából? Gulyás azt mondja, az idősotthonban betegedtek meg nagyon sokan, majdnem minden 10. megbetegedés ott történt, a haláleseteknél sem jobb az arány. Nem hinném, hogy ne kellene felelőst keresni. Hogy kit milyen mértékben terhel a felelősség, hatósági eljárásban kell hogy kiderüljön. A kormányhivatal az illetékes, nem a vezető vezeti a vizsgálatot, hanem szakemberek végzik azt, hogy eleget tettek-e az előírásoknak vagy sem. Nem politikai kérdés az ügy, hanem hatósági vizsgálat. Ha valaki elfogultsággal vádolja a hatóságot, bíróságon megtámadható a határozata. Ez a lehetőség Karácsonynak is megvan.

Orbántól kért-e bárki bocsánatot (a néppárti tagszervezet vezetőitől várt bocsánatkérést, és Donald Tusktól is)? Gulyás azt mondja, megcáfolta az Európai Bizottság a felhatalmazási törvénnyel kapcsolatos aggályokat. Orbán tájékoztatásnak is szánta a levelet, hogy mindenki számára egyértelmű legyen a helyzet (vagyis valószínűleg senki nem kért bocsánatot).

Mikor reagálnak keményebben Klausz Johannis román elnökre? Olyan mértékben kell konfrontálódni, ami a határon túl élő magyarok érdekében áll. Ők jobb híján a jelenlegi román elnökre szavaztak. Valóban soviniszta, idegengyűlölő kampányban vesz részt az elnök, jó lenne, ha felhagyna ezzel. Nem kellene a két ország kapcsolatát vélhetően aktuálpolitikai érdekek miatt rombolni.

Az Európai Bizottság nagyobb recessziót vár, mint a kormány. MI a legrosszabb forgatókönyv? Össznépi tippjáték zajlik - mondja Gulyás. Ma számtalan olyan bizonytalanság van, ami miatt nehéz megjósolni hogy a recesszió (vagy növekedés) idén milyen lesz. EB 7,4 százalékos visszaesést vár az EU területére, 7 százalékos visszaesést várnak itthonra. A kormány ennél optimistább, abban bíznak, ha az élet közelít a normál kerékvágáshoz, a magyar gazdaság a lépéseknek köszönhetően jobb teljesítményre lesz képes. Nehéz ma még ezt megmondani, nem tudni, lesz-e második hullám, és annak milyen hatása lesz, mikor lehet a korlátozásokat feloldani vagy tovább lazítani. A kormány egy percre sem téveszti szem elől, hogy az emberi élet a legfontosabb, ezért akár nagyobb recessziót is vállal a kormány .A lehető legjobb utat kell megtalálni ahhoz, hogy a kereskedelmi, szolgáltató szektor helyreálljon, de a vírus se szabaduljon el.

A Magyar Hírlap a turisztikai ügynökség kérdőívére kérdez rá, és hogy mikor áll helyre a turizmus, mikor lehet külföldre. Május 18-ig maradnak a szabályok, jövő héten dönt az ügyben a kormány. Szentkirályi Alexandra arra számít, júniusban a belföldi turizmus vidéken már helyreállhat. A külföldi útra azt mondja, a járványhelyzet a környező országokban is fennáll, a legtöbb ország most hoz enyhítéseket, figyelve az egészségügyi helyzetre. Szentkirályi arra biztat, inkább hazai úticélban gondolkodjanak most a magyarok.

A HírTv jön: a hazaérkezés esetén marad-e a kéthetes karantén, ha valaki repülővel hazajön? A repülésre ugyanazok a szabályok vonatkoznak, ha most valaki repülővel jön, a kéthetes karantént vizsgálni kell. A kormány még fenntartja a szabályokat, vizsgálják, meddig van még rá szükség.

Az RTL azt kérdezi, milyen óvintézkedésekre van szükség az edzések előtt? Baráti társaságok focizhatnak-e Budapesten és vidéken? (444) : mostantól tilalom nincs, a szövetség szabadon dönthet a bajnokságok folytatásáról. A biztonsági szabályok érvényesek rájuk is, a sportolásra vonatkozó kérdésre azt mondja, a megjelent kormányrendelet egyértelművé teszi, mindenki szabadon sportolhat, focizni, kerékpározni, is teniszezni lehet.

A Népszava és a hvg.hu azt kérdezi, meddig tart a veszélyhelyzet. Gulyás arról beszél, az országgyűlés dönthet erről. A veszélyhelyzet lehetséges vége: amíg rendkívüli eszközre szükség van, fenn kell tartani a veszélyhelyzetet. A kormány olyan döntéseket is hozhat most, amit normál esetben nem. Például kijárási korlátozást is csak így lehet előírni. Míg az intézkedéseket fenn kell tartani, addig a rendkívüli jogrendet is fenn kell tartani.

Miért segíti a járvány megelőzését a közérdekű adatigénylés határidejének meghosszabbítása? (Népszava) Gulyás szomorú amiatt, hogy sokan kértek kórházaktól közérdekű adatokat, miközben ők megfeszítetten küzdenek a járvány ellen.

Az Index azt akarja megtudni, tilos-e a nyári gyerektábor augusztus 15-ig. Szentkirályi azt mondja, sokan szeretnék tervezni a gyerekeknek a nyári szünidőt, a szülőkre most sok teher hárul. A kérdést Novák Katalin államtitkár járja körül, és jövő hétre tesz javaslatot, akkor dönthet róla a kormány.

Breuer Press arra kíváncsi, a hagyatéki eljárások mikor indulnak újra. Gulyás azt mondja, lehetővé tette a rendelet, hogy az örökösök távollétében is le lehessen folytatni az eljárást, Ha túl leszünk a kijárási korlátozásokon, visszatérhetnek a korábbi gyakorlathoz.

Mfor arra kérdez, vonnak-e be újabb ágazatokat az adó és járulékmentes körbe. Nem született erről újabb döntés, Gulyás szerint jól határozták meg azokat a köröket, akiknek feltétlen szükséges segíteni.

Mi lesz Paks II.-vel? Süli határozta meg az elvonások mértékét, hogy az ne befolyásolja a paksi bővítés befejezését. A 21-22-es évben a kieső forrásokat pótolni kell, ettől nem lassul a beruházás.

Az Azonnali arra kérdez, az Alaptörvény mely rendelkezésével ellentétes az Isztambuli Egyezmény. Gulyás azt mondja, 2017-ben is ugyanazt mondta, mint most: minden intézkedéssel egyetért, hogy a nők testi és lelki épségét garantálja, a magyar jogrendszerben ezek az intézkedések megvannak, egy részük szigorúbb is, mint amit az egyezmény megkíván. A szöveg genderszemléletével nem ért egyet, a bevándorlás kapcsán is olyan van benne, amivel nem tud azonosulni. Rosszindulatú híresztelni, hogy az elutasításnak bármi köze lenne a nőkkel szembeni erőszak elleni fellépés elutasításához. Egy liberális, genderszemlélet nem honosodhat meg, míg a Fidesz van kormányon.

Miért csak Budapestről és Pest megyéről közölnek részletes adatokat? Nem csak arról közölnek.

Hányan kértek állami bértámogatást? Egy hét alatt 3 ezer cég adott be kérelmet, ilyenkor garantálja a cég, hogy az összes eddigi munkahelyet megőrzi, összesen 44 ezer munkahely megtartására vonatkozott.

Miért csökken a koronavírusos tesztek száma? Tegnap majdnem 6 ezer tesztet végeztek - replikázik Gulyás. (A kérdéseket szerda délután 4-ig kellett elküldeni, a 6 ezer tesztről szóló adat mai.) A napokban elérik a 100 ezres tesztszámot ígéri Gulyás.

Mediaworks: mi legyen az előre lefoglalt külföldi utakkal? A polgári jog szabályai iránymutatók arra, mi jár vissza. A kormány azt reméli, július-augusztusban már lehet utazni, de ezt ma még nem lehet felelősen mondani.

A hvg.hu kérdezi, a BMW beruházás halasztása hogy hat a GDP-re? Az ügyben még nem lát tisztán a kormány. A BMW vezetői megerősítette, hogy megcsinálják a beruházást, hogy ebben lesz-e pár hónapos, maximum 1 éves csúszás, nem lehet megmondani. 2023-ban kezdene működni a gyár, 23-24-es növekedésre lehet minimális hatással. Szijjártó tárgyal majd a vezetőkkel.

A kormány tervezi-e az idei büdzsé módosítását? Ez már megtörtént, mondja Gulyás. A járvány elleni védekezéshez szükséges alapot így hozták létre. Kitart amellett, nincs plusz uniós pénz a védekezésre, az amúgy is meglévő pénzt lehet felhasználni.

Az Euronews a Freedom House jelentésére kérdez rá, Gulyás azt mondja, kár túlzott komolyságot tulajdonítani nekik. Ők is kezdenek átcsúszni a politikai aktorok közé - mondja a Freedom Housenak. Az ellenzék oldalán vesz részt a politikai küzdelemben. Onnan tudni, hogy demokrácia van, hogy bárki kiálthat szabadon diktatúrát.

A hazaküldött betegek otthon ápolása nehéz, ők kapnak-e anyagi segítséget - kérdezi a Magyar Hang. Gulyás azt mondja, ők emelték meg az otthon ápolt gyerekek után járó díjat. Az aktív kórházi ágyak jelentős részét rehabilitációra használták - ez fontos tanulsága a járványnak. Át kell gondolni, hogy helyes-e, hogy aktív kórházi ágyakon történik a rehabilitáció. Ez nem helyes gyakorlat, ki kell találni, mit lehet tenni, hogy a rehabilitációra szolgáló ágyszám nőjön. Miután a járvány 2. üteme reális, arra készülni kell, érdemes megvitatni szakemberekkel, hogy mit lehet tenni az ügy érdekében.